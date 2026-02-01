Budget 2026 Stock Market: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी घोषणाएं की. लेकिन बजट भाषण के बीच ही अचानक से शेयर बाजार में गिरावट आ गई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. बजट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेज बिकवाली देखने को मिली. इस बीच बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स करीब 2,300 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 500 अंक गिर गया.

स्टॉक मार्केट में अचानक से आई यह गिरावट निवेशकों की सावधानी, वित्तीय नीतियों और वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर चिंता को दर्शाता है. बाजार में आई इस अचानक से गिरावट का कारण केवल आर्थिक है या फिर इससे ग्रहों का कोई संकेत जुड़ा है. ज्योतिष से जानें अचानक उतार-चढ़ाव के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है.

बजट के बाद नाखुश बाजार

आर्थिक कारण- बजट के दौरान शेयर मार्केट में आई गिरावटों के यदि आर्थिक कारण पर बात करें तो बजट में कुछ सेक्टर्स को उम्मीद के मुताबिक राहत न मिलना, टैक्स या सब्सिडी से जुड़े ऐलान पर बाजार की नकारात्मक प्रतिक्रिया, मेटल्स और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली या फिर पहले से ऊंचे वैल्यूएशन पर मुनाफावसूली आदि हो सकती है.

ग्रहों के संकेत

आज माघ पूर्णिमा के दिन बजट पेश हुआ है, जोकि बेहद शुभ है. आज 1 फरवरी को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में हैं. पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की मानें तो, चंद्रमा की अस्थिर स्थिति निवेशकों के मन में भ्रम बढ़ाती है.

बाजार में दबाव और धीमी चाल के लिए शनि ग्रह को भी जिम्मेदार माना जाता है. वहीं राहु-केतु अचानक उतार-चढ़ाव और अफवाहों से प्रेरित ट्रेडिंग को दर्शाते हैं. ग्रहों के ऐसे योग कई बार शॉर्ट टर्म गिरावट और दिशा स्पष्ट होने की ओर भी इशारा करते हैं.