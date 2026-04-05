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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसाप्ताहिक राशिफल 6-12 अप्रैल 2026: 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव! जानें शुभ अंक, रंग और उपाय, किस्मत चमकाएं!

साप्ताहिक राशिफल 6-12 अप्रैल 2026: 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव! जानें शुभ अंक, रंग और उपाय, किस्मत चमकाएं!

Weekly Horoscope 6 to 12 April 2026: 6 से 12 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक राशिफल आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 05 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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Weekly Horoscope 6 to 12 April 2026: इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल 6 अप्रैल 2026 से 12 अप्रैल 2026 आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला है. चाहे आप करियर ग्रोथ, फैमिली, लव लाइफ, मनी या हेल्थ की प्लानिंग कर रहे हों, यह राशिफल आपके लिए गाइड की तरह काम करेगा.

जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कि इस हफ्ते 12 राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियां और रोमांचक बदलाव आने वाले हैं. साथ ही जानिए अपना शुभ अंक, रंग और आसान उपाय, जो आपकी किस्मत और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे.

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मेष (Aries)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में रहेंगे फिर नवम भाव में संचरण करेगे हफ्ते के अंतिम दिन दशम भाव में रहेंगे.आपके लिए ऊर्जा और उत्साह का समय है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी.

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, छोटे निवेश लाभकारी साबित होंगे. स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता रखें, अधिक थकान और अनियमित खानपान से बचें. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. इस सप्ताह किसी नई योजना पर विचार करना लाभदायक रहेगा.

यात्रा के योग हैं, लेकिन यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं की जांच करें. शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे. सप्ताह के मध्य भाग में धैर्य और संयम बनाए रखें. मित्रों के साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का समय भी अनुकूल है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग लाभदायक होंगे.

शुभ रंग: कथई
शुभ अंक: 5
उपाय: मंगलवार को लाल फूल या लाल कपड़ा किसी मंदिर में अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में रहेंगे फिर अष्टम भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन नवम भाव में रहेंगे.वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता और संतुलन का समय है. पेशेवर क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमताओं को सराहेंगे. आर्थिक मोर्चे पर अच्छे अवसर आएंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें.

पारिवारिक जीवन में हल्की तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संयम से काम लें. स्वास्थ्य के मामले में हल्के व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद होंगे. प्रेम संबंधों में समय और ध्यान देने की आवश्यकता है, साथी के साथ संवाद बनाए रखें.

सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ सकती है. सप्ताह के अंत तक योजना बद्ध तरीके से कार्य करने से लाभ होगा. बच्चों या छात्रों के लिए शिक्षा में विशेष सफलता मिल सकती है. नए मित्र बनेंगे और पुराने मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. मानसिक शांति के लिए ध्यान व प्राणायाम करें.

शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 8
उपाय: शुक्रवार को वृषभ राशि के जातक हनुमानजी को लाल वस्त्र अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे फिर सातवें भाव में संचरण करेगे,हफ्ते के अंतिम दिन आठवें भाव में रहेंगे.मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव और नए अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नये प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिनमें आपकी सूझबूझ और तेज़ी से सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पुराने निवेशों पर लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन समझदारी से सब ठीक होगा. स्वास्थ्य में हल्की बीमारियों से बचाव रखें. प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल मिलेंगे, साथी के साथ समझदारी से मुद्दों का समाधान होगा.

यात्रा और सामाजिक गतिविधियों के अवसर मिलेंगे. शिक्षा में नए विषयों में रुचि बढ़ेगी. सप्ताह के मध्य भाग में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें. नए मित्रों और पुराने मित्रों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और प्रकृति में समय बिताना लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 3
उपाय: बुधवार को किसी नदी या तालाब के किनारे सफेद फूल अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे फिर छठे भाव में संचरण करेगे, हफ्ते के अंतिम दिन सातवें भाव में रहेंगे.कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनाओं और परिवार की प्राथमिकताओं का है. घर और कार्य में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

पेशेवर क्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी, पर धैर्य बनाए रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पुराने निवेश लाभ देंगे. स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान और नींद की कमी हो सकती है. प्रेम संबंधों में अधिक समय और संवेदनशीलता दिखाना जरूरी होगा. सामाजिक दायरे में नई जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं.

यात्रा और नए अवसरों के योग हैं. शिक्षा और अध्ययन में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. सप्ताह के मध्य भाग में परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें. नए संबंध और साझेदारी बनाने के लिए समय अनुकूल है.

शुभ रंग: पिंक
शुभ अंक: 2
उपाय: सोमवार को हनुमानजी को चंदन या गुड़ का भोग लगाएं.

सिंह (Leo)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे फिर पंचम भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन छठे भाव में रहेंगे.सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व और साहस का है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे. आर्थिक मोर्चे पर निवेश और बचत लाभदायक साबित होंगे.

पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, पर मानसिक तनाव से बचें. प्रेम जीवन में साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में आपकी पहचान बढ़ेगी.

शिक्षा और अध्ययन में ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है. सप्ताह के मध्य भाग में नए विचार और योजनाएं लाभकारी होंगी. मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और हल्का व्यायाम करें. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है.

शुभ रंग: नारंगी
शुभ अंक: 1
उपाय: रविवार को हनुमानजी की सेवा या तेल का दान करें.

कन्या (Virgo)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे फिर चौथे भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन पंचम भाव में रहेंगे.कन्या राशि के लिए यह सप्ताह ध्यान और विवेक से काम लेने का है. पेशेवर जीवन में नई चुनौतियां आएंगी, जिन्हें आप हल्के और समझदारी से सुलझा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश पर लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान और आंखों की समस्या हो सकती है. प्रेम जीवन में समय और संवाद की जरूरत है. सामाजिक गतिविधियों और मित्रों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. शिक्षा और अध्ययन में मन लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सप्ताह के अंत तक नई योजना बनाना लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान और योग आवश्यक हैं. यात्रा और नए अवसर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: नीला 
शुभ अंक: 5
उपाय: मंगलवार को कन्या राशि के जातक हरे रंग का किसी मंदिर में दान करें.

