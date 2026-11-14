Aaj Ka Dhanu Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव/लग्न भाव (व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान-सम्मान व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

लग्न भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और निखार देखने को मिलेगा. आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे व्यापार में अटकी हुई उधारी की वापसी होगी और कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की हर ओर प्रशंसा होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर आपकी ही राशि (धनु राशि - लग्न भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Debt Recovery, Business Expansion & Future Gains)

मार्केट की उधारी चुकता होने से मिलेगी बड़ी राहत: व्यापारी वर्ग के लिए जाता हुआ यह सप्ताह जोश, उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. बाजार में लंबे समय से फंसी हुई उधारी के चुकता हो जाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

योग्यता के दम पर व्यावसायिक गतिविधियों में आएगा सुधार: आज आप अपनी कार्यकुशलता और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा.

भविष्य के लिए 'सोने पर सुहागा' साबित होंगे आपके फैसले: व्यवसाय के विस्तार या सुधार से जुड़े जो भी ठोस कदम आज आप उठाएंगे, वे आने वाले समय में आपके लिए बेहद लाभदायक और 'सोने पर सुहागा' साबित होंगे.

करियर और नौकरी (Leadership Skills, Important Projects & Career Dedication)

नेतृत्व कौशल से ऑफिस और मार्केट में जमेगी धाक: नौकरीपेशा लोगों की शानदार लीडरशिप क्वालिटी की बदौलत आज ऑफिस के अंदर और बाहर मार्केट में भी आपकी धाक जमेगी. सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित रहेंगे.

दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर करनी होगी मेहनत: डे स्टार्टिंग में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रशासनिक (Administrative) और शारीरिक श्रम करना पड़ सकता है.

करियर संवारने में झोंकेंगे पूरी ताकत: आज आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी लगन और ऊर्जा के साथ जुटे रहेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Dinner Plan, Student Research & Physical Energy)

परिवार के साथ बनाएं डिनर का खास प्रोग्राम: शूल योग के शुभ संयोग से आज पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. अपनों के साथ समय बिताने के लिए आज परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर डिनर का प्रोग्राम अवश्य बनाएं, इससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

नया कोर्स चुनने से पहले छात्र करें गहन रिसर्च: जो विद्यार्थी अपने नियमित रूटीन से हटकर कोई नया कोर्स या स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. थोड़ा रुकें और अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, हालांकि दिन के शुरुआती हिस्से में काम की भागदौड़ से हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. समय पर भोजन और विश्राम का ध्यान रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और लग्न भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा व्यापारिक उन्नति व पारिवारिक सुख-शांति बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को काले तिल, गुड़, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें. इस उपाय से व्यावसायिक बाधाएं दूर होंगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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