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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावन सोमवार और कमजोर चंद्रमा का रहस्य: जानें महादेव के मस्तक पर विराजे 'सोम' का ज्योतिषीय कनेक्शन

सावन सोमवार और कमजोर चंद्रमा का रहस्य: जानें महादेव के मस्तक पर विराजे 'सोम' का ज्योतिषीय कनेक्शन

Sawan Somwar 2026: क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है? जानें सावन सोमवार पर महादेव और 'सोम' का रहस्यमयी कनेक्शन और मन की शांति व चंद्र दोष दूर करने के 4 अचूक उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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Sawan Somwar 2026: सावन का महीना आते ही शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देने लगती है. पौराणिक मान्यताओं में सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार का दिन केवल शिव उपासना ही नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के चंद्र ग्रह (Moon) को मजबूत करने का सबसे अचूक अवसर भी है?

ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव और चंद्रमा का संबंध केवल धार्मिक न होकर गहरा मानसिक और मानसिक-ऊर्जा (Mental Energy) से जुड़ा हुआ है.

चंद्रमा और भगवान शिव: पौराणिक कथा और ज्योतिषीय आधार

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग (घटने का रोग) से पीड़ित होकर अपनी चमक खो रहे थे, तब उन्होंने सावन के महीने में ही कठिन तपस्या कर भगवान शिव की शरण ली थी.

चंद्रमौली स्वरूप: महादेव ने चंद्रमा की रक्षा करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें अमरत्व दिया.

सोमेश्वर अवतार: यही कारण है कि शिवजी का एक नाम 'चंद्रमौली' और 'सोमनाथ' पड़ा. सोमवार का नाम भी 'सोम' यानी चंद्रमा के नाम पर ही है.

कमजोर चंद्रमा के लक्षण: क्या आपकी कुंडली में 'सोम' कमजोर हैं?

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक शांति, और तरल पदार्थों का कारक माना गया है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या राहू-केतु से पीड़ित हो, तो निम्नलिखित संकेत दिखाई देते हैं:

  • अकारण तनाव और चिंता: छोटी-छोटी बातों पर मन घबराना या डिप्रेशन महसूस होना.
  • अनिद्रा (Insomnia): रात में नींद न आना या बुरे सपने दिखना.
  • माता के स्वास्थ्य में गिरावट: माता से संबंध प्रभावित होना या उनका स्वास्थ्य खराब रहना.
  • सहिष्णुता की कमी: निर्णय लेने में असमंजस (Overthinking) होना.

सावन सोमवार पर चंद्रमा को मजबूत करने के महाउपाय

सावन सोमवार के दिन किए गए विशेष उपाय न केवल महादेव की कृपा दिलाते हैं, बल्कि पीड़ित चंद्रमा के दोष को भी शांत करते हैं.

शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना: सोमवार के दिन तांबे या चांदी के लोटे से जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए जलाभिषेक करें.

सोमवार का व्रत: मन को शांत और नियंत्रित करने के लिए सावन सोमवार का उपवास रखें.

चंद्र मंत्र का जाप: संध्या के समय शिव मंदिर में बैठकर ॐ सोम सोमाय नमः या ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

सफेद वस्तुओं का दान: सावन सोमवार के दिन चावल, चीनी, दूध या सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं.

यह भी पढ़े- Sawan Second Somwar 2026: 10 अगस्त को शिव मंदिर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, पूजा की 7 छोटी गलतियां जो अनजाने में लगभग हर भक्त करता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Chandra Dev Kundali Dosh Weak Moon Sawan Somwar 2026
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