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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhadli Navami 2026: भड़ली नवमी कब ? चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह, मुंडन के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी कब ? चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह, मुंडन के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी वो दिन है जिसमें बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य कर सकते हैं. भड़ली नवमी इस बार 22 जुलाई 2026 को है. भड़ली नवमी पर क्या क्या कर सकते हैं जान लें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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Bhadli Navami 2026: सालभर में कुछ ऐसा दिन होते हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य कर सकते हैं उसमें से एक है भड़ली नवमी. इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को है. पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी पर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार आदि कराना शुभ फलदायी होता है.

इस तिथि के दो दिन बाद चातुर्मास लग जाते हैं और समस्त मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है. ऐसे में भड़ली नवमी का विशेष महत्व है. भड़ली नवमी पर क्या शुभ मुहूर्त है, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं आइए जानते हैं.

भड़ली नवमी 2026 मुहूर्त

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को सुबह 5.16 शुरू होगी और अगले दिन 23 जुलाई 2026 को सुबह 7.03 पर समाप्त होगी.

भड़ली नवमी क्यों खास है

चातुर्मास से पूर्व अंतिम सर्वोत्तम अवसर के रूप में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य के लिए भड़ली नवमी का दिन उपयुक्त माना जाता है. धर्मग्रन्थों में प्राप्त वर्णन के अनुसार जिन लोगों के विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है उनका विवाह भड़ली नवमी के अवसर पर किया सकता है.

भड़ली नवमी उपासना करने से भक्त को देवी पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है. देवी मां का यह रूप सभी दुर्लभ गुणों से युक्त एवं मंगलमयी है. उनकी आराधना से धन-धान्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. वैष्णव अथवा भगवान विष्णु के भक्त इस दिन अपने आराध्य के निमित्त पूजन, हवन तथा व्रत आदि कर्म करते हैं.

भड़ली नवमी पर कौन-कौन से शुभ काम करें

  • विवाह और सगाई से जुड़े कार्य - कई जगह इस दिन विवाह या विवाह तय करने को शुभ माना जाता है.
  • गृह प्रवेश - नए घर में प्रवेश या घर से जुड़े शुभ कार्य किए जा सकते हैं.
  • नया व्यवसाय शुरू करना - दुकान, ऑफिस, व्यापार या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत.
  • वाहन या संपत्ति खरीदना - वाहन, जमीन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीद शुभ मानी जाती है.
  • मांगलिक कार्यों की शुरुआत - परिवार में शुभ आयोजन, रिश्ते तय करना, नए संकल्प लेना.
  • पूजा-पाठ और दान - भगवान की पूजा, गरीबों को भोजन या जरूरतमंदों को दान देना.
  • घर में मंगल कार्य - कलश स्थापना, हवन या पारिवारिक धार्मिक आयोजन.
  • ज्योतिषियों की मानें तो भड़ली नवमी तिथि स्वयंसिद्ध मुहूर्त है. इस तिथि पर शुभ कार्य करने के लिए ज्योतिष गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

भड़ली नवमी के बाद कब बंद होंगे शुभ काम

भड़ली नवमी के बाद 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा. इस दिन से भगवान 4 महीनों के लिए क्षीर सागर के भीतर योग निद्रा में चले जाएंगे. इन 4 महीनों में जगत का संचालन महादेव करते हैं. इस बीच किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Jun 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Chaturmas 2026 Bhadli Navami 2026
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