हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudget 2026: गुरु की कृपा और सूर्य का तेज, माघ पूर्णिमा पर ज्योतिषीय योग में पेश होगा बजट

Budget 2026: गुरु की कृपा और सूर्य का तेज, माघ पूर्णिमा पर ज्योतिषीय योग में पेश होगा बजट

Union Budget 2026: 1 फरवरी को आम बजट 2026 के लिए विशेष माना जा रहा है. आज माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि है. साथ ही आज गुरु उदय होकर शुभ फल देंगे और रविवार का दिन होने से सूर्य की कृपा भी बरसेगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Feb 2026 10:39 AM (IST)
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आज 1 फरवरी को संसद में बजट 2026-2027 (India Budget) पेश करंगी. यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है. वहीं ज्योतिष की मानें तो आज माघ पूर्णिमा का दिन होने और शुक्र उदय होने से बजट में बहुत सी अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, जोकि विशेषकर मिडिल क्लास के लिए लोगों को राहत पहुंचाएं.

माघ पूर्णिमा पर पेश होगा बजट (Budget on Magh Purnima Yog)

1 फरवरी को सुबह 05:52 से माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है जोकि 2 फरवरी सुबह 0338 तक रहेगी. धार्मिक दृष्टि से आज की कई मायनों में तो खास है ही. इसी के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह दिन खास रहने वाला है. क्योंकि आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर जहां एक ओर स्नान, दान, व्रत और पुण्य कर्म किए जाएगें. वहीं दूसरी ओर आम बजट भी पेश होगा, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है.

1 फरवरी 2026 को गुरु भी उदय

आज 1 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति भी उदय हो रहे हैं. गुरु की उदय अवस्था को शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ज्ञान, अर्थ, नीति और विकास के कारक माने जाते हैं. गुरु का उदय होना देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े फैसलों के लिए शुभ संकेत हो सकती है. माना जा रहा है कि इसका प्रभाव बजट की घोषणाओं में भी काफी हद तक दिखाई दे सकता है.

बजट पर सूर्य का शुभ प्रभाव (Surya Effects on Union Budget 2026)

कई वर्षों बाद बजट रविवार के दिन पेश होगा. रविवार का दिन होने से आज सूर्य की विशेष कृपा रहेगा. सूर्य को राजा, सत्ता, प्रशासन और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. सूर्य की कृपा से सरकार के निर्णयों में स्थिरता, आत्मविश्वास और दूरगामी सोच देखने को मिल सकती है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ऐसे ग्रह योग में पेश होने वाला बजट संभवत: देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार होगा.

माघ पूर्णिमा, गुरु का उदय होगा और सूर्य की अनुकूल स्थिति का शुभ योग आज के दिन को विशेष बना रहे हैं. उम्मीद है कि, इन योग में आज पेश होने वाला आम बजट से देशवासियों के लिए सकारात्मक हो. साथ ही यह बजट विकास, संतुलन और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला साबित हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Feb 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman NARENDRA MODI Budget 2026 Union Budget 2026 Budget 2026 Astrology
