Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग, कर्क समेत 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य! मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 11 August 2026: आज 11 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 11 August 2026: आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 03 बजकर 43 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्दशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे
चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: इस समय परिवार का माहौल पूरी तरह सकारात्मक और खुशहाल रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे. यदि लंबे समय से कोई पारिवारिक विवाद या गलतफहमी चल रही थी, तो उसके समाप्त होने की संभावना है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और संतोष देगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा. नई डील, नए ग्राहक या किसी महत्वपूर्ण योजना से अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपके कार्यों की सराहना होगी और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. करियर के क्षेत्र में प्रमोशन, नई नौकरी या बेहतर अवसर मिलने के योग बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा. शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को पहले से अधिक सक्रिय तथा फिट महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलने की संभावना है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह मां काली को लाल पुष्प अर्पित कर उनका ध्यान करें. श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में संतान की स्थिति काफी अच्छी और सुखद रहेगी. उनकी प्रगति, शिक्षा और सफलता आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी. हालांकि, आपकी आंतरिक मानसिक परेशानी और अज्ञात भय का असर परिवार के सुखद माहौल पर थोड़ा बुरा पड़ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत अनुकूल और लाभदायक है. आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी मेहनत रंग ला रही है. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी भी निर्णय को थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करके ही लें, यह आपके लिए बहुत उचित रहेगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास से सफलता निश्चित है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है. इस दौरान मानसिक परेशानी और बिना किसी कारण का अज्ञात भय आपको घेरे रह सकता है. शारीरिक स्तर पर सिर दर्द और नेत्र पीड़ा (आंखों में दर्द, जलन या कमजोरी) जैसी परेशानियां बनी रहेंगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मिश्रित रहेगा. हालांकि व्यापार से धन प्राप्ति हो रही है, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण पैसों की बचत नहीं हो पाएगी. अनावश्यक और अचानक आने वाले खर्चों से बचने की कोशिश करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन की स्थिति काफी अच्छी और रोमांटिक रहेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच प्यार और विश्वास और गहराएगा. आपके पार्टनर का भावनात्मक साथ आपके मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: अपने मानसिक तनाव, अज्ञात भय और आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए अपने पास हरी वस्तु (जैसे हरा कपड़ा, हरा रूमाल या हरा पौधा) जरूर रखें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा. सुबह उठकर ताजी हवा में गहरी सांस लें और कुछ देर ध्यान करें.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस समय पारिवारिक वातावरण अत्यंत अनुकूल और सुखद रहेगा. घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. आपको अपनी संतान का भरपूर सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आपको अपने प्रेमी या पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा. रिश्ते में मधुरता, प्रगाढ़ता और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि पहले से कोई गलतफहमी चल रही थी, तो वह दूर होगी और आपका रिश्ता और मजबूत होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बेहद शानदार है. आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और नए ग्राहक मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. कामकाज का दबाव कम होगा.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा और करियर के क्षेत्र में यह समय प्रगति दायक है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी एकाग्रता और लर्निंग स्किल में वृद्धि होगी, जिससे आपके करियर के नए दरवाजे खुलेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. आपको निवेश के नए साधनों और रास्तों की जानकारी मिलेगी. ग्रह दशा अनुकूल होने के कारण निवेश करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इसलिए सोच-समझकर धन लगाएं. फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. शारीरिक छोटी-मोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं. विशेषकर नसों से संबंधित (जैसे दर्द या सुन्नता) या रक्त (ब्लड प्रेशर/शुगर) से संबंधित परेशानी बढ़ने की आशंका है. नियमित जांच कराएं और खान-पान संभालें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: ज्योतिषीय उपायों के अनुसार, इस दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में चने की दाल का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी होगा. इसके अलावा, किसी भी पीली वस्तु (जैसे पीला कपड़ा, हल्दी या पीले फूल) का दान करने से स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ मिलेगा.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: वर्तमान समय में घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने वाला है. कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां गृह कलह के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. छोटी-छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो सकती है. इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखें. परिवार के बड़ों का सम्मान करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय चुनौतीपूर्ण है. अचानक आने वाले अनावश्यक खर्चों की अधिकता आपके मन को गहराई तक परेशान करेगी. बजट का पूरा पालन करें और इस समय किसी को भी धन उधार देने से बचें, वरना रुपये फंस सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: हालांकि आर्थिक रूप से परेशानी है, लेकिन आपकी व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी. बिजनेस में पहले से चल रहे कामों से धनलाभ होगा. नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से सामंजस्य बिठाने में मशक्कत करनी पड़ेगी.