तुला (Libra)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे फिर तीसरे भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन चौथे भाव में रहेंगे.तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन और समझदारी का समय है. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन टीम वर्क और संयम से काम करना जरूरी होगा.

आप अपने दिमाग़ और अनुभव का उपयोग करके किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सफलता हासिल कर सकते हैं. आर्थिक मोर्चे पर स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन में हल्की असहमति हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

प्रेम जीवन में साथी के साथ समय बिताने और संवाद बनाए रखने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सप्ताह के मध्य भाग में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने से मानसिक संतुलन बढ़ेगा. यात्रा के योग हैं, पर योजना बनाकर ही निकलें.

शिक्षा और अध्ययन में नया दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. सप्ताह के अंत तक आपकी स्थिति स्थिर और सकारात्मक होगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज लाभदायक होंगे.

शुभ रंग: लाल
शुभ अंक:
उपाय: शुक्रवार को किसी मंदिर में गुलाबी फूल अर्पित करें और किसी जरुरतमंद को दूध या मिठाई दान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेंगे फिर दूसरे भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम तीसरे भाव में रहेंगे.वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और योजनाओं की सफलता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी का फल मिलेगा, नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पुराने निवेशों पर लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा, साथ ही किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है. स्वास्थ्य में थोड़ी सतर्कता रखें, मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद और समझदारी बनाए रखें.

सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा. शिक्षा और अध्ययन में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के मध्य भाग में संयम और धैर्य बनाए रखें. यात्रा और नए अवसर आपके लिए लाभकारी रहेंगे. मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताना फायदेमंद होगा. परिवार और मित्रों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 9
उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को लाल वस्त्र अर्पित करें, और संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे फिर पहले भाव में संचरण करेगे,हफ्ते के अंतिम दिन दूसरे  भाव में रहेंगे.धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह साहस, नई योजनाओं और अवसरों से भरा रहेगा. पेशेवर क्षेत्र में आपके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होगा, और नए मौके मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेशों पर लाभ संभव है. पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा, घर का वातावरण सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान और तनाव से बचें. प्रेम जीवन में साथी के साथ समय और संवाद बनाए रखें, रोमांस और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे.

सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी और नेटवर्किंग लाभकारी रहेगी. शिक्षा और अध्ययन में मन लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. सप्ताह के मध्य भाग में नई योजनाएं और सोच लाभकारी होंगी. यात्रा और नए अवसर आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे.

मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद होगी. सप्ताह के अंत तक आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और निर्णय सही होंगे.

शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 7
उपाय: गुरुवार को किसी धार्मिक स्थल में बैंगनी वस्त्र या फूल अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे फिर द्वादश भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन पहले भाव में रहेंगे.मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, धैर्य और योजनाओं का समय है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे, जिन्हें संयम और समझदारी से निभाना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश और बचत लाभदायक होंगे. पारिवारिक जीवन में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा, परिवार के किसी सदस्य के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य में संतुलित आहार और हल्का व्यायाम लाभदायक होंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ संवाद और समय बिताना आवश्यक है.

सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहना फायदेमंद रहेगा. शिक्षा और अध्ययन में मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा. सप्ताह के मध्य भाग में संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. यात्रा और नए अवसर आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे.

मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग आवश्यक हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा. सप्ताह के अंत तक आपका मनोबल ऊंचा और स्थिति स्थिर रहेगी.

शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 4
उपाय: शनिवार को मकर राशि के जातक हनुमानजी को हरी वस्तु अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें.

कुम्भ (Aquarius)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे फिर एकादश भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम दिन द्वादश भाव में रहेंगे.कुम्भ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सोच और योजना का है. पेशेवर जीवन में सफलता के नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें.

पारिवारिक जीवन में सहयोग और तालमेल बढ़ेगा. स्वास्थ्य में हल्का तनाव हो सकता है, इसलिए आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय और संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा. सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी लाभकारी होगी.

शिक्षा और अध्ययन में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. सप्ताह के मध्य भाग में मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. यात्रा और नए अवसर आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताना फायदेमंद होगा. सप्ताह के अंत तक स्थिति स्थिर रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. नए विचारों और योजनाओं के लिए समय अनुकूल है.

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 5
उपाय: शनिवार को किसी मंदिर में नीले फूल का दान करें और गरीब बच्चों को भोजन कराएं.

मीन (Pisces)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे फिर दशम भाव में संचरण करेगे.हफ्ते के अंतिम एकादश आठवें भाव में रहेंगे.मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संवेदनशीलता, समझदारी और नई उपलब्धियों का है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे, आपकी मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा.

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, निवेश और बचत लाभकारी होंगे. पारिवारिक जीवन में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा. स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखें, थकान और अनियमित दिनचर्या से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद और समय देना जरूरी रहेगा. सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी लाभकारी होगी.

शिक्षा और अध्ययन में मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. सप्ताह के मध्य भाग में संयम और धैर्य बनाए रखें. यात्रा और नए अवसर आपके लिए लाभकारी होंगे. मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम आवश्यक हैं. सप्ताह के अंत तक मनोबल ऊंचा रहेगा, और परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

शुभ रंग: समुद्री नीला
शुभ अंक: 2
उपाय: शुक्रवार को किसी मंदिर में गुलाबी वस्त्र या फूल अर्पित करें और गरीब बच्चों को भोजन कराएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 05 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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