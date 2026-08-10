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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

Sawan Shivratri 2026 Wishes: सावन में शिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन होता है. इस दिन कांवड़ यात्रा भी समाप्त होगी. ऐसे में शिव भक्तों को सावन शिवरात्रि पर ये भक्तिमय संदेश भेजकर इस पर्व की बधाई दें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 10 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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Happy Sawan Shivratri 2026 Wishes In Hindi: सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है. सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत प्रभावशाली मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा का फल महाशिवरात्रि के समान फलदायी माना जाता है. इस दिन भक्त श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ॐ नमः शिवाय का जाप करते हैं. कांवड़ यात्रा का जल इसी दिन भोलेनाथ को चढ़ता है. 

मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर सच्चे मन से महादेव की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. इस शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजें और उनके जीवन में भोलेनाथ की कृपा, खुशियां और सफलता बनी रहने की कामना करें. हर हर महादेव.

शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मन में शिव का नाम बसाएं,

महादेव की कृपा से जीवन में खुशियां आएं

हर दुख हो दूर, हर मनोकामना पूरी हो जाएं.

सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं

शिव की भक्ति में मन रम जाए, महादेव की कृपा से जीवन संवर जाए.

सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं


Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

भोलेनाथ आपके घर-आंगन में खुशियों की बहार लाएं

हर संकट को हर लें और जीवन को मंगलमय बनाएं.

पावन सावन शिवरात्रि की हार्दिक बधाई

गूंजे हर ओर हर-हर महादेव, बरसे भोलेनाथ की कृपा अपार.

आपके जीवन में खुशियां और परिवार में प्रेम बना रहे.

सावन शिवरात्रि मंगलमय हो

सावन की फुहार, शिव का श्रृंगार,

जलाभिषेक से महके शिव दरबार।

महादेव हर संकट हर लें आपके,

खुशियों से भर दें जीवन हजार


Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

त्रिशूलधारी महादेव आपके सभी दुखों का नाश करें और

आपके जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और सुख लेकर आएं.

सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं

सावन शिवरात्रि पर करिए भोले भंडारी का जाप

महाकाल के जाप से धुल जाते हैं सारे पाप।

शुभ सावन शिवरात्रि 

Sawan Shivratri 2026 Wishes: शिव पर चढ़ेगा जल....सावन शिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Happy Sawan Shivratri 2026 Sawan Shivratri Wishes
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