- करियर और शिक्षा: यह थोड़ा डिस्टर्बिंग समय शुरू हो गया है, जिसका असर आपके लक्ष्यों पर पड़ेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी. भटकाव से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में इस दौरान भावनात्मक दूरी बनी रहेगी. आपके और आपके पार्टनर के बीच संचार की कमी आ सकती है, जिससे रिश्ते में ठंड पैदा होगी. गलतफहमियों को दूर करने के लिए सहनशीलता रखें और खुलकर बातचीत करें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और बढ़ते खर्चों के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. अत्यधिक चिंता के कारण नींद न आने की समस्या या सिरदर्द रह सकता है. प्रातःकाल ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: इस डिस्टर्बिंग समय का नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए अपने पास कोई भी लाल वस्तु जरूर रखें. लाल रंग का रुमाल या लाल मौतिका रखना शुभ रहेगा, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और मन की परेशानी कुछ हद तक कम होगी.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां बनी हुई हैं. संतान से थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपसी संवाद पर विशेष ध्यान दें और बच्चों की बातों को समझें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में समय अत्यंत शुभ रहेगा. आपके व्यावसायिक निर्णय सही साबित होंगे और नई डीलिंग से अच्छा मुनाफा मिलेगा. नौकरी के क्षेत्र में भी आपको अधिकारियों और सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: रोजी-रोजगार में तरक्की के बलवान योग बन रहे हैं. पहले के सभी जोखिमों से आप बाहर निकल चुके हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी. विद्यार्थियों को धैर्य से परिश्रम करने की आवश्यकता है, सफलता जरूर मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित दिख रहा है. अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है. अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. योग और प्राणायाम को अपनी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन खर्चों का दौर भी जारी रहेगा. हालांकि, ये खर्च शुभ कार्यों जैसे विवाह, यज्ञ या धार्मिक आयोजनों में होंगे, इसलिए आपको कोई आर्थिक तंगी महसूस नहीं होगी. बजट का पूरा पालन करें और इस समय किसी को भी धन उधार देने से बचें, वरना रुपये फंस सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में थोड़ी अनबन और दूरी बनी हुई है. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. बातचीत में सौहार्द बिठाकर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर इस दूरी को कम किया जा सकता है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: आपका भाग्य पूरा साथ दे रहा है. किसी भी लाल वस्तु (जैसे लाल रुमाल या मौली) को अपने पास रखना बहुत शुभ रहेगा. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, इससे स्वास्थ्य और प्रेम जीवन की समस्याएं दूर होंगी.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, आज का दिन जोखिम भरा है, इसलिए परिवार में किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचकर आपसी सद्भाव बनाए रखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिल रहा है, पर आज कोई बड़ा निर्णय लेने से परहेज करें. व्यापार में नई योजनाओं पर गहराई से विचार करें. नौकरी में अधिकारियों से मतभेद से बचें. जोखिम लेने का दिन नहीं है, पुरानी रणनीति पर ही चलें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी. करियर के संदर्भ में, यदि आप नई दिशा का विचार कर रहे हैं, तो आज रोक लगाएं. वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य को लेकर सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. शारीरिक स्थिति में कोई भी रिस्क लेने लायक नहीं है. चोट-चपेट लगने की आशंका है, इसलिए सड़क पर सावधानी रखें, भारी सामान न उठाएं और हाई-स्पीड ड्राइविंग से दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय दृष्टि से दिन बेहद अच्छा है. रुके हुए पैसे मिल सकते हैं या अचानक धन लाभ हो सकता है. हालांकि, इस धन को जोखिम भरे निवेश (शेयर आदि) में न लगाएं, इसे सुरक्षित जगह रखना ही भला होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम-संतान की स्थिति आज बहुत अच्छी है. आप और आपके प्रियजन के बीच प्रेम और आकर्षण गहरा होगा. दाम्पत्य जीवन में रोमांस का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, बस सुरक्षा का ध्यान रखें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- उपाय: आज का दिन जोखिम भरा है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले शनिदेव को प्रणाम करें. उन्हें जल और सरसों का तेल अर्पित करें. इससे आपके ऊपर से चोट-चपेट और अन्य परेशानियों का खतरा कम होगा और भाग्य पूरा साथ देगा.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुखद और शांतिप्रद रहने वाला है. घर का वातावरण प्रेमपूर्ण बना रहेगा और चल रहे किसी भी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलेगी, उनकी प्रगति और सफलता आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी. परिवारजनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए समय बेहद अनुकूल और रोमांटिक है. यदि आप अभी तक अकेले हैं, तो जीवनसाथी का सानिध्य प्राप्त होने की पूरी संभावना है. प्रेमी-प्रेमिका के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आपसी मुलाकात होगी और दोनों के बीच प्रेम और विश्वास गहरा होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में समय लाभदायक रहेगा. