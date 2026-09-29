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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ

आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ

आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप मजबूत, कर्मचारियों की सलाह से लाभ, वर्कप्लेस पर लीडरशिप का अवसर! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 02:58 AM (IST)
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Tula Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, बिजनेस पार्टनर, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, लीडरशिप व पब्लिक रिलेशन स्थान) में संचरण करेंगे. 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहद मधुर, पारदर्शी और मजबूत रहेंगे; साझेदारी के कार्यों में आपसी तालमेल से गति आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कर्मचारियों के उपयोगी सुझावों, पुराने ग्राहकों से रिपीट ऑर्डर्स और भावी रणनीतियों के विस्तार का रहेगा.

पार्टनरशिप में प्रगाढ़ता: 7वें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा; महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दों पर एक राय बनाकर काम करने से कारोबार का दायरा बढ़ेगा.

स्टाफ की सलाह पर ध्यान दें: व्यवसाय में अपने कर्मचारियों और जूनियर्स की सलाह व सुझावों पर भी उचित ध्यान दें; उनके व्यावहारिक अनुभवों से आपको कोई सटीक मार्गदर्शन और नई व्यावसायिक दिशा मिल सकती है.

नई प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि आप बिजनेस से जुड़ी किसी नई योजना या प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका वास्तविक शुभारंभ श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद ही करना आपके लिए दीर्घकालिक रूप से हितकर और लाभदायक रहेगा.

पुराने व नए कस्टमर्स से मुनाफा: बिजनेसमैन को आज अपने पुराने ग्राहकों से बड़े 'रिपीट ऑर्डर्स' (Repeat Orders) हासिल होंगे, साथ ही नए कस्टमर्स से भी बाजार में शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा जिससे बिक्री का ग्राफ ऊंचा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership Role), धैर्य से काम निकालने और विशिष्ट पहचान बनाने का रहेगा.

लीडरशिप रोल का अवसर: एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान या उच्च प्रबंधन द्वारा किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व या लीडरशिप रोल संभालने का सुनहरा अवसर मिल सकता है; इस मौके को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करें.

धैर्य व संयम से संचालन: वर्कप्लेस पर अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों से सही तरीके से कार्य करवाने के लिए आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ परिस्थितियों को संभाले रखना होगा; जल्दबाजी या क्रोध से बचें.

बाधाएं दूर व संतुष्टि: कार्यक्षेत्र में दैनिक कार्यों के बीच आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी; अपनी कठिन मेहनत और लगन के बल पर आप संस्थान में अपनी एक अलग और सम्मानित पहचान बनाने में कामयाब होंगे, जिससे मन में आत्म-संतुष्टि बनी रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य सुख और धार्मिक आनंद लेकर आया है.

धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी: आज किसी भी धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लीजिए; भक्तिभाव से जुड़े रहने पर आपका मन पूरी तरह आनंदित, शांत और प्रफुल्लित रहेगा.

दांपत्य व प्रेम जीवन: सप्तम भाव में चंद्रमा के रहने से जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी; एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का रहेगा; स्पोर्ट्स पर्सन खेल के मैदान या ट्रैक पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और अपने कोच की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सप्तम भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक चुस्ती और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और लगातार सक्रियता के चलते कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. भोजन में ताजे फलों और हल्के सुपाच्य आहार को शामिल करें, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप मजबूत होगी, रिपीट ऑर्डर्स से मुनाफा होगा, ऑफिस में लीडरशिप का सम्मान मिलेगा और खिलाड़ियों को ट्रैक पर सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:58 AM (IST)
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