हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBudget 2026: बजट के लाल ब्रीफकेस से निकली बौद्ध सर्किट के लिए खास योजना, सरकार का मंदिर-मठों को बचाने पर जोर

Budget 2026: बजट के लाल ब्रीफकेस से निकली बौद्ध सर्किट के लिए खास योजना, सरकार का मंदिर-मठों को बचाने पर जोर

Buddha Circuit Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की. इन राज्यों में बौद्ध सर्किट कॉरिडोर बनेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Feb 2026 03:15 PM (IST)
Buddha Circuit Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया. बजट से कई क्षेत्रों को उम्मीदें रहती हैं. इन्हीं में धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र भी एक है. इस साल का बजट 2026 अन्य सेक्टर्स के साथ ही धर्म, आस्था, संस्कृति और धार्मिक पर्यटनों से भी जुड़ा रहा. वित्त मंत्री के लाल ब्रीफकेस से बौद्ध सर्किट के लिए भी बड़ी घोषणा की गई. सरकार ने मंदिर और मठों को बचाने पर खास जोर दिया.

बौद्ध सर्किट कॉरिडोर (Buddhist Circuit Corridoror)

इस साल के बजट में पर्यटन पर सरकार का खास फोकस रहा. संसद में बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर का ऐलान किया, जिसका नाम बौद्ध सर्किट रखा गया है. ये सभी पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा मे बनेंगे. इस कॉरिडोर की योजना के तहत मंदिर और मठों के संरक्षण के लिए भी कदम उठाया जाएगा. इस योजना से तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी कार्य किया जाएगा.

बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि-‘सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना शुरू करेगी, जिससे कि मंदिर और मठों का संरक्षण किया जा सके. इसके लिए पूर्वोत्तर के इन राज्यों में पर्यटन स्थलों का भी विकास करेगी, जिसके लिए चार हजार ई-बसों की व्यवस्था की जाएगी.’

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने कहा कि, जब सरकार धर्म और आस्था का सम्मान करती है और इसके विकास को बढ़ाना देने के लिए हर संभव प्रयास करती है, तो इससे देश में शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बौद्ध सर्किट का विकास और मंदिर-मठों का संरक्षण भी इसी संतुलन का शुभ संकेत है. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ऐतिहासिक मठ और अन्य बौद्ध स्थल मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें: Budget 2026 Stock Market: बजट के बाद धड़ाम से गिरा शेयर बाजार, अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Feb 2026 02:52 PM (IST)
Nirmala Sitharaman Religious News Budget 2026 Union Budget 2026 Budget 2026 Astrology Buddha Circuit Buddha Circuit Budget 2026
