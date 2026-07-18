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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTulsi Rules: जाने-अनजाने में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय जानिए

Tulsi Rules: जाने-अनजाने में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय जानिए

Tulsi Rules: क्या तुलसी के पास सुबह दीपक जलाना चाहिए या शाम को? जानिए धर्म शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार तुलसी पूजन के सही नियम और शुभ समय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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Tulsi Rules: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. लगभग हर हिंदू घर में तुलसी की पूजा की जाती है और उसके पास दीपक जलाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है.

लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि तुलसी के पास दीपक सुबह जलाना चाहिए या शाम को? क्या इसके लिए धर्म शास्त्र में कोई विशेष नियम बताया गया है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने का समय और विधि दोनों का विशेष महत्व माना गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

धर्म शास्त्र क्या कहते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा प्रतिदिन की जा सकती है, लेकिन शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

हालांकि, सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना और पूजा करना भी शुभ माना गया है. यदि इच्छा हो तो सुबह भी दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश परंपराओं में संध्या समय का दीपदान अधिक महत्वपूर्ण माना गया है.

शाम को दीपक जलाने का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. ऐसे में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है. यह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वागत का भी प्रतीक माना जाता है.

सुबह तुलसी पूजा का क्या नियम है?

सुबह के समय

  • स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें.
  • भगवान विष्णु का स्मरण करें.
  • तुलसी की परिक्रमा करें.
  • यदि दीपक जलाना चाहें तो श्रद्धा के साथ जला सकते हैं.

दीपक किस तेल या घी का होना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार

  • गाय के घी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है.
  • तिल के तेल का दीपक भी कई परंपराओं में शुभ माना गया है.
  • दीपक साफ और शुद्ध होना चाहिए.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय

पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, तुलसी के पास संध्या समय दीपक जलाना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. उनका कहना है कि दीपक का सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा, नियमितता और सकारात्मक भावना में है.

यदि किसी कारणवश शाम को दीपक जलाना संभव न हो, तो सुबह भी श्रद्धापूर्वक तुलसी पूजन किया जा सकता है.

तुलसी के पास दीपक जलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • तुलसी के पास हमेशा साफ स्थान रखें.
  • दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि आग का कोई खतरा न हो.
  • दीपक जलाते समय भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का स्मरण करें.
  • दीपक बुझने के बाद उसकी सफाई का ध्यान रखें.
  • तुलसी के सूखे पत्तों या टहनियों को आग के संपर्क में न आने दें.

इन गलतियों से बचें

  • गंदे स्थान पर दीपक न जलाएं.
  • बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए पूजा न करें.
  • दीपक को अस्थिर स्थान पर न रखें.
  • तुलसी की देखभाल की अनदेखी न करें.

यह भी पढ़ें- Puja Rule: क्या रात में भी की जा सकती है पूजा? धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, जानिए सही नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 18 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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Tulsi Plant Tulsi Puja Vastu Tips Hindu Rituals Spiritual Tips Tulsi Deepak Rules
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