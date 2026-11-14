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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSonpur Mela 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ ग्रह संयोग, गंडक-गंगा संगम में स्नान और दीपदान से दूर होंगे सभी कष्ट

Sonpur Mela 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ ग्रह संयोग, गंडक-गंगा संगम में स्नान और दीपदान से दूर होंगे सभी कष्ट

Sonepur Mela 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा-गंडक संगम में स्नान कर बाबा हरिहरनाथ को जल चढ़ाते हैं. इसके बाद घाटों पर दीपदान और अन्न-वस्त्र दान की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Nov 2026 05:00 AM (IST)
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Sonepur Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों और पंचांग के अनुसार, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो स्नान-दान और पुण्य लाभ के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: स्नान का शुभ मुहूर्त और तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11:42 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर 2026 की रात 08:23 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 24 नवंबर को ही मुख्य शाही स्नान होगा.   

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  • ब्रह्म मुहूर्त (सर्वोत्तम स्नान समय): सुबह 04:50 बजे से 05:45 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:48 बजे तक
  • कृत्तिका नक्षत्र: 24 नवंबर को रात 11:25 बजे तक

क्या है गंडक-गंगा संगम और हरिहरनाथ मंदिर का महत्व?
बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित सोनपुर में गंगा और गंडक नदी का पवित्र संगम होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.   

संगम स्नान के बाद श्रद्धालु बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं. यह विश्व का एकमात्र ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान विष्णु (हरि) और भगवान शिव (हर) की संयुक्त प्रतिमा विराजमान है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहीं भगवान विष्णु ने 'गज' (हाथी) को 'ग्राह' (मगरमच्छ) से बचाकर 'गजेंद्र मोक्ष' प्रदान किया था.   

कब से कब तक चलेगा सोनपुर मेला 2026?
बिहार पर्यटन विभाग और सारण जिला प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सोनपुर मेला 22 नवंबर 2026 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2026 (कुल 32 दिन) तक चलेगा. मेले में इस बार पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नाट्य, दंगल, नौका दौड़ और हस्तशिल्प बाजार के साथ-साथ आधुनिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुझाव:

  • स्नान के दौरान घाटों पर प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के अंदर ही रहें, क्योंकि संगम क्षेत्र में नदी का बहाव तेज होता है.
  • कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, इसलिए पटना से जेपी सेतु (दिघा-सोनपुर पुल) या महात्मा गांधी सेतु के रास्ते सुबह जल्दी निकलें.
  • नवंबर के अंत में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ जाती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Sonpur Mela 2026 Kartik Purnima Snan 2026
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