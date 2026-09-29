Tula Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, बिजनेस पार्टनर, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, लीडरशिप व पब्लिक रिलेशन स्थान) में संचरण करेंगे. 7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहद मधुर, पारदर्शी और मजबूत रहेंगे; साझेदारी के कार्यों में आपसी तालमेल से गति आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कर्मचारियों के उपयोगी सुझावों, पुराने ग्राहकों से रिपीट ऑर्डर्स और भावी रणनीतियों के विस्तार का रहेगा.

पार्टनरशिप में प्रगाढ़ता: 7वें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा; महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दों पर एक राय बनाकर काम करने से कारोबार का दायरा बढ़ेगा.

स्टाफ की सलाह पर ध्यान दें: व्यवसाय में अपने कर्मचारियों और जूनियर्स की सलाह व सुझावों पर भी उचित ध्यान दें; उनके व्यावहारिक अनुभवों से आपको कोई सटीक मार्गदर्शन और नई व्यावसायिक दिशा मिल सकती है.

नई प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि आप बिजनेस से जुड़ी किसी नई योजना या प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका वास्तविक शुभारंभ श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद ही करना आपके लिए दीर्घकालिक रूप से हितकर और लाभदायक रहेगा.

पुराने व नए कस्टमर्स से मुनाफा: बिजनेसमैन को आज अपने पुराने ग्राहकों से बड़े 'रिपीट ऑर्डर्स' (Repeat Orders) हासिल होंगे, साथ ही नए कस्टमर्स से भी बाजार में शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा जिससे बिक्री का ग्राफ ऊंचा रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership Role), धैर्य से काम निकालने और विशिष्ट पहचान बनाने का रहेगा.

लीडरशिप रोल का अवसर: एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान या उच्च प्रबंधन द्वारा किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व या लीडरशिप रोल संभालने का सुनहरा अवसर मिल सकता है; इस मौके को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करें.

धैर्य व संयम से संचालन: वर्कप्लेस पर अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों से सही तरीके से कार्य करवाने के लिए आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ परिस्थितियों को संभाले रखना होगा; जल्दबाजी या क्रोध से बचें.

बाधाएं दूर व संतुष्टि: कार्यक्षेत्र में दैनिक कार्यों के बीच आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी; अपनी कठिन मेहनत और लगन के बल पर आप संस्थान में अपनी एक अलग और सम्मानित पहचान बनाने में कामयाब होंगे, जिससे मन में आत्म-संतुष्टि बनी रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य सुख और धार्मिक आनंद लेकर आया है.

धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी: आज किसी भी धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लीजिए; भक्तिभाव से जुड़े रहने पर आपका मन पूरी तरह आनंदित, शांत और प्रफुल्लित रहेगा.

दांपत्य व प्रेम जीवन: सप्तम भाव में चंद्रमा के रहने से जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी; एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का रहेगा; स्पोर्ट्स पर्सन खेल के मैदान या ट्रैक पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और अपने कोच की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सप्तम भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक चुस्ती और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और लगातार सक्रियता के चलते कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. भोजन में ताजे फलों और हल्के सुपाच्य आहार को शामिल करें, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप मजबूत होगी, रिपीट ऑर्डर्स से मुनाफा होगा, ऑफिस में लीडरशिप का सम्मान मिलेगा और खिलाड़ियों को ट्रैक पर सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.