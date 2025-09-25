हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri Kanya Puja 2025:कन्या पूजन में कर दी ये छोटी सी गलती तो व्यर्थ हो जाएगा 9 दिनों का व्रत

Navratri Kanya Puja 2025:कन्या पूजन में कर दी ये छोटी सी गलती तो व्यर्थ हो जाएगा 9 दिनों का व्रत

Kanya Pujan 2025: नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है. इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. वरना मां दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी और पूरे 9 दिनों का फल प्राप्त नहीं होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Sep 2025 07:36 PM (IST)
Kanya Pujan 2025: नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है. इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. वरना मां दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी और पूरे 9 दिनों का फल प्राप्त नहीं होगा.

कन्या पूजन 2025

शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है और 1 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तगण माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं.
शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है और 1 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तगण माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं.
नवरात्रि में अष्टमी-नवमी पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है. लोग छोटी-छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोग खिलाते हैं, उपहार देते हैं और आशीर्वाद लेकर सम्मानपूर्वद उन्हें विदा करते हैं.
नवरात्रि में अष्टमी-नवमी पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है. लोग छोटी-छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोग खिलाते हैं, उपहार देते हैं और आशीर्वाद लेकर सम्मानपूर्वद उन्हें विदा करते हैं.
माना जाता है कि, कन्या पूजन करने से घर पर सुख-समृद्धि आती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. लेकिन इस दौरान आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा.
माना जाता है कि, कन्या पूजन करने से घर पर सुख-समृद्धि आती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. लेकिन इस दौरान आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा.
बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी. अष्टमी और नवमी दोनों तिथि कन्या पूजन के लिए शुभ मानी जाती है. कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि, सभी कन्याओं को एक समान उपहार दें.
बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी. अष्टमी और नवमी दोनों तिथि कन्या पूजन के लिए शुभ मानी जाती है. कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि, सभी कन्याओं को एक समान उपहार दें.
कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट न करें. साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें भी नहीं देनी चाहिए. इससे शनि और राहु-केतु लगता है.
कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट न करें. साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें भी नहीं देनी चाहिए. इससे शनि और राहु-केतु लगता है.
कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो जबरदस्ती उन्हें भोजन न कराएं, उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेमपूर्ण व्यवहार करें. जिस स्थान पर कन्या पूजन किया हो, उस स्थान को पूजा के तुरंत बाद साफ नहीं करना चाहिए.
कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो जबरदस्ती उन्हें भोजन न कराएं, उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेमपूर्ण व्यवहार करें. जिस स्थान पर कन्या पूजन किया हो, उस स्थान को पूजा के तुरंत बाद साफ नहीं करना चाहिए.
Published at : 25 Sep 2025 05:54 PM (IST)
