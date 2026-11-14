Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन, मित्र व सामाजिक नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए बेहद मुनाफेदार (Profitable) और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आर्थिक मोर्चे पर आपको शानदार परिणाम मिलेंगे, रुके हुए प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनने से उत्सव का माहौल रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से ग्यारहवें भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Business Muhurat, Property Deals & Tech Upgrade)

नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बेहद शुभ मुहूर्त: यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद लाभदायक है. इस शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम रहेगा.

प्रॉपर्टी से जुड़े रुके कार्यों में आएगी गति: व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उससे जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं और लाभ के योग बनेंगे.

तकनीकी रूप से खुद को करें अपडेट: जिन व्यापारियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें समय के साथ खुद को इस दिशा में अपडेट करना होगा. नई तकनीक को अपनाने से ही आप अपने बिजनेस को तेजी से विस्तार दे पाएंगे.

करियर और नौकरी (Target Completion, Workplace Respect & Avoid Useless Debates)

कठिन टारगेट पूरे होने से बढ़ेगा सम्मान: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपके द्वारा तय किए गए मुश्किल टारगेट्स भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे ऑफिस में आपका मान-सम्मान और कद और भी बढ़ जाएगा.

अज्ञानी लोगों से गंभीर चर्चा में समय न गंवाएं: वर्कस्पेस पर आज आप ऐसे लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर बहस या चर्चा करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, जिन्हें उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है. व्यर्थ की बातों से दूरी बनाकर अपने काम पर फोकस रखें.

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को रहेगा भविष्य का चिंतन: मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर सामान्य रूप से चिंतित और चिंतनशील नजर आएंगे. सही दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Celebration, Sports Injury Caution & Self-Care)

घर में मांगलिक कार्यक्रम की बनेगी भव्य योजना: एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता से आज घर-परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की भव्य रूपरेखा तैयार हो सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल कायम रहेगा.

प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को बरतनी होगी सतर्कता: स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी रखने का है. अभ्यास (Practice) के दौरान चोट लगने के योग बन रहे हैं, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही न बरतें.

वित्तीय सफलता के साथ सेहत का भी रखें ख्याल: आज आप आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन काम की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत और आराम का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा व्यापारिक उन्नति व शारीरिक सुरक्षा के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत आराधना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या लोहे की वस्तु का दान करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इस उपाय से कार्यस्थल की व्यर्थ उलझनें दूर होंगी, चोट-चपेट से रक्षा होगी और घर में मांगलिक कार्यों की शुभता बनी रहेगी.

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