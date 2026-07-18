Tulsi Rules: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. लगभग हर हिंदू घर में तुलसी की पूजा की जाती है और उसके पास दीपक जलाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है.

लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि तुलसी के पास दीपक सुबह जलाना चाहिए या शाम को? क्या इसके लिए धर्म शास्त्र में कोई विशेष नियम बताया गया है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने का समय और विधि दोनों का विशेष महत्व माना गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

धर्म शास्त्र क्या कहते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा प्रतिदिन की जा सकती है, लेकिन शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

हालांकि, सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना और पूजा करना भी शुभ माना गया है. यदि इच्छा हो तो सुबह भी दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश परंपराओं में संध्या समय का दीपदान अधिक महत्वपूर्ण माना गया है.

शाम को दीपक जलाने का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. ऐसे में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है. यह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वागत का भी प्रतीक माना जाता है.

सुबह तुलसी पूजा का क्या नियम है?

सुबह के समय

स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें.

भगवान विष्णु का स्मरण करें.

तुलसी की परिक्रमा करें.

यदि दीपक जलाना चाहें तो श्रद्धा के साथ जला सकते हैं.

दीपक किस तेल या घी का होना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार

गाय के घी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है.

तिल के तेल का दीपक भी कई परंपराओं में शुभ माना गया है.

दीपक साफ और शुद्ध होना चाहिए.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय

पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, तुलसी के पास संध्या समय दीपक जलाना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. उनका कहना है कि दीपक का सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा, नियमितता और सकारात्मक भावना में है.

यदि किसी कारणवश शाम को दीपक जलाना संभव न हो, तो सुबह भी श्रद्धापूर्वक तुलसी पूजन किया जा सकता है.

तुलसी के पास दीपक जलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

तुलसी के पास हमेशा साफ स्थान रखें.

दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि आग का कोई खतरा न हो.

दीपक जलाते समय भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का स्मरण करें.

दीपक बुझने के बाद उसकी सफाई का ध्यान रखें.

तुलसी के सूखे पत्तों या टहनियों को आग के संपर्क में न आने दें.

इन गलतियों से बचें

गंदे स्थान पर दीपक न जलाएं.

बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए पूजा न करें.

दीपक को अस्थिर स्थान पर न रखें.

तुलसी की देखभाल की अनदेखी न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.