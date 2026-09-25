25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, जनसंपर्क, नेतृत्व व भावनात्मक संतोष स्थान) में संचार करेंगे. 5वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज यह सिद्ध होगा कि व्यावहारिक अनुभवों के बल पर संतान को वास्तविक व सच्ची सफलता हासिल होगी. हालांकि, 5वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए गृहस्थ जीवन की उलझनों और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए मार्केटिंग में नवाचार लाने, जनसंपर्क को मजबूत करने और आय के नए स्रोत खोलने का रहेगा.

मार्केटिंग में रुझान व सकारात्मक सोच: बिजनेस में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल प्रमोशन के क्षेत्र में आपका रुझान काफी बढ़ेगा. इससे आपकी व्यावसायिक सोच न केवल सकारात्मक होगी बल्कि अधिक व्यावहारिक और संतुलित भी बनेगी.

पब्लिक रिलेशन से आय के नए स्रोत: सूर्य-गुरु का 3-11 का शुभ संबंध बनने से आपके पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क और नेटवर्किंग) व्यापार के विस्तार में मील का पत्थर साबित होंगे. नए प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से व्यवसाय संबंधी आय के कई नए और लाभप्रद स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आईटी व सॉफ्टवेयर सेक्टर में बढ़त पाने, कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने और लीडरशिप क्वालिटी से सम्मान पाने का रहेगा.

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए शानदार दिन: सॉफ्टवेयर कंपनियों, आईटी सेक्टर और टेक स्टार्टअप्स में जॉब करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली और उपलब्धियों से भरा रहेगा. नए प्रोजेक्ट्स में आपके काम को विशेष पहचान मिलेगी.

क्रोध पर नियंत्रण जरूरी: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने स्वभाव और विशेषकर क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. उत्तेजना में आकर कोई भी प्रतिक्रिया न दें. ग्रहों का मजबूत संकेत है कि आप भाग्यशाली रहेंगे और आधिकारिक काम के लिहाज से दिन बेहद बढ़िया गुजरेगा.

लीडरशिप क्वालिटी का सम्मान: ऑफिस में आपकी अनुकरणीय लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) के कारण टीम के अन्य सदस्य और सहकर्मी आपके द्वारा लिए गए फैसलों का पूरा आदर व सम्मान करेंगे, जिससे टीम प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण परिजनों संग वक्त बिताने और घरेलू उलझनों को सुलझाने के लिए मार्गदर्शन लेने का रहेगा.

परिवार को देंगे समय, बढ़ेगा प्रेम: आज आप अपनी व्यस्तताओं के बीच से समय निकालकर परिवार को भरपूर समय देने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जिससे परिजनों के बीच आपसी आदर और प्रेम का भाव बढ़ेगा.

गृहस्थ जीवन की उलझनें व मित्र से चर्चा: हालांकि, गृहस्थ व दांपत्य जीवन में कुछ आंतरिक परेशानियां या तनाव महसूस हो सकता है. मन के इस बोझ को हल्का करने और सही समाधान पाने के लिए आप अपने किसी विश्वासपात्र घनिष्ठ मित्र से खुलकर बात कर सकते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

शूल योग से निराशा को न बनाएं साथी: शूल योग के प्रभाव के चलते स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों), आर्टिस्ट (कलाकारों) और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को सलाह दी जाती है कि वे किसी अस्थायी असफलता से निराश होकर हिम्मत न हारें. जीवन में सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; इसलिए निरंतर हर्षित, सकारात्मक और उत्साहित रहकर अपने अभ्यास में जुटे रहें.

पंचम भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से मानसिक तनाव या उदर संबंधी हल्की संवेदनशीलता रह सकती है. काम के दबाव और क्रोध के कारण रक्तचाप में उतार-चढ़ाव आ सकता है. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में हल्का व सात्विक आहार लें और मन की शांति के लिए शाम के समय ध्यान व गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी / Purple)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 5वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और मालव्य योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का विधिवत पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी दाईं कलाई पर बांधें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी सुपात्र कन्या या जरूरतमंद को खीर या सफेद मिठाई का दान करें; इससे संतान की तरक्की के मार्ग खुलेंगे, बिजनेस में नए स्रोत विकसित होंगे और गृहस्थ जीवन की परेशानियां दूर होंगी.

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