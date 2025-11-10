हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मUtpanna Ekadashi 2025: 15 नवंबर को मार्गशीर्ष की पहली एकादशी, ये काम करना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण

Utpanna Ekadashi 2025: 15 नवंबर को मार्गशीर्ष की पहली एकादशी, ये काम करना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी है जो 15 नवंबर 2025 को है. इसी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है. इसलिए इस तिथि पर कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

Utpanna Ekadashi 2025 Rules: देवउठनी एकादशी के बाद उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है. इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार, 15 नवंबर 2025 को रखा. सभी एकादशी की तरह यह दिन भी भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. लेकिन उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही एकादशी देवी की भी पूजा की जाती है.

शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है. इसलिए इस शुभ दिन पर कुछ कार्य कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं, जिन्हें उत्पन्ना एकादशी पर नहीं करना चाहिए.

उत्पन्ना एकादशी पर क्या न करें (Utpanna Ekadashi 2025 Par Kya Nahi Karen)

झूठ और छल-कपट- उत्पन्ना एकादशी दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देना जैसा कार्य भूल से करना बहुत अशुभ माना गया है. इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं.

लहसुन-प्याज का सेवन- उत्पन्ना एकादशी के दिन घर पर केवल सात्विक भोजन ही पकाएं. इस दिन तामसिक आहार जैसे- लहसुन, प्याज, मांस, शराब का सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं.

गुस्सा और क्रोध से बचें- एकादशी व्रत रखकर क्रोध करने या दूसरों से कटु वचन बोलने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं. ऐसे व्यवहार से कभी भी व्रत का फल नहीं मिलता है.

दान से इंकार न करें- उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि कोई भी घर के द्वार पर कुछ मांगने आए या रास्ते में कोई जरूरतमंद दिखे तो अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या धन आदि का दान अवश्य करें.

चावल का सेवन- एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है. इसलिए गलती स भी इस दिन चावल का सेवन न करें. एकादशी के बाद आप द्वादशी तिथि पर चावल खा सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 10 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Vishnu Ji Ekadashi 2025 Utpanna Ekadashi 2025 Utpanna Ekadashi Rules
