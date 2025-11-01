Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Vivah Muhurat 2026: इस वर्ष यानी 2025 में अब केवल 11 दिन ही विवाह के शुभ मुहूर्त बचे हैं, जबकि आने वाले नए साल 2026 में 81 दिनों तक शहनाइयां गूंजेंगी. देवउठनी एकादशी एक नवंबर को पड़ेगी.

इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत तो होगी लेकिन सूर्य के तुला राशि में होने के कारण विवाह जैसे प्रमुख अनुष्ठान एकादशी के बाद 21 नवंबर से ही प्रारंभ होंगे.

आने वाला वर्ष 2026 अधिक मास वाला होगा, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इसमें 12 की जगह 13 महीने रहेंगे, क्योंकि उस वर्ष पंचांग में दो ज्येष्ठ माह पड़ेंगे. यह अवधि दो मई से 29 जून तक लगभग 59 दिनों की रहेगी. मास का अगला भाग 17 मई से पंद्रह जून के बीच रहेगा.

इससे पहले वर्ष 2018 में दो ज्येष्ठ और 2023 में दो सावन माह पड़े थे. खास बात यह भी है कि नए साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी में शुक्र ग्रह के अस्त होने से उस पूरे महीने में विवाह के लिए कोई शुभ तिथि नहीं रहेगी.

2025 में अब सिर्फ 11 विवाह मुहूर्त

वर्ष 2025 में अब केवल कुछ ही दिन विवाह के लिए शुभ रहेंगे. इस अवधि में अब 11 दिन ही विवाह के योग हैं. नवंबर में 21 से 25 नवंबर तक और फिर 29 एवं 30 नवंबर को विवाह के योग हैं. दिसंबर में 1, 4, 5 और 6 दिसंबर को विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे.

2026 में 81 विवाह मुहूर्त

अधिक मास के कारण इस साल विवाह के कुल 81 मुहूर्त बन रहे हैं.

फरवरी में विवाह का शुभ समय 4 से 8 फरवरी और 10 से 16 फरवरी तक रहेगा.

मार्च में लगातार 3 से 14 मार्च तक विवाह के योग बनेंगे.

अप्रैल में 15, 20, 21 अप्रैल को और फिर 25 से 30 अप्रैल तक विवाह की तिथियाँ शुभ रहेंगी.

मई माह में 1 मई, फिर 3 से 9 मई, तथा 12, 13 और 14 मई को विवाह के योग रहेंगे.

जून में लगातार 19 से 30 जून तक शहनाइयां गूंजेंगी.

जुलाई में 1 और 2 जुलाई, फिर 6 से 8 जुलाई तथा 11 और 12 जुलाई को विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे.

इसके बाद नवंबर में 20, 21, 24 से 27 नवंबर और 30 नवंबर को विवाह के योग बनेंगे.

दिसंबर में 1 से 6 दिसंबर और 9 से 13 दिसंबर तक विवाह के लिए शुभ समय रहेगा.

कुल मिलाकर पूरे साल में 81 दिन विवाह मुहूर्त रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.