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सराहना मिलेगी. टीम वर्क के कारण काम में आसानी होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस बनाए रखना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल है. करियर में नई दिशाएं मिलेंगी और उच्च शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार और नौकरी से जुड़ी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने बकाया राशि वापस मिलने की भी संभावना है, लेकिन धन का अनावश्यक खर्च करने से बचें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो यह थोड़ा मध्यम रहेगा. मौसमी बदलाव के कारण थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. इसलिए अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. योग और ध्यान को अपनी रूटीन में शामिल करें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: आज के दिन शनिदेव को प्रणाम करना बहुत शुभ रहेगा. काले वस्त्र धारण करके शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. इससे मध्यम स्वास्थ्य में सुधार और करियर की बाधाएं दूर होंगी.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपका पारिवारिक जीवन काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. घर का वातावरण आपको ऊर्जा देगा. आपको अपने प्रियजनों, विशेषकर प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार में चल रही कोई अनबन भी दूर हो सकती है. सबका साथ आपके मनोबल को बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बेहतरीन है, आपका व्यापार अच्छा रहेगा. नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शत्रु थोड़े सक्रिय रहेंगे, घबराने की बात नहीं है, जीत आपकी होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी अधिक लगन लगानी होगी. करियर के मामले में आपके कौशल की पहचान होगी. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है. नई तकनीक सीखने का यह उत्तम समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां जैसे थकान, सिरदर्द या पेट खराब होना आपको परेशान करेंगी. इन्हें नजरअंदाज न करें. योग और संतुलित आहार अपनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार में आ रहे लाभ से आय में वृद्धि होगी. पहले से रुके हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं. हालांकि, लंबी अवधि के जोखिम भरे निवेश से बचें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत ही रोमांटिक है. आपको अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा. दोनों के बीच समझदारी बढ़ेगी. लवमैरिज करने वाले जातकों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए बजरंगबली की शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करें, उनके शरण में रहें, अच्छा होगा. मंगलवार के दिन सुबह लाल वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस समय मिश्रित फल मिल रहे हैं. सबसे पहले तो अपनी भावुकता पर पूरी तरह से काबू रखना आवश्यक है. घर के छोटे मुद्दों पर अनावश्यक रूप से भावुक होने से बचें, वरना वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत शुभ और लाभदायक है. आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और उत्कृष्ट रहने वाला है. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के चांस बढ़ेंगे. करियर की दिशा में आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह बिल्कुल सही है. उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है. अनियमित दिनचर्या और खान-पान की लापरवाही से शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. अत्यधिक भावुकता का सीधा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आ रही बेहतरी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं. हालांकि, भावुकता में आकर अनावश्यक धन खर्च करने से बचें, अन्यथा बजट गड़बड़ा सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में थोड़ा तू-तू, मैं-मैं का संकेत है. पार्टनर से नन्ही-मुन्ही बातों पर विवाद हो सकता है. इस स्थिति में अपने अहंकार को पीछे रखें और संवाद से मामले को सुलझाने का प्रयास करें. रोमांस कम और तर्क ज्यादा होने की संभावना है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हरा
- उपाय: किसी भी पीली वस्तु, जैसे पीला रुमाल या धागा, को अपने पास रखना बहुत शुभ रहेगा. यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलेगा.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: वर्तमान समय में आपके परिवार में भौतिक सुख-सुविधाओं की प्रचुरता रहेगी, लेकिन साथ ही थोड़े गृह-कलह के संकेत भी मिल रहे हैं. परिवारजनों के साथ बातचीत में थोड़ा संयम बरतें. छोटी-छोटी बातों पर तनाव न लें और बड़ों का सम्मान करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहने वाला है. आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें नई ऊंचाइयों को छूने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय करियर को आकार देने के लिए उत्तम है. आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मार्ग प्रशस्त हैं. जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव और घरेलू विवाद के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है. योग, ध्यान और प्रातःकालीन भ्रमण को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. संतुलित भोजन लें.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है. बचत के अच्छे अवसर बन रहे हैं. यह समय भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी में निवेश करने के लिए अत्यंत शुभ है. इस तरह के निवेश से भविष्य में भौतिक संपदा में वृद्धि होगी और आपकी संपत्ति दोगुनी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहा है. पहले जो भी उथल-पुथल या अनबन चल रही थी, वह पूरी तरह से सुधार चुका है. आपके और आपके प्रियजन के बीच प्रेम और विश्वास और गहरा हुआ है. संतान सुख में भी आनंद की स्थिति बनी हुई है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: माँ काली जी को प्रतिदिन दीप जलाकर और लाल पुष्प अर्पित करके प्रणाम करना शुभ होगा. इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, गृह-कलह समाप्त होगा और आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपको अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि, संतान के मामले में थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन और व्यवहार मध्यम रह सकता है. उन्हें प्यार और समझदारी से मार्गदर्शन दें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय शानदार रहने वाला है. आपका व्यापार अच्छी तरह फल-फूल रहा है और नये अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी व्यावसायिक सफलता जरूर मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम रंग लाएगा और आपकी पहचान बनेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर साहस और बोल्डनेस की आवश्यकता है. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी. डर को दूर भगाकर अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तभी आपको सफलता का फल मिलेगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर सामान्य और अच्छा रहेगा. बस अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और अनावश्यक तनाव लेने से बचें. थकान दूर करने के लिए हल्की व्यायाम और सुबह की सैर को अपनी रूटीन में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आ रही सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचकर सुरक्षित योजनाओं में ही पैसा लगाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन इस दौरान थोड़ा मध्यम रहेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच ज्यादा अंतरंगता या रोमांस नजर नहीं आएगा. रिश्ते में नयापन लाने और जज्बात को बरकरार रखने के लिए आपको ही पहल करनी होगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: प्रतिदिन सुबह काम से निकलने से पहले भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके सच्चे मन से प्रणाम करें. इससे आपके सभी बाधाएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवार में सगे-सम्बन्धियों और मित्रों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे मित्रों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि होगी. हालांकि, घर का वातावरण थोड़ा कोलाहलपूर्ण रह सकता है. परिवार में किसी भी बहस या विचारधारा के टकराव में अपनी जुबान पर पूरा काबू रखें, नहीं तो छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको धनागमन के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही व्यापार में थोड़ा तनाव भी बना रहेगा. नौकरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से संवाद करते समय सोच-समझकर बोलें. किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए अपना काम ईमानदारी से निपटाएं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी है. पढ़ाई में ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए योगा और मेडिटेशन की मदद से अपनी एकाग्रता बनाए रखें. करियर में बदलाव के विचार मन में आ सकते हैं.
- स्वास्थ्य: घर और काम के कोलाहल के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है. तनाव और चिड़चिड़ापन से बचें. अपनी दिनचर्या में हल्की व्यायाम और प्राणायाम को शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आय के स्रोत खुलेंगे और धनागमन होगा, फिर भी आर्थिक पक्ष में पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है. बाजार की चुस्ती को देखते हुए इस समय किसी भी प्रकार का नया निवेश बिल्कुल न करें. ऐसा करने पर धन-हानि के बहुत प्रबल संकेत हैं. केवल बचत पर ही ध्यान केंद्रित करें.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम-जीवन की स्थिति अब बेहद अच्छी हो चुकी है. पहले के मतभेद और कलह पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं. प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय रोमांस और प्यार को और गहरा करने के लिए उत्तम है, बस बातचीत में मिठास बनाए रखें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: मंगलवार या सोमवार के दिन भगवान शिव जी का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ रहेगा. इस उपाय से घर का कोलाहल समाप्त होगा, मन शांत होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
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