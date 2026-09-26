Aaj Ka Tula Rashifal 26 September 2026: 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शत्रु शमन, रोग, प्रतिस्पर्धा, विरोधी, ऋण व कार्यक्षेत्र में चुनौतियां स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी ही राशि तुला (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. 6ठे चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से आज आपके विरोधी और ईर्ष्यालु तत्व आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं; इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सतर्क रहें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए नई पीढ़ी के विचारों के समन्वय, फंसी हुई पूंजी की रिकवरी और नई पार्टनरशिप में स्पष्टता रखने का रहेगा. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े लोगों के लिए आज नई जनरेशन के आधुनिक आइडियाज और बुजुर्गों के पुराने व्यावहारिक अनुभव का जबर्दस्त कॉम्बिनेशन बेहतरीन और असाधारण परिणाम देगा. गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन बाजार में काफी समय से रुकी हुई या फंसी हुई पुरानी पेमेंट को हासिल करने के लिए जो भी गंभीर प्रयास करेंगे, उसमें आपके हाथ शानदार सफलता लगेगी और नकदी प्रवाह सुधरेगा. वहीं, जो कारोबारी किसी नए पार्टनर के साथ नई पार्टनरशिप (New Partnership) करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भविष्य की किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए अनुबंध के सभी कानूनी व वित्तीय आयामों पर सभी पार्टनर्स के साथ खुलकर व स्पष्ट चर्चा कर लेनी चाहिए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन इंटरव्यू में सफलता, प्रेजेंटेशन की तैयारी, सीनियर्स से बेहतर तालमेल और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. जो युवा आज किसी जॉब इंटरव्यू पर जा रहे हैं, वे अपनी तैयारी पूरी रखें; साथ ही जिन लोगों की आज वर्कप्लेस पर कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन है, उन्हें पूरे होमवर्क और तैयारी के साथ ही जाना चाहिए. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन की अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स के साथ समझ बेहद सामंजस्यपूर्ण और अनुकूल बनी रहेगी; हालांकि यदि किसी आधिकारिक काम से यात्रा करनी पड़े तो उसमें थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें. दोपहर 12:38 के बाद बुध के आपकी ही राशि (लग्न भाव) में आने से ऑफिस में आपको कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आपके मान-सम्मान व रसूख में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का गोचर परिजनों के साथ समय बिताने और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुखद और आत्मीय समय बिताएंगे. हालांकि, गृहस्थ जीवन में किसी घरेलू मुद्दे या छोटी सी बात को लेकर जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) पर अचानक क्रोध आ सकता है; ऐसे में आवेश में आने के बजाय आपको पूरी शांति, परिपक्वता और विनम्रता से बात करनी चाहिए, ताकि रिश्ते में खटास न पड़े.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य में जुटने का है. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन बाहरी बाधाओं व विरोधियों की परवाह किए बिना पूरे दिल और निष्ठा के साथ अपना-अपना कर्म व अभ्यास कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा अवसर मिलेगा.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से पेट से जुड़ी गड़बड़ी, आंतों में खिंचाव या विरोधियों के कारण हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. यात्रा के दौरान खान-पान और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को शांत बनाए रखें.

शुभ रंग: लाइट येलो (हल्का पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष और 6ठे चंद्रमा के विरोधी प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे लक्ष्मीनारायण व मालव्य योग से रुकी हुई पेमेंट प्राप्त होगी, बुध के प्रभाव से नई जिम्मेदारी मिलेगी, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य जीवन में शांति रहेगी.

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