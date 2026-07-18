Sawan 2026: भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है. इस पूरे महीने शिवालयों में भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अधिकतर लोग तांबे के लोटे का ही उपयोग करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे केवल परंपरा है या कोई धार्मिक और शास्त्रीय कारण भी है?

धर्म शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, तांबे के पात्र से जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है. इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं.

तांबे का लोटा ही क्यों माना जाता है शुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबा सूर्य का धातु माना जाता है. सूर्य ऊर्जा, तेज, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं. जब तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो यह सूर्य और शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है.

मान्यता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ग्रहों से जुड़े कुछ अशुभ प्रभाव भी कम हो सकते हैं.

धर्म शास्त्र क्या कहते हैं?

धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए. तांबे का पात्र पूजा के लिए सबसे शुभ धातुओं में माना गया है. इसलिए शिवलिंग पर जल, गंगाजल या पंचामृत अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करने की परंपरा चली आ रही है.

हालांकि यदि किसी के पास तांबे का पात्र उपलब्ध न हो, तो श्रद्धा से किसी अन्य स्वच्छ पात्र से भी जल अर्पित किया जा सकता है. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भाव और भक्ति को माना गया है.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्या है महत्व?

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, तांबा सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भगवान शिव सभी ग्रहों के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं. सावन में तांबे के लोटे से जलाभिषेक करने से आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होने की मान्यता है. वे बताते हैं कि यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी शुभ माना जाता है, जो सूर्य से जुड़े दोषों की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हैं.

तांबे के लोटे से जल चढ़ाने के लाभ

भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

सूर्य से जुड़े दोषों में राहत मिलने की मान्यता है.

परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होने की मान्यता है.

जलाभिषेक करते समय रखें इन बातों का ध्यान

तांबे के स्वच्छ पात्र का प्रयोग करें.

जल में गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है.

जलाभिषेक करते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

शिवलिंग पर धीरे-धीरे जल अर्पित करें.

पूजा पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें.

क्या स्टील के लोटे से जल चढ़ाया जा सकता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे का पात्र अधिक शुभ माना जाता है. हालांकि यदि तांबे का लोटा उपलब्ध न हो, तो स्वच्छ पात्र से भी भगवान शिव को जल अर्पित किया जा सकता है. शास्त्रों में पूजा का मूल आधार श्रद्धा और भक्ति को बताया गया है.

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