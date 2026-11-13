Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से (माता, सुख, संपत्ति, भूमि-भवन, मानसिक शांति व आंतरिक सुरक्षा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में स्वग्रही होने के बावजूद गोचर के अन्य दबावों के चलते प्रॉपर्टी और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में आप खुद को काफी असुरक्षित और असमंजस की स्थिति में महसूस करेंगे.

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Investment Risk)

व्यापार में न रहें दूसरों के भरोसे, दिल से करें काम: आज सितारों का पूरा साथ न मिलने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में आपका मन कुछ उखड़ा-उखड़ा रह सकता है. बाजार की सुस्ती से कारोबार धीमा चलेगा और कर्मचारी (Employees) उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे. किसी भी स्टाफ या पार्टनर के भरोसे बैठने के बजाय खुद मैदान में उतरें और पूरे दिल से अपने काम को संभालें.

रिसर्च के बाद ही करें निवेश, न्यू बिजनेसमैन शॉर्टकट से बचें: त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए यदि आप किसी नए प्रोडक्ट या स्टॉक में भारी पूंजी निवेश करने जा रहे हैं, तो बाजार का गहन विश्लेषण और रिसर्च करने के बाद ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. नए कारोबारियों को फेस्टिव सीजन में जल्दबाजी या किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से सख्त बचना होगा; अनुचित रास्ता आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पद-प्रतिष्ठा और इनकम में अड़चनें, कलीग से मनमुटाव: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. आपकी मान-प्रतिष्ठा, पद या इंसेंटिव-वेतन में कटौती या अस्थिरता के संकेत हैं, साथ ही आय के अतिरिक्त स्रोतों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं.

वर्कस्पेस पर अतिरिक्त मेहनत, वाणी पर रखें नियंत्रण: दफ्तर में किसी करीबी सहकर्मी या कलीग से किसी बात पर तीखा मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार और बातचीत में पूरी सावधानी बरतें. कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी नियमित गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए भी आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास और मेहनत करनी होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पुरानी बातों पर प्रेमी संग विवाद की आशंका: लव लाइफ में किसी पुरानी या दबी हुई बात को लेकर साथी के साथ तीखी बहस हो सकती है, जो आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है; शांत रहें और पिछली बातों को कुरेदने से बचें. परिवार में भी माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी अनुचित रास्तों से बचें: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी किसी भी परीक्षा, ऑडिशन या खेल में गलत तरीकों या शॉर्टकट से फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल न करें; केवल ईमानदारी और निरंतर अभ्यास ही आपको लंबी सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, एसिडिटी या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. सुपाच्य और सात्विक आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

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