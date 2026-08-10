Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश
Sawan Shivratri 2026 Wishes: सावन में शिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन होता है. इस दिन कांवड़ यात्रा भी समाप्त होगी. ऐसे में शिव भक्तों को सावन शिवरात्रि पर ये भक्तिमय संदेश भेजकर इस पर्व की बधाई दें.
Happy Sawan Shivratri 2026 Wishes In Hindi: सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है. सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत प्रभावशाली मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा का फल महाशिवरात्रि के समान फलदायी माना जाता है. इस दिन भक्त श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ॐ नमः शिवाय का जाप करते हैं. कांवड़ यात्रा का जल इसी दिन भोलेनाथ को चढ़ता है.
मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर सच्चे मन से महादेव की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. इस शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजें और उनके जीवन में भोलेनाथ की कृपा, खुशियां और सफलता बनी रहने की कामना करें. हर हर महादेव.
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मन में शिव का नाम बसाएं,
महादेव की कृपा से जीवन में खुशियां आएं
हर दुख हो दूर, हर मनोकामना पूरी हो जाएं.
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं
शिव की भक्ति में मन रम जाए, महादेव की कृपा से जीवन संवर जाए.
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
भोलेनाथ आपके घर-आंगन में खुशियों की बहार लाएं
हर संकट को हर लें और जीवन को मंगलमय बनाएं.
पावन सावन शिवरात्रि की हार्दिक बधाई
गूंजे हर ओर हर-हर महादेव, बरसे भोलेनाथ की कृपा अपार.
आपके जीवन में खुशियां और परिवार में प्रेम बना रहे.
सावन शिवरात्रि मंगलमय हो
सावन की फुहार, शिव का श्रृंगार,
जलाभिषेक से महके शिव दरबार।
महादेव हर संकट हर लें आपके,
खुशियों से भर दें जीवन हजार
त्रिशूलधारी महादेव आपके सभी दुखों का नाश करें और
आपके जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और सुख लेकर आएं.
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं
सावन शिवरात्रि पर करिए भोले भंडारी का जाप
महाकाल के जाप से धुल जाते हैं सारे पाप।
शुभ सावन शिवरात्रि
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