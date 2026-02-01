हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudget 2026 Stock Market: बजट के बाद धड़ाम से गिरा शेयर बाजार, अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार

Budget 2026 Stock Market: बजट के बाद धड़ाम से गिरा शेयर बाजार, अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार

Budget 2026 Stock Market: बजट के बीच शेयर बाजार में गिरावट आई, जिसने निवेशकों को चौंका दिया. यह गिरावट केवल आर्थिक कारण है या कोई संकेत. जानें अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026 Stock Market: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी घोषणाएं की. लेकिन बजट भाषण के बीच ही अचानक से शेयर बाजार में गिरावट आ गई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. बजट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेज बिकवाली देखने को मिली. इस बीच बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स करीब 2,300 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 500 अंक गिर गया.

स्टॉक मार्केट में अचानक से आई यह गिरावट निवेशकों की सावधानी, वित्तीय नीतियों और वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर चिंता को दर्शाता है. बाजार में आई इस अचानक से गिरावट का कारण केवल आर्थिक है या फिर इससे ग्रहों का कोई संकेत जुड़ा है. ज्योतिष से जानें अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है.

बजट के बाद नाखुश बाजार

आर्थिक कारण- बजट के दौरान शेयर मार्केट में आई गिरावटों के यदि आर्थिक कारण पर बात करें तो बजट में कुछ सेक्टर्स को उम्मीद के मुताबिक राहत न मिलना, टैक्स या सब्सिडी से जुड़े ऐलान पर बाजार की नकारात्मक प्रतिक्रिया, मेटल्स और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली या फिर पहले से ऊंचे वैल्यूएशन पर मुनाफावसूली आदि हो सकती है.

ग्रहों के संकेत

आज माघ पूर्णिमा के दिन बजट पेश हुआ है, जोकि बेहद शुभ है. आज 1 फरवरी को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में हैं. पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की मानें तो, चंद्रमा की अस्थिर स्थिति निवेशकों के मन में भ्रम बढ़ाती है.

बाजार में दबाव और धीमी चाल के लिए शनि ग्रह को भी जिम्मेदार माना जाता है. वहीं राहु-केतु अचानक उतार-चढ़ाव और अफवाहों से प्रेरित ट्रेडिंग को दर्शाते हैं. ग्रहों के ऐसे योग कई बार शॉर्ट टर्म गिरावट  और दिशा स्पष्ट होने की ओर भी इशारा करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Budget Stock Market India Budget Stock Market Budget 2026 Union Budget 2026 Budget 2026 Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'
CM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Union Budget 2026: बजट के बाद Giriraj Singh ने PM Modi को क्यों कहा धन्यवाद? |
Union Budget 2026: 'भाषण में बंगाल का जिक्र तक नहीं..'- Abhishek Banerjee | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: जूतों से लेकर मोबाइल तक..बजट 2026 की देंखे पूरी लिस्ट | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: बजट पर SP Singh Baghel की आई प्रतिक्रिया | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'
CM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
IND vs PAK: कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget