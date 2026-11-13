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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय

Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय

Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! चौथे चंद्रमा का प्रभाव, प्रॉपर्टी चिंता, बिजनेस में सावधानी, कलीग से मनमुटाव, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 11:37 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से (माता, सुख, संपत्ति, भूमि-भवन, मानसिक शांति व आंतरिक सुरक्षा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में स्वग्रही होने के बावजूद गोचर के अन्य दबावों के चलते प्रॉपर्टी और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में आप खुद को काफी असुरक्षित और असमंजस की स्थिति में महसूस करेंगे.

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Investment Risk)

व्यापार में न रहें दूसरों के भरोसे, दिल से करें काम: आज सितारों का पूरा साथ न मिलने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में आपका मन कुछ उखड़ा-उखड़ा रह सकता है. बाजार की सुस्ती से कारोबार धीमा चलेगा और कर्मचारी (Employees) उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे. किसी भी स्टाफ या पार्टनर के भरोसे बैठने के बजाय खुद मैदान में उतरें और पूरे दिल से अपने काम को संभालें.

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रिसर्च के बाद ही करें निवेश, न्यू बिजनेसमैन शॉर्टकट से बचें: त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए यदि आप किसी नए प्रोडक्ट या स्टॉक में भारी पूंजी निवेश करने जा रहे हैं, तो बाजार का गहन विश्लेषण और रिसर्च करने के बाद ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा बड़ा वित्तीय नुकसान  झेलना पड़ सकता है. नए कारोबारियों को फेस्टिव सीजन में जल्दबाजी या किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से सख्त बचना होगा; अनुचित रास्ता आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पद-प्रतिष्ठा और इनकम में अड़चनें, कलीग से मनमुटाव: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. आपकी मान-प्रतिष्ठा, पद या इंसेंटिव-वेतन में कटौती या अस्थिरता के संकेत हैं, साथ ही आय के अतिरिक्त स्रोतों  में अचानक रुकावटें आ सकती हैं.

वर्कस्पेस पर अतिरिक्त मेहनत, वाणी पर रखें नियंत्रण: दफ्तर में किसी करीबी सहकर्मी या कलीग से किसी बात पर तीखा मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार और बातचीत में पूरी सावधानी बरतें. कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी नियमित गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए भी आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास और मेहनत करनी होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पुरानी बातों पर प्रेमी संग विवाद की आशंका: लव लाइफ में किसी पुरानी या दबी हुई बात को लेकर साथी के साथ तीखी बहस हो सकती है, जो आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है; शांत रहें और पिछली बातों को कुरेदने से बचें. परिवार में भी माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी अनुचित रास्तों से बचें: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी किसी भी परीक्षा, ऑडिशन या खेल में गलत तरीकों या शॉर्टकट से फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल न करें; केवल ईमानदारी और निरंतर अभ्यास ही आपको लंबी सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, एसिडिटी या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. सुपाच्य और सात्विक आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:37 AM (IST)
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