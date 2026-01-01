भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर BCCI सेलेक्टर्स का रुख एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है. फिटनेस और भविष्य को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अब शमी की वापसी की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, 35 वर्षीय शमी का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनका नाम फिर से चयन की रेस में शामिल हो चुका है.

शमी को लेकर सेलेक्‍टर्स का बड़ा यू-टर्न?

बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने एनडीटीवी को बताया कि शमी पूरी तरह से सेलेक्शन रडार से बाहर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि शमी जैसे गेंदबाज को विकेट लेने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए. चिंता सिर्फ फिटनेस को लेकर है. अगर वह फिट रहते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी वापसी चौंकाने वाली नहीं होगी. यहां तक कि 2027 वर्ल्ड कप भी एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमे शमी का अनुभव अहम साबित हो सकता है.

घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन

गौरतलब है कि मोहम्मद शमी ने मार्च 2025 में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. उस टूर्नामेंट में वह भारत के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. इसके बावजूद फिटनेस कारणों से वह टीम से बाहर रहे.

हालांकि, घरेलू क्रिकेट में शमी के आंकड़े सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. हाल के छह मैचों में उन्होंने 17 विकेट झटके हैं, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले शामिल हैं. वहीं रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने सिर्फ चार मैचों में 20 विकेट लेकर साबित किया है कि उनकी धार अब भी बरकरार है. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ समेत कई दिग्गजों ने शमी को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए हैं, खासकर तब जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों को आराम दिया गया. उस दौरान शमी का टीम में न होना ज्यादा खटका.

अजीत अगरकर ने कही थी ये बात

सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजित अगरकर भी पहले साफ कर चुके हैं कि अगर शमी फिट होते हैं तो उन्हें टीम में क्यों नहीं चुना जाएगा. उन्होंने कहा था कि घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन ही आगे की तस्वीर तय करेगा. हालांकि, मोहम्मद शमी और चयनकर्ताओं के बीच तनाव तब खुलकर सामने आया, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए नजरअंदाज किया गया. शमी ने फिटनेस अपडेट को लेकर सार्वजनिक बयान दिया था. इस पर चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में साफ कहा कि शमी शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस समय फिट नहीं थे. अगरकर ने यह भी संकेत दिया कि घरेलू क्रिकेट में फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर वापसी संभव है. अब शमी लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और नतीजे दे रहे हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से उनकी वापसी की संभावना मजबूत हो गई है. शमी के लिए रास्ता अभी आसान नहीं है. उन्हें फिटनेस बनाए रखनी होगी और युवा गेंदबाजों की चुनौती से आगे रहना होगा.