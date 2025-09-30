हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDussehra 2025: कब है विजयदशमी? जानें शुभ मुहूर्त, रावण दहन का समय और महत्व!

Dussehra 2025: कब है विजयदशमी? जानें शुभ मुहूर्त, रावण दहन का समय और महत्व!

Dussehra 2025: 2 अक्टूबर को रावण दहन और विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगी. हर साल यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं. इस पर्व को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में भी मनाया जाता है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Sep 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dussehra 2025: हर साल नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व भी मनाया जाता है. इस साल विजयादशमी पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि, वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 01 अक्टूबर को शाम 07:01 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 02 अक्टूबर को शाम 07:10 मिनट पर होगा.

उदया तिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है. इस दिन सूर्यास्त शाम 06:06 मिनट पर होगा.

अधर्म पर धर्म की जीत

हर साल दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर युद्ध में जीत हासिल की थी. इस पर्व को असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है. इस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है.

मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए भी शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि को ये उत्सव मनाया जाता है. कई जगह पर इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है.

  • देशभर में अलग-अलग जगह रावण दहन होता है और हर जगह की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं. 
  • इस दिन शस्त्रों की पूजा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है. 
  • इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है.
  • दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है, यदि इस दिन आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं. 
  • नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है.

दशहरा तिथि

  • दशमी तिथि का आरंभ: 01 अक्टूबर को शाम 07:01 मिनट
  • तिथि का समापन: 02 अक्टूबर को शाम 07:10 मिनट पर

भविष्यवक्ता डा.अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा 2 अक्तूबर 2025 को मनाया जाएगा. दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक रहेगा. इस दिन दोपहर के समय पूजन का मुहूर्त दोपहर 01:21 बजे से दोपहर 03:44 बजे तक रहेगा

शुभ संयोग

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है, और इस साल इसका संयोग बन रहा है. दशहरा के दिन सुकर्मा और धृति योग रहेगा. इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा. हिंदू धर्म में यह ग्रह संयोग अत्यंत शुभ मंगलकारी माना गया है.

शस्त्र पूजन मुहूर्त

कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि दशहरा के दिन कई जगहों पर शस्त्र पूजा करने का भी विधान है. दशहरा के दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है.  इस दिन शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 02:09 बजे से दोपहर 02:56 बजे तक रहेगा. पूजन की कुल अवधि 47 मिनट की है. 

रावण दहन मुहूर्त

दशहरा के दिन लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है. पुतलों का दहन सही समय में किया जाए तो ही शुभ माना जाता है. रावण दहन इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शाम के वक्त 6:30 मिनट से रात के 8:30 मिनट तक करना शास्त्र सम्मत होगा.

कई तरीकों से मनाया जाता है दशहरा

भविष्यवक्ता अनीष व्यास ने बताया कि अलग-अलग जगहों पर दशहरे का त्योहार अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. शस्त्र का प्रयोग करने वाले समुदाय इस दिन शस्त्र पूजन करते हैं. वहीं कई लोग इस दिन अपनी पुस्तकों, वाहन इत्यादि की भी पूजा करते हैं.

किसी नए काम को शुरू करने के लिए यह दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. कई जगहों पर दशहरे के दिन नया सामान खरीदने की भी परंपरा है. अधिकतर जगहों पर इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है.

वहीं जब पुरुष रावण दहन के बाद घर लौटते हैं तो कुछ जगहों पर महिलाएं उनकी आरती उतारती हैं और टीका करती हैं.

मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन माना जाता है शुभ

दशहरा या विजयादशमी सर्वसिद्धिदायक तिथि मानी जाती है. इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी माने जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ खास कामों को करने से बचना चाहिए.

  • दशहरा के दिन बच्चों का अक्षर लेखन
  • घर या दुकान का निर्माण
  • गृह प्रवेश
  • मुंडन या नामकरण
  • अन्नप्राशन या कर्ण छेदन
  • यज्ञोपवीत संस्कार और भूमि पूजन आदि कार्य शुभ माने गए हैं.
  • विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है.

पूजन विधि

कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर, नहा-धोकर साफ कपड़े पहने और गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं. गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाकर, एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली, चावल, जौ व फल रखें.

अब प्रतिमा को केले, जौ, गुड़ और मूली अर्पित करें. यदि बहीखातों या शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करें. इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा करें और गरीबों को भोजन कराएं.

रावण दहन के बाद शमी वृक्ष की पत्ती अपने परिजनों को दें. अंत में अपने बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Vijayadashami Ravan Dahan Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1: 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
जनरल नॉलेज
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
यूटिलिटी
हरियाणा की इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये, जान लें पात्रता
हरियाणा की इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये, जान लें पात्रता
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget