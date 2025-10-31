November 2025 Vrat Tyohar: नवंबर में देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, गुरुनानक जयंती और भी कई त्योहार, देखें लिस्ट
November 2025 Vrat Tyohar: शनिवार नवंबर की शुरुआत हो रही है. इस महीने देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, गुरु नानक जयंती, देव दीपावली और कई व्रत-त्योहार पड़ेंगे. साथ ही कई ग्रहों का गोचर भी होगा.
November 2025 Vrat Tyohar: शनिवार 1 नवंबर से नवंबर 2025 का महीना शुरू हो जाएगा. पंचांग के अनुसार नवंबर महीने में कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन का संयोग रहेगा. अक्टूबर के महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़े. विजयादशी, करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, छठ जैसे कई त्योहार के बाद अब नवंबर महीने में हम कई त्योहार मनाने वाले हैं.
खास बात यह है कि, देव उठनी एकादशी के साथ नवंबर महीने की शुरुआत होगी. इसके अलावा इस महीने तुलसी विवाह, विवाह पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, देव दीपावली, काल भैरव जयंती जैसे पर्व भी मनाए जाएंगे. वहीं नवंबर में शुक्र, सूर्य, शनि समेत कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव भी होगा. आइये जानते हैं नवंबर महीने में पड़ने वाले पर्व-त्योहारों के बारे में.
|नवंबर व्रत-त्योहार 2025 लिस्ट (November Vrat Tyohar List 2025)
|तिथि (Date)
|त्योहार (Festival)
|महत्व (Importance)
|1 नवंबर 2025 (शनिवार)
|देवउठनी एकादशी
|भगवान विष्णु चार माह के योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास की समाप्ति होती है, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.
|2 नवंबर 2025 (रविवार)
|तुलसी विवाह
|भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है.
|3 नवंबर 2025 (सोमवार)
|सोम प्रदोष व्रत
|त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव को समर्पित होती है. सोमवार का दिन होने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है.
|4 नवंबर 2025 (मंगलवार)
|वैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान
|पूर्णिमा से पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है. इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व है.
|5 नवंबर 2025 (बुधवार)
|कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती
|कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है. साथ ही इसी तिथि पर सिख समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी की जयंती मनाते हैं.
|6 नवंबर 2025 (गुरुवार)
|मार्गशीर्ष मास आरंभ
|इस दिन से हिंदू कैलेंडर के नौंवे महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत होगी.
|7 नवंबर 2025 (शुक्रवार)
|रोहिणी व्रत
|यह एक जैन व्रत है जोकि रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है.
|8 नवंबर 2025 (शनिवार)
|संकष्टी चतुर्थी
|चतुर्थी तिथि पर व्रत रखा जाता है. यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित है.
|12 नवंबर 2025 (बुधवार)
|कालभैरव जयंती
|इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की जयंती मनाई जाती है.
|15 नवंबर 2025 (शनिवार)
|उत्पन्ना एकादशी
|अगहन कृष्ण पक्ष को उत्पन्ना एकादशी का व्र रखा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थी.
|17 नवंबर 2025 (सोमवार)
|प्रदोष व्रत
|3 नवंबर के बाद इसी महीने 17 अगस्त एक और सोम प्रदोष व्रत पड़ेगा.
|25 नवंबर 2025 (मंगलवार)
|विवाह पंचमी
|इस दिन राम-सीता का पूजन किया जाता है. मान्यता है कि विवाह पंचमी पर ही भगवान और माता सीता का विवाह हुआ था.
|27 नवंबर 2025 (गुरुवार)
|गुरु पंचक
|27 नवंबर के पांच दिनों का पंचक शुरू होगा. इसे "गुरु पंचक" कहा जाता है, जोकि दोष रहित होता है.
