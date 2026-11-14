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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 14 November 2026: 11th चंद्रमा से होगा बड़ा मुनाफा, नए बिजनेस व प्रॉपर्टी कार्यों में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 November 2026: 11th चंद्रमा से होगा बड़ा मुनाफा, नए बिजनेस व प्रॉपर्टी कार्यों में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 11th चंद्रमा, लाभ का दिन, नए बिजनेस का मुहूर्त, प्रॉपर्टी कामों में गति, ऑफिस में सम्मान, पारिवारिक उत्सव व शनिवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन, मित्र व सामाजिक नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए बेहद मुनाफेदार (Profitable) और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आर्थिक मोर्चे पर आपको शानदार परिणाम मिलेंगे, रुके हुए प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनने से उत्सव का माहौल रहेगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से ग्यारहवें भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Business Muhurat, Property Deals & Tech Upgrade)

नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बेहद शुभ मुहूर्त: यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद लाभदायक है. इस शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम रहेगा.

प्रॉपर्टी से जुड़े रुके कार्यों में आएगी गति: व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उससे जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं और लाभ के योग बनेंगे.

तकनीकी रूप से खुद को करें अपडेट: जिन व्यापारियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें समय के साथ खुद को इस दिशा में अपडेट करना होगा. नई तकनीक को अपनाने से ही आप अपने बिजनेस को तेजी से विस्तार दे पाएंगे.

करियर और नौकरी (Target Completion, Workplace Respect & Avoid Useless Debates)

कठिन टारगेट पूरे होने से बढ़ेगा सम्मान: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपके द्वारा तय किए गए मुश्किल टारगेट्स भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे ऑफिस में आपका मान-सम्मान और कद और भी बढ़ जाएगा.

अज्ञानी लोगों से गंभीर चर्चा में समय न गंवाएं: वर्कस्पेस पर आज आप ऐसे लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर बहस या चर्चा करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, जिन्हें उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है. व्यर्थ की बातों से दूरी बनाकर अपने काम पर फोकस रखें.

मार्केटिंग से जुड़े लोगों को रहेगा भविष्य का चिंतन: मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर सामान्य रूप से चिंतित और चिंतनशील नजर आएंगे. सही दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Celebration, Sports Injury Caution & Self-Care)

घर में मांगलिक कार्यक्रम की बनेगी भव्य योजना: एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता से आज घर-परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की भव्य रूपरेखा तैयार हो सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल कायम रहेगा.

प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को बरतनी होगी सतर्कता: स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी रखने का है. अभ्यास (Practice) के दौरान चोट लगने के योग बन रहे हैं, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही न बरतें.

वित्तीय सफलता के साथ सेहत का भी रखें ख्याल: आज आप आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन काम की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत और आराम का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय
आज शनिवार और ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा व्यापारिक उन्नति व शारीरिक सुरक्षा के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत आराधना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या लोहे की वस्तु का दान करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इस उपाय से कार्यस्थल की व्यर्थ उलझनें दूर होंगी, चोट-चपेट से रक्षा होगी और घर में मांगलिक कार्यों की शुभता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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