Budget 2026: गुरु की कृपा और सूर्य का तेज, माघ पूर्णिमा पर ज्योतिषीय योग में पेश होगा बजट

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आज 1 फरवरी को संसद में बजट 2026-2027 (India Budget) पेश करंगी. यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है. वहीं ज्योतिष की मानें तो आज माघ पूर्णिमा का दिन होने और शुक्र उदय होने से बजट में बहुत सी अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, जोकि विशेषकर मिडिल क्लास के लिए लोगों को राहत पहुंचाएं.

माघ पूर्णिमा पर पेश होगा बजट (Budget on Magh Purnima Yog)

1 फरवरी को सुबह 05:52 से माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है जोकि 2 फरवरी सुबह 0338 तक रहेगी. धार्मिक दृष्टि से आज की कई मायनों में तो खास है ही. इसी के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह दिन खास रहने वाला है. क्योंकि आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर जहां एक ओर स्नान, दान, व्रत और पुण्य कर्म किए जाएगें. वहीं दूसरी ओर आम बजट भी पेश होगा, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है.

1 फरवरी 2026 को गुरु भी उदय

आज 1 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति भी उदय हो रहे हैं. गुरु की उदय अवस्था को शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ज्ञान, अर्थ, नीति और विकास के कारक माने जाते हैं. गुरु का उदय होना देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े फैसलों के लिए शुभ संकेत हो सकती है. माना जा रहा है कि इसका प्रभाव बजट की घोषणाओं में भी काफी हद तक दिखाई दे सकता है.

बजट पर सूर्य का शुभ प्रभाव (Surya Effects on Union Budget 2026)

कई वर्षों बाद बजट रविवार के दिन पेश होगा. रविवार का दिन होने से आज सूर्य की विशेष कृपा रहेगा. सूर्य को राजा, सत्ता, प्रशासन और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. सूर्य की कृपा से सरकार के निर्णयों में स्थिरता, आत्मविश्वास और दूरगामी सोच देखने को मिल सकती है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ऐसे ग्रह योग में पेश होने वाला बजट संभवत: देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार होगा.

माघ पूर्णिमा, गुरु का उदय होगा और सूर्य की अनुकूल स्थिति का शुभ योग आज के दिन को विशेष बना रहे हैं. उम्मीद है कि, इन योग में आज पेश होने वाला आम बजट से देशवासियों के लिए सकारात्मक हो. साथ ही यह बजट विकास, संतुलन और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला साबित हो सकता है.