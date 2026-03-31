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Vastu Shastra: Work From Home में नहीं मिल रही तरक्की? Vastu के अनुसार ठीक करें अपना वर्कस्पेस!

Vastu Shastra: वर्क फ्रॉम होम करने वाले काफी लोग जॉब में और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, बस उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान देना होगा. जानते हैं Work form home के दौरान कमरे के सेटअप से जुड़ा वास्तु नियम?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Mar 2026 11:00 AM (IST)
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Vastu Shastra: Work Frome Home का सपना काफी लोगों के लिए आज हकीकत बन चुका है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हर कोई इसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है. कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, डेडलाइन को पूरी करनी के साथ फिर भी प्रमोशन, सैलरी हाइक या पद हासिल नहीं कर पाते हैं.

अगर आपको लग रहा है कि समस्या केवल स्किल या मेहनत की है, तो रुकिए हो सकता है असल दिक्कत आपके कमरे के सेटअप में छिपी हो.

सबसे पहले इस बात को समझो कि, आपका वर्कस्पेस केवल एक स्थान नहीं होता, वो आपकी प्रोडक्टिविटी का इंजन भी होता है. अगर वही खराब है, तो आउटपुट भी कमजोर ही रहेगा. 

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बिखरा सेटअप दिमाग को करता है प्रभावित

अगर आपका वर्क डेस्क हमेशा बिखरा रहता है, केबल्स आपस में उलझी हुई, किताबें इधर-उधर या लैपटॉप के आसपास गंदगी रहती है, तो ये आपके फोकस को प्रभावित कर सकता है.

रिसर्च कहती है कि, क्लटर दिमाग पर भार डालती है, जिससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. 

गलत बैठने का तरीका आपकी ऊर्जा खत्म करता है

अगर आप बेड पर लेटकर या झुककर काम करते हैं, तो आप खुद अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं. गलत पोस्टर से न केवल बॉडी पेन होता है, बल्कि आपका ब्रेन भी जल्दी थकता है. इसका सिंपल समाधान यह है कि, एक सिंपल टेबल-चेयर सेटअप लो, जहां आपकी बैक सीधी रहे, ये लग्जरी नहीं, बेसिक जरूरत है. 

खराब लाइटिंग

कमरे में डिम या बहुत तेज रोशनी दोनों ही आपके फोकस को खराब कर सकती हैं. खासकर अगर आप पूरे दिन स्क्रीन पर हो, तो गलत लाइटिंग आंखों पर स्ट्रेस डालती है और आपके काम की एफिशिएंसी को प्रभावित करती है.

इसका सीधा समाधान- नेचुरल लाइट को प्राथमिकता दे या सऑप्ट व्हाइट लाइन यूज करें. 

काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस

अगर आपका वर्कस्पेस और रिलैक्स स्पेस एक ही है, जैसे कि, बेड पर बैठकर काम करना, तो आपका दिमाग कभी भी वर्क मोड और रेस्ट मोड अलग नहीं कर पाता. इससे आप ज्यादा थकते हैं, लेकिन आउटपुट कम आता है. 

सीधा समाधान: घर में एक निश्चित स्पॉट बनाओ, जो केवल काम के लिए हो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो. 

डिस्ट्रैक्शन मेहनत खराब करती है

काम करते समय टीवी ऑन, फोन पास में और घर का शोर ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं. आप सोचते हो कि, आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप हर काम में औसत बन रहे हो. 

सीधा समाधान- काम के दौरान नोटिफिकेशन ऑफ करो और नॉइज कम करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करो.

Work From Home में ग्रोथ केवल ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से काम करने से आती है. अगर आपका सेटअप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो चाहे आप 10 घंटे काम करो या 14 घंटे रिजल्ट औसत ही रहेगा. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 31 Mar 2026 11:00 AM (IST)
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Office Work From Home Vastu Rules Vastu Shastra
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