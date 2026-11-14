Sonepur Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों और पंचांग के अनुसार, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो स्नान-दान और पुण्य लाभ के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है.

कार्तिक पूर्णिमा 2026: स्नान का शुभ मुहूर्त और तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11:42 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर 2026 की रात 08:23 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 24 नवंबर को ही मुख्य शाही स्नान होगा.

ब्रह्म मुहूर्त (सर्वोत्तम स्नान समय): सुबह 04:50 बजे से 05:45 बजे तक

सुबह 04:50 बजे से 05:45 बजे तक अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:48 बजे तक

दोपहर 12:04 बजे से 12:48 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र: 24 नवंबर को रात 11:25 बजे तक

क्या है गंडक-गंगा संगम और हरिहरनाथ मंदिर का महत्व?

बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित सोनपुर में गंगा और गंडक नदी का पवित्र संगम होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

संगम स्नान के बाद श्रद्धालु बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं. यह विश्व का एकमात्र ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान विष्णु (हरि) और भगवान शिव (हर) की संयुक्त प्रतिमा विराजमान है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहीं भगवान विष्णु ने 'गज' (हाथी) को 'ग्राह' (मगरमच्छ) से बचाकर 'गजेंद्र मोक्ष' प्रदान किया था.

कब से कब तक चलेगा सोनपुर मेला 2026?

बिहार पर्यटन विभाग और सारण जिला प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सोनपुर मेला 22 नवंबर 2026 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2026 (कुल 32 दिन) तक चलेगा. मेले में इस बार पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नाट्य, दंगल, नौका दौड़ और हस्तशिल्प बाजार के साथ-साथ आधुनिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुझाव:

स्नान के दौरान घाटों पर प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के अंदर ही रहें, क्योंकि संगम क्षेत्र में नदी का बहाव तेज होता है.

कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, इसलिए पटना से जेपी सेतु (दिघा-सोनपुर पुल) या महात्मा गांधी सेतु के रास्ते सुबह जल्दी निकलें.

नवंबर के अंत में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ जाती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें.

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