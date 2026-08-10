Sawan Somwar 2026: सावन का महीना आते ही शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देने लगती है. पौराणिक मान्यताओं में सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार का दिन केवल शिव उपासना ही नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के चंद्र ग्रह (Moon) को मजबूत करने का सबसे अचूक अवसर भी है?

ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव और चंद्रमा का संबंध केवल धार्मिक न होकर गहरा मानसिक और मानसिक-ऊर्जा (Mental Energy) से जुड़ा हुआ है.

चंद्रमा और भगवान शिव: पौराणिक कथा और ज्योतिषीय आधार

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग (घटने का रोग) से पीड़ित होकर अपनी चमक खो रहे थे, तब उन्होंने सावन के महीने में ही कठिन तपस्या कर भगवान शिव की शरण ली थी.

चंद्रमौली स्वरूप: महादेव ने चंद्रमा की रक्षा करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें अमरत्व दिया.

सोमेश्वर अवतार: यही कारण है कि शिवजी का एक नाम 'चंद्रमौली' और 'सोमनाथ' पड़ा. सोमवार का नाम भी 'सोम' यानी चंद्रमा के नाम पर ही है.

कमजोर चंद्रमा के लक्षण: क्या आपकी कुंडली में 'सोम' कमजोर हैं?

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक शांति, और तरल पदार्थों का कारक माना गया है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या राहू-केतु से पीड़ित हो, तो निम्नलिखित संकेत दिखाई देते हैं:

अकारण तनाव और चिंता: छोटी-छोटी बातों पर मन घबराना या डिप्रेशन महसूस होना.

छोटी-छोटी बातों पर मन घबराना या डिप्रेशन महसूस होना. अनिद्रा (Insomnia): रात में नींद न आना या बुरे सपने दिखना.

रात में नींद न आना या बुरे सपने दिखना. माता के स्वास्थ्य में गिरावट: माता से संबंध प्रभावित होना या उनका स्वास्थ्य खराब रहना.

माता से संबंध प्रभावित होना या उनका स्वास्थ्य खराब रहना. सहिष्णुता की कमी: निर्णय लेने में असमंजस (Overthinking) होना.

सावन सोमवार पर चंद्रमा को मजबूत करने के महाउपाय

सावन सोमवार के दिन किए गए विशेष उपाय न केवल महादेव की कृपा दिलाते हैं, बल्कि पीड़ित चंद्रमा के दोष को भी शांत करते हैं.

शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना: सोमवार के दिन तांबे या चांदी के लोटे से जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए जलाभिषेक करें.

सोमवार का व्रत: मन को शांत और नियंत्रित करने के लिए सावन सोमवार का उपवास रखें.

चंद्र मंत्र का जाप: संध्या के समय शिव मंदिर में बैठकर ॐ सोम सोमाय नमः या ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

सफेद वस्तुओं का दान: सावन सोमवार के दिन चावल, चीनी, दूध या सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं.

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