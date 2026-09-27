Tula Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी स्वास्थ्य समस्याएं, रोग, ऋण, लोन, गुप्त षड्यंत्र, प्रतिस्पर्धा व आंतरिक क्षमता स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा.

6ठे चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से आज स्वास्थ्य को लेकर कुछ आकस्मिक समस्याएं या शारीरिक दुर्बलता परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय-व्यय में संतुलन, लोन की स्वीकृति और कठिन परिस्थितियों से अकेले जूझने के साहस का रहेगा. ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपकी नियमित आय और आवश्यक व्यय बिल्कुल बराबर-बराबर बने रहेंगे, जिससे बजट न बिगड़े इसके लिए खर्चों को नियंत्रित रखना होगा. यदि आपने अपने व्यापार के विस्तार या पूंजी की जरूरत के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में लोन (Loan) के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आज आपको बहुत जल्द कोई बड़ी गुड न्यूज (स्वीकृति का शुभ समाचार) प्राप्त हो सकती है. बिजनेस में बाजार की परिस्थितियां यदि कठिन या प्रतिकूल नजर आएं, तो आपको रुकना या हिम्मत हारना नहीं है; बल्कि उन कठिन सिचुएशन्स का पूरे हौसले और दृढ़ संकल्प के साथ डटकर सामना करने की जरूरत है. फिलहाल बिजनेसमैन को बाहर से किसी भी व्यक्ति या सहयोगी का विशेष साथ प्राप्त नहीं होगा; लेकिन यही कठिन समय आपको आपकी वास्तविक कार्यक्षमता और आत्मबल का सही अंदाजा दिलाएगा, जो भविष्य में आपकी बड़ी ताकत बनेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन केवल कड़ी मेहनत पर भरोसा करने, कार्यस्थल के षड्यंत्रों से बचने और संडे पर विवादों से दूर रहने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए केवल और केवल कठोर मेहनत का सहारा लें; यही एकमात्र ऐसा मजबूत विकल्प है जो संस्थान में सबकी नजरों में आपको विश्वसनीय और सफल बना सकता है. कार्यक्षेत्र में छिपे हुए विरोधियों द्वारा रचे जा रहे किसी आंतरिक षड्यंत्र (Conspiracy) की वजह से आज आपका थोड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है, इसलिए अपनी फाइलें और गुप्त रणनीतियां किसी से साझा न करें. संडे (रविवार) के दिन किसी भी प्रकार के बेकार के विवादों, गपशप या तीखी चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहना ही आपके पेशेवर व व्यक्तिगत हित में ठीक होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा के बावजूद मालव्य योग का प्रभाव आपके दांपत्य जीवन के लिए एक ढाल बनकर उभरेगा. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) पूरी तरह खुशनुमा और सुकून भरी बनी रहेगी. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में भी आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर फुर्सत के पल और आत्मीय वक्त बिताने के बहुत ही अच्छे और सुखद मौके हासिल होंगे, जिससे आपसी भावनात्मक लगाव गहरा होगा. प्रतिपदा श्राद्ध के पावन दिन पर परिवार के साथ पितरों का स्मरण करने से घर में शांति का वास रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अत्यधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दे रहा है. स्पोर्ट्स पर्सन को कड़े अभ्यास और प्रैक्टिस (Practice) के दौरान बेहद संभलकर रहने की जरूरत है; थोड़ी सी भी असावधानी या जल्दबाजी के चलते आप खेल के दौरान गंभीर रूप से चोटिल (Injured) हो सकते हैं, इसलिए आज कोई भी अतिरिक्त शारीरिक जोखिम न उठाएं.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, आंतों में खिंचाव या अचानक मौसमी बुखार व संक्रमण की समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र के षड्यंत्रों से मानसिक तनाव न लें. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या और आहार को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन सुपाच्य, हल्का और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को संतुलित बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. 6ठे चंद्रमा की स्वास्थ्य समस्याओं और चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे मालव्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से लोन की गुड न्यूज मिलेगी, कार्यक्षेत्र के षड्यंत्र विफल होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और मैरिड लाइफ खुशहाल रहेगी.

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