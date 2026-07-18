Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि को मां आदिशक्ति की विशेष साधना का पर्व माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है.

धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य श्रद्धालुओं के लिए भी देवी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है. यदि आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जा सकते हैं.

गुप्त नवरात्रि का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. इस दौरान किए गए मंत्र जाप, पूजा और दान-पुण्य का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, गुप्त नवरात्रि आत्मशुद्धि, साधना और देवी आराधना का विशेष समय होता है. इस दौरान श्रद्धा, संयम और नियमपूर्वक किए गए छोटे-छोटे धार्मिक उपाय भी शुभ फल देने वाले माने जाते हैं. उनका कहना है कि मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा, सात्विक जीवनशैली और नियमित पूजा.

गुप्त नवरात्रि में करें ये सरल उपाय

प्रतिदिन मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं

सुबह या शाम मां दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें

यदि संभव हो तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. समय कम हो तो दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ भी शुभ माना जाता है.

'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जाप करें

गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का 108 बार जाप करने की मान्यता है. इससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा देवी की कृपा प्राप्त होती है.

लाल फूल और चुनरी अर्पित करें

मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय माना गया है. पूजा के समय लाल फूल, लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं.

कन्याओं का सम्मान करें

गुप्त नवरात्रि के दौरान छोटी कन्याओं को भोजन कराना, उपहार देना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है. इन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है.

जरूरतमंदों को दान करें

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में अन्न, वस्त्र, फल या अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

सात्विक भोजन और संयम रखें

पूरे नवरात्रि में सात्विक भोजन करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें. मन, वचन और कर्म की पवित्रता को विशेष महत्व दिया गया है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पूजा स्थान हमेशा साफ रखें.

बिना स्नान किए पूजा न करें.

तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें.

किसी का अपमान या अनादर न करें.

पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें.

क्या मिलते हैं इन उपायों के लाभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा से किए गए इन उपायों से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है. इससे घर में सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है. साथ ही परिवार में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बना रहता है.

गुप्त नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना और आत्मिक उन्नति का विशेष पर्व है. यदि इस दौरान श्रद्धा, नियम और सात्विकता के साथ पूजा-अर्चना और सरल उपाय किए जाएं, तो देवी की कृपा प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है. हालांकि सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति और सकारात्मक आचरण.

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