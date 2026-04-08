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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu remedies for Cloves: नेगेटिव एनर्जी हटाने का सीक्रेट फॉर्मूला, लौंग के धुएं से जुड़ें 5 टोटके जो सच में असरदार हैं!

Vastu remedies for Cloves: नेगेटिव एनर्जी हटाने का सीक्रेट फॉर्मूला, लौंग के धुएं से जुड़ें 5 टोटके जो सच में असरदार हैं!

Vastu remedies for Cloves: घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए वास्तु और ज्योतिष में लौंग के धुएं से जुड़े 5 असरदार उपायों का जिक्र किया गया है. जानिए इन 5 असरदार उपायों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 12:22 PM (IST)
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Vastu remedies related to cloves: क्या आप भी अपने घर या जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में दोनों में कई सरल उपाय बताए गए हैं, इन्हीं में से एक उपाय लौंग से जुड़ा है. लौंग जलाने का उपाय प्रभावी और सुगंधित उपायों में से एक है.

आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र में लौंग को खाश औषधीय और आध्यात्मिक गुणों से भरपूर माना जाता है, और इसका धुआं घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है. आइए जानते हैं कि आप इस प्राचीन उपाय का उपयोग करके नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं?

नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए लौंग के धुएं से जुड़ें 5 असरदार उपाय?

आर्थिक और करियर से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए करें ये उपाय-

विधि- 11 लौंग लें और उन्हें कपूर में कुछ पीले सरसों के दाने के साथ जलाएं. जलाते समय खासतौर पर अपने व्यापारिक स्थान (दुकान/ऑफिस) के आसपास इसका धुआं लगाएं. 

लाभ- यह उपाय भाग्य के द्वार खोलने के साथ व्यापार बढ़ाने और धन प्रवाह में सुधार लाने के लिए उपयोगी माना जाता है. कहा जाता है कि, लौंग का धुआं नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है. 

इस उपाय को कब करें?
इस उपाय को करने के लिए सबसे खास दिन शुक्रवार या पूर्णिमा है.

अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग के धुएं से जुड़ा दूसरा उपाय

घर में नियमित रूप से लौंग जलाना नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने का सबसे बेहतर और असरदार उपाय है. आप इसे दैनिक पूजा या शाम की आरती के बाद कर सकते हैं.

विधि- मिट्टी के दीये या छोटे हवन पात्र में कपूर जलाएं. जब कपूर अच्छी तरह से जलने लगे तो उसमें फूल सहित 5-7 लौंग रखें, लौंग धीरे-धीरे जलेंगी और धुआं पैदा करेंगी. 

लाभ- इस धुएं को अपने घर के प्रत्येक कोने और कमरों में फैलाएं. घर के उन कोनों पर खास ध्यान दें जहां कम रोशनी होती है या जहां आपको भारीपन महसूस होता है. लौंग का यह धुआं वातावरण को शुद्ध रखने के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है. 

इस उपाय को कब करें?
इस उपाय को हफ्ते में कम से कम दो बार करने से असर अपने आप दिखाई देता है. 

वास्तु दोष कम करने के लिए लौंग से जुड़ा तीसरा उपाय

लौंग का धुआं घर के उन क्षेत्रों में ऊर्जा संतुलन बहाल करने में मदद करता है, जहां वास्तु दोष की समस्या मौजूद हैं, जैसे कि शौचालय के पास का क्षेत्र या घर के अंधेरे कोने. 

विधि- कपूर और लौंग जलाएं और उस धुएं को उस स्थान पर देर तक रहने दें जहां आपको वास्तु दोष की समस्या का एहसास हो रहा है. आप धुएं में थोड़ी सी गुग्गल भी डाल सकते हैं. 

लाभ- लौंग और कपूर का धुआं घर में करने से वातावरण प्रसन्नतापूर्ण बना रहता है. अवरुद्ध ऊर्जा को गति प्रदान करने के साथ दोषपूर्ण क्षेत्रों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. 

कब करें ये उपाय?
आप इस उपाय को महीने में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से उदासी या तनाव की समस्या से छुटकारा मिलता है. 

पूजा और ध्यान के लिए लौंग से जुड़ा चौथा उपाय?

लौंग की सुगंध न केवल शुद्धिकरण करती है, बल्कि एकाग्रता को भी बढ़ाने का काम करती है. पूजा या ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल करने से आध्यात्मिक लाभ और भी बढ़ जाता है.

विधि- अपने पूजा स्थल या ध्यान क्षेत्र के पास एक छोटे से पात्र में केवल 2 लौंग और कपूर जलाएं. धीरे-धीरे धुआं और सुगंध अंदर लें. 

लाभ- यह सुगंध मन को शांत करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और ध्यान की गहराई से बढ़ाने में मदद करता है. आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक लौंग का धुआं देवी-देवताओं को प्रसन्न करने में भी मदद करता है. 

कब करें ये उपाय?
सुबह की पूजा या ध्यान शुरू करने से ठीक पहले इस उपाय को करें. 

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नकारात्मक और बुरी नजर को दूर करने में मददगार

यदि आप या आपके परिवार में कोई सदस्य लगातार किसी बीमारी, चिंता या बुरी नजर से ग्रस्त है, तो लौंग का धुआं एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है.

विधि- एक कटोरे में 7 लौंग, कपूर और फूल रखकर एक साथ जलाएं. धुआं निकलते ही नकारात्मक एनर्जी का अनुभव कर रहे व्यक्ति के चारों ओर लौंग को घड़ी की दिशा में तीन बार घुमाएं. फिर, धुएं को खिड़की से बाहर निकाल दें.

लाभ- यह अनुष्ठान आभा को शुद्ध करने के साथ नकारात्मक प्रभावों को दूर करता हैय इससे मन को शांति और सकारात्मक सुरक्षा का एहसास होता है. 

इस उपाय को कब करें?
इस अनुष्ठान को मंगलवार या शनिवार की शाम को करने से अधिक फायदा मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 08 Apr 2026 12:22 PM (IST)
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