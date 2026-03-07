हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 March 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में उतार-चढ़ाव से रहें सतर्क, सेहत का रखना होगा खास ख्याल

Scorpio Horoscope 7 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में स्थित हैं, इसलिए दिन में कुछ मानसिक तनाव, खर्च और अनिश्चित परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं. धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर आज कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं. ऑफिस से जुड़े किसी मामले में उलझने की संभावना है और सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. बहस को बढ़ाने से बचें, क्योंकि स्थिति विवाद तक भी पहुंच सकती है. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फेक ऑर्डर से सावधान रहना चाहिए, खासकर सीओडी ऑर्डर की वेरिफिकेशन मजबूत रखें. पार्टनरशिप बिजनेस में भी त्योहार के बाद मंदी महसूस हो सकती है, इसलिए कैश फ्लो मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है. वहीं माता-पिता का दबाव या अपेक्षाएं भी आपको परेशान कर सकती हैं. ऐसे समय में शांतिपूर्वक बातचीत करके अपनी भावनाओं को समझाना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. थकान, कमजोरी या छोटी-मोटी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव के कारण पढ़ाई में फोकस करने में कठिनाई हो सकती है. ऐसे में समय का सही प्रबंधन और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होगा.

लकी नंबर – 1
लकी कलर – पिंक

उपाय:
आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मन को शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सावधानी जरूरी है?
हाँ, आज सेल्स में उतार-चढ़ाव और फ्रॉड ट्रांजैक्शन की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें.

2. क्या आज नौकरी में विवाद हो सकता है?
संभावना है कि सहकर्मियों से मनमुटाव हो, इसलिए शांत रहकर स्थिति संभालें.

3. आज वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए?
हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
