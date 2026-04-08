Vastu remedies related to cloves: क्या आप भी अपने घर या जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में दोनों में कई सरल उपाय बताए गए हैं, इन्हीं में से एक उपाय लौंग से जुड़ा है. लौंग जलाने का उपाय प्रभावी और सुगंधित उपायों में से एक है.

आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र में लौंग को खाश औषधीय और आध्यात्मिक गुणों से भरपूर माना जाता है, और इसका धुआं घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है. आइए जानते हैं कि आप इस प्राचीन उपाय का उपयोग करके नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं?

नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए लौंग के धुएं से जुड़ें 5 असरदार उपाय?

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विधि- 11 लौंग लें और उन्हें कपूर में कुछ पीले सरसों के दाने के साथ जलाएं. जलाते समय खासतौर पर अपने व्यापारिक स्थान (दुकान/ऑफिस) के आसपास इसका धुआं लगाएं.

लाभ- यह उपाय भाग्य के द्वार खोलने के साथ व्यापार बढ़ाने और धन प्रवाह में सुधार लाने के लिए उपयोगी माना जाता है. कहा जाता है कि, लौंग का धुआं नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है.

इस उपाय को कब करें?

इस उपाय को करने के लिए सबसे खास दिन शुक्रवार या पूर्णिमा है.

अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग के धुएं से जुड़ा दूसरा उपाय

घर में नियमित रूप से लौंग जलाना नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने का सबसे बेहतर और असरदार उपाय है. आप इसे दैनिक पूजा या शाम की आरती के बाद कर सकते हैं.

विधि- मिट्टी के दीये या छोटे हवन पात्र में कपूर जलाएं. जब कपूर अच्छी तरह से जलने लगे तो उसमें फूल सहित 5-7 लौंग रखें, लौंग धीरे-धीरे जलेंगी और धुआं पैदा करेंगी.

लाभ- इस धुएं को अपने घर के प्रत्येक कोने और कमरों में फैलाएं. घर के उन कोनों पर खास ध्यान दें जहां कम रोशनी होती है या जहां आपको भारीपन महसूस होता है. लौंग का यह धुआं वातावरण को शुद्ध रखने के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है.

इस उपाय को कब करें?

इस उपाय को हफ्ते में कम से कम दो बार करने से असर अपने आप दिखाई देता है.

वास्तु दोष कम करने के लिए लौंग से जुड़ा तीसरा उपाय

लौंग का धुआं घर के उन क्षेत्रों में ऊर्जा संतुलन बहाल करने में मदद करता है, जहां वास्तु दोष की समस्या मौजूद हैं, जैसे कि शौचालय के पास का क्षेत्र या घर के अंधेरे कोने.

विधि- कपूर और लौंग जलाएं और उस धुएं को उस स्थान पर देर तक रहने दें जहां आपको वास्तु दोष की समस्या का एहसास हो रहा है. आप धुएं में थोड़ी सी गुग्गल भी डाल सकते हैं.

लाभ- लौंग और कपूर का धुआं घर में करने से वातावरण प्रसन्नतापूर्ण बना रहता है. अवरुद्ध ऊर्जा को गति प्रदान करने के साथ दोषपूर्ण क्षेत्रों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

कब करें ये उपाय?

आप इस उपाय को महीने में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से उदासी या तनाव की समस्या से छुटकारा मिलता है.

पूजा और ध्यान के लिए लौंग से जुड़ा चौथा उपाय?

लौंग की सुगंध न केवल शुद्धिकरण करती है, बल्कि एकाग्रता को भी बढ़ाने का काम करती है. पूजा या ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल करने से आध्यात्मिक लाभ और भी बढ़ जाता है.

विधि- अपने पूजा स्थल या ध्यान क्षेत्र के पास एक छोटे से पात्र में केवल 2 लौंग और कपूर जलाएं. धीरे-धीरे धुआं और सुगंध अंदर लें.

लाभ- यह सुगंध मन को शांत करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और ध्यान की गहराई से बढ़ाने में मदद करता है. आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक लौंग का धुआं देवी-देवताओं को प्रसन्न करने में भी मदद करता है.

कब करें ये उपाय?

सुबह की पूजा या ध्यान शुरू करने से ठीक पहले इस उपाय को करें.

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नकारात्मक और बुरी नजर को दूर करने में मददगार

यदि आप या आपके परिवार में कोई सदस्य लगातार किसी बीमारी, चिंता या बुरी नजर से ग्रस्त है, तो लौंग का धुआं एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है.

विधि- एक कटोरे में 7 लौंग, कपूर और फूल रखकर एक साथ जलाएं. धुआं निकलते ही नकारात्मक एनर्जी का अनुभव कर रहे व्यक्ति के चारों ओर लौंग को घड़ी की दिशा में तीन बार घुमाएं. फिर, धुएं को खिड़की से बाहर निकाल दें.

लाभ- यह अनुष्ठान आभा को शुद्ध करने के साथ नकारात्मक प्रभावों को दूर करता हैय इससे मन को शांति और सकारात्मक सुरक्षा का एहसास होता है.

इस उपाय को कब करें?

इस अनुष्ठान को मंगलवार या शनिवार की शाम को करने से अधिक फायदा मिलता है.

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