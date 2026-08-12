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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण का बुरा असर क्या सच में गर्भवती पर पड़ता है ?

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण का बुरा असर क्या सच में गर्भवती पर पड़ता है ?

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने को कहा जाता है, क्या सच में ग्रहण का प्रभाव प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे पर असर डालता है, जानें ज्योतिष और वैज्ञानिक तर्क.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Aug 2026 05:33 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को आज सूर्य ग्रहण है. सूर्य ग्रहण की बात आते ही गर्भवती महिलाओं को लेकर भी तरह तरह की मान्यताएं की चर्चा तेज हो जाती है. जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे मिसकैरेज हो सकता है या बच्चे में जन्मजात कमी आ सकती है, चाकू, कैंची, जैसे धारदार चीजों का इस्तेमाल न करना. आखिर क्या है इसका ज्योतिष आधार और वैज्ञानिक तथ्य आइए जानते हैं.

सूर्य ग्रहण पर गर्भवती के लिए ज्योतिष और धार्मिक मान्यता

ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, जीवन ऊर्जा और पिता का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मातृत्व से जुड़ा है. ग्रहण को सूर्य और चंद्रमा पर राहु और केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से पारंपरिक मान्यताओं में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

क्या राहु है वजह ?

शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है. राहु भ्रम राहु को भ्रम, माया, अचानक बदलाव और अनिश्चितता का कारक माना जाता है. इसलिए सूर्य ग्रहण के समय गलतफहमी, निर्णय लेने में असमंजस और मानसिक बेचैनी जैसी स्थितियों को जोड़कर देखा जाता है.

ये परंपराएं सदियों से चली आ रही है. इन मान्यताओं के आधार पर गर्भवती को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है,ताकि स्वास्थ पर बुरा असर न पड़े. मंत्र जाप करने को बोला जाता है, इससे मानसिक स्थिरता बनी रहती है.

विज्ञान क्या कहता है?

वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण के कारण गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है. भारत सरकार अपने पोर्टल https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/misleading-interpretations-eclipses?utm_source=chatgpt.com पर भी स्पष्ट किया गया है कि सूर्य ग्रहण से गर्भवती महिलाओं या भ्रूण को नुकसान पहुंचने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.डॉक्टर्स के अनुसार गर्भवती महिलाओं सूर्य ग्रहण के दौरान पर्याप्त पोषण, पानी, आराम पर ध्यान देना चाहिए.

Surya Grahan 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है प्रभाव ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Aug 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse 2026 Lunar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026
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