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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurya Grahan 2026 Time LIVE: आज सूर्य ग्रहण में दोपहर में छा जाएगा अंधेरा, इन जगह पर दिखेगा ग्रहण

Surya Grahan 2026 Time LIVE: आज सूर्य ग्रहण में दोपहर में छा जाएगा अंधेरा, इन जगह पर दिखेगा ग्रहण

Surya Grahan 2026 Time in India LIVE: 12 अगस्त को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय, दुनिया में कहां दिखेगा और भारत में इसका क्या असर रहेगा, हर जरूरी जानकारी मिलेगी.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 12 Aug 2026 01:22 PM (IST)

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सूर्य ग्रहण 2026 लाइव
Source : ABP Live

Background

Surya Grahan 2026 LIVE: साल 2026 का सूर्य ग्रहण खगोलीय घटनाओं में खास रहने वाला है. ग्रहण शुरू होने से पहले ही इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. आखिर सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा और इसका असर कितनी देर तक रहेगा? इस LIVE कवरेज में आपको ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी. 

ग्रहण की शुरुआत से लेकर इसके समाप्त होने तक के सभी अहम अपडेट यहां जानें. साथ ही यह भी बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण किन देशों और क्षेत्रों में दिखाई देगा और भारत में इसे लेकर क्या स्थिति रहेगी. पल-पल की जानकारी के लिए इस LIVE स्टोरी से जुड़े रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

13:22 PM (IST)  •  12 Aug 2026

Surya Grahan 2026 LIVE: 64 साल बाद लग रहा ऐसा सूर्य ग्रहण

यूरोप के लिए 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण खास माना जा रहा है. यहां करीब 27 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. इससे पहले यूरोप के कुछ हिस्सों में वर्ष 1999 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था. अब इसके बाद अगला ऐसा नजारा 23 सितंबर 2090 को देखने को मिलेगा, यानी यूरोप को फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए करीब 64 साल का इंतजार करना होगा.

12:37 PM (IST)  •  12 Aug 2026

Surya Grahan 2026: क्या सच में ग्रहण के समय सूर्य को ग्रसता है राहु ?

ज्योतिष नजरिए से देखें तो समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटा, तब राहु देवता का रूप धारण करके अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया. सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया. अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया. मान्यता है कि इसी कारण राहु सूर्य और चंद्रमा से वैर रखता है और समय-समय पर उन्हें ग्रसता है. वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण का राहु से कोई संबंध नहीं माना जाता है. 

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Surya Grahan Time Surya Grahan Date Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026
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