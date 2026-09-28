Tula Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, नए निवेशक, साझेदारी व करियर खुशखबरी स्थान) में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा और मालव्य योग के शुभ प्रभाव से आज आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, प्रगाढ़ता और आपसी समझ में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए नए ब्रांड आइडिया, नए निवेशकों के आगमन और व्यापार विस्तार का रहेगा. बिजनेसमैन को बाजार में किसी नए प्रोडक्ट, नई सर्विस या यूनिक ब्रांड आइडिया के माध्यम से बड़ा वित्तीय फायदा मिल सकता है. आपका समग्र बिजनेस बहुत ही शानदार गति से चलेगा; कारोबार में कुछ नए और बड़े निवेशक (New Investors) भी सामने आ सकते हैं, जिनके जुड़ने से कारोबार की ग्रोथ और मार्केट वैल्यू और भी तेज हो जाएगी. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ संयोग से यह अपने व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सबसे उपयुक्त समय है; अपना पूरा ध्यान और फोकस इसी विस्तार पर बनाए रखें, सफलता मिलना पूरी तरह स्वाभाविक और तय है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बहुप्रतीक्षित खुशखबरी, सहकर्मियों के सहयोग और दोपहर बाद ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का रहेगा. आपको आज अपने करियर और जॉब से संबंधित कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा; वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को काम से जुड़ी कोई सुखद खुशखबरी मिल सकती है जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. ऑफिस में सहकर्मी (को-वर्कर्स) आपकी दी गई सलाह और सुझावों को पूरे सम्मान से मानेंगे. हालांकि, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर बाद ऑफिस में कुछ राजनीति (Office Politics) जैसा तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ तात्कालिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं; इसलिए किसी भी गुटबाजी का हिस्सा न बनें और पूरी तरह निष्पक्ष रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण प्रेम में तनाव मुक्ति और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार लेकर आया है. प्रेम जीवन (Love Life) में पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे पुराने तनाव और गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. ससुराल पक्ष (In-laws) की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना या खुशखबरी प्राप्त हो सकती है; परिवार में बधाई देने और उत्सव मनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए. दांपत्य जीवन में अपार सुख और सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन विजय और असीम प्रसन्नता का रहेगा. किसी परीक्षा या इंटरव्यू के रिजल्ट की लंबे समय से प्रतीक्षा करने वाले छात्रों को आज मनचाहा शुभ समाचार प्राप्त होगा; इस शानदार समाचार से युवा वर्ग की प्रसन्नता और आत्मविश्वास चरम पर होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से, सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक स्तर पर प्रसन्नता और स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, दोपहर बाद ऑफिस पॉलिटिक्स की उलझनों के कारण हल्का सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल या मिष्ठान्न का दान करें; इससे मालव्य व ध्रुव योग के प्रभाव से नए निवेशकों का सहयोग मिलेगा, करियर में खुशखबरी मिलेगी, दोपहर बाद ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव होगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा.

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