Vastu Shastra: Work From Home में नहीं मिल रही तरक्की? Vastu के अनुसार ठीक करें अपना वर्कस्पेस!

Vastu Shastra: Work Frome Home का सपना काफी लोगों के लिए आज हकीकत बन चुका है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हर कोई इसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है. कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, डेडलाइन को पूरी करनी के साथ फिर भी प्रमोशन, सैलरी हाइक या पद हासिल नहीं कर पाते हैं.

अगर आपको लग रहा है कि समस्या केवल स्किल या मेहनत की है, तो रुकिए हो सकता है असल दिक्कत आपके कमरे के सेटअप में छिपी हो.

सबसे पहले इस बात को समझो कि, आपका वर्कस्पेस केवल एक स्थान नहीं होता, वो आपकी प्रोडक्टिविटी का इंजन भी होता है. अगर वही खराब है, तो आउटपुट भी कमजोर ही रहेगा.

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बिखरा सेटअप दिमाग को करता है प्रभावित

अगर आपका वर्क डेस्क हमेशा बिखरा रहता है, केबल्स आपस में उलझी हुई, किताबें इधर-उधर या लैपटॉप के आसपास गंदगी रहती है, तो ये आपके फोकस को प्रभावित कर सकता है.

रिसर्च कहती है कि, क्लटर दिमाग पर भार डालती है, जिससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है.

गलत बैठने का तरीका आपकी ऊर्जा खत्म करता है

अगर आप बेड पर लेटकर या झुककर काम करते हैं, तो आप खुद अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं. गलत पोस्टर से न केवल बॉडी पेन होता है, बल्कि आपका ब्रेन भी जल्दी थकता है. इसका सिंपल समाधान यह है कि, एक सिंपल टेबल-चेयर सेटअप लो, जहां आपकी बैक सीधी रहे, ये लग्जरी नहीं, बेसिक जरूरत है.

खराब लाइटिंग

कमरे में डिम या बहुत तेज रोशनी दोनों ही आपके फोकस को खराब कर सकती हैं. खासकर अगर आप पूरे दिन स्क्रीन पर हो, तो गलत लाइटिंग आंखों पर स्ट्रेस डालती है और आपके काम की एफिशिएंसी को प्रभावित करती है.

इसका सीधा समाधान- नेचुरल लाइट को प्राथमिकता दे या सऑप्ट व्हाइट लाइन यूज करें.

काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस

अगर आपका वर्कस्पेस और रिलैक्स स्पेस एक ही है, जैसे कि, बेड पर बैठकर काम करना, तो आपका दिमाग कभी भी वर्क मोड और रेस्ट मोड अलग नहीं कर पाता. इससे आप ज्यादा थकते हैं, लेकिन आउटपुट कम आता है.

सीधा समाधान: घर में एक निश्चित स्पॉट बनाओ, जो केवल काम के लिए हो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो.

डिस्ट्रैक्शन मेहनत खराब करती है

काम करते समय टीवी ऑन, फोन पास में और घर का शोर ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं. आप सोचते हो कि, आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप हर काम में औसत बन रहे हो.

सीधा समाधान- काम के दौरान नोटिफिकेशन ऑफ करो और नॉइज कम करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करो.

Work From Home में ग्रोथ केवल ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से काम करने से आती है. अगर आपका सेटअप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो चाहे आप 10 घंटे काम करो या 14 घंटे रिजल्ट औसत ही रहेगा.

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