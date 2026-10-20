Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 20 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, प्राइस निगोशिएशन से कॉम्पिटिशन का मुकाबला

आज का तुला राशिफल 20 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, प्राइस निगोशिएशन से कॉम्पिटिशन का मुकाबला

आज का तुला राशिफल 20 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, प्राइस निगोशिएशन से निपटें, सरकारी कर्मी षड्यंत्र से बचें, एग्जाम डेट की टेंशन! पढ़ें विजयादशमी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Oct 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शूल योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव माता, सुख-साधन, घरेलू सुविधाएं, मानसिक शांति, प्राइस निगोशिएशन, षड्यंत्र से सतर्कता व भावनात्मक उतार-चढ़ाव स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज घर में किसी उपकरण की खराबी या अचानक आई अड़चन से अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है; मन थोड़ा अशांत रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कड़े कॉम्पिटिशन के चलते प्राइस निगोशिएशन करने और व्यापारिक मतभेदों को पारिवारिक रिश्तों पर हावी न होने देने का रहेगा.

प्राइस निगोशिएट करना पड़ेगा, पर घाटा रहेगा सीमित: बाजार में प्रतिद्वंद्वियों की तरफ से मिल रहे कड़े कॉम्पिटिशन के चलते ग्राहकों और क्लाइंट्स को बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रॉडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस को लेकर निगोशिएट (दाम कम या लचीला) करना पड़ेगा; इससे आपको कुछ मामूली घाटा तो जरूर महसूस होगा, लेकिन यह नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा और ग्राहक आपके साथ जुड़े रहेंगे.

व्यापारिक मतभेद का रिश्तों पर असर न पड़ने दें: साझेदारों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर किए जा रहे व्यापार में व्यावसायिक मतभेद का सीधा असर आपके व्यक्तिगत व पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता दिखाई दे रहा है; आज इस बात की सख्त आवश्यकता है कि आप अत्यधिक सूझबूझ, परिपक्वता और समझदारी के साथ व्यापार और आत्मीय रिश्तों दोनों को अलग-अलग रखकर संभालें.

फाइनेंशियल बैकअप रखें मजबूत: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने नकदी प्रवाह और बजट पर नियंत्रण रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन आंतरिक षड्यंत्रों से सावधान रहने, अनिर्णय की स्थिति से निकलकर काम में तेजी लाने और व्यर्थ की बहस से दूर रहने का रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो सकता है षड्यंत्र: सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को विभागीय राजनीति और षड्यंत्र आदि से विशेष रूप से बचकर रहना होगा; ग्रहों की चाल इस समय ऐसी है कि आपके अपने करीबी सहयोगी या परिचित भी आपके खिलाफ खड़े होकर उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, इसलिए हर कार्य नियमानुसार और लिखित में करें.

कंफ्यूजन से बचें, निर्णय लेने में न करें देरी: ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर मन में असमंजस या कंफ्यूजन की वजह से सही फैसला लेने में अनावश्यक देरी हो सकती है; ज्यादा सोचने-विचारने में अपना कीमती समय न गंवाएं, तुरंत निर्णय लें और अपने काम में तेजी लाएं.

बहसबाजी से रहें दूर, सिर्फ काम पर रखें ध्यान: कार्यस्थल पर इधर-उधर की फालतू बहसबाजी, गपशप और दूसरों के विवादों से स्वयं को पूरी तरह दूर रखें; आज आप सिर्फ और सिर्फ अपने आधिकारिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा किसी बड़े प्रशासनिक या वित्तीय नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा बातचीत में वाणी पर संयम रखने और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने का संकेत दे रहा है.

वार्तालाप में रखें शब्दों पर नियंत्रण: घर-परिवार में माता-पिता या परिजनों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों और टोन पर पूरा कंट्रोल रखें; बिना सोचे-समझे बोले गए कड़वे शब्द परिजनों के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं.

पार्टनर संग बातचीत में हो सकते हैं भावुक: लव पार्टनर और जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी पुरानी याद, पारिवारिक मुद्दे या भविष्य की बात को लेकर आप काफी इमोशनल और भावुक हो सकते हैं; अपने दिल की बात खुलकर साझा करें, आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी.

विजयादशमी पर घर में लाएं सकारात्मक ऊर्जा: दशहरे के पावन महापर्व पर भगवान श्री राम और मां अपराजिता का विधि-विधान से पूजन करें; इससे घरेलू तनाव दूर होगा और घर में सुख-शांति का वातावरण बनेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव को संभालने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं या अकादमिक सत्र की एग्जाम डेट (Exam Date) अचानक डिक्लेयर (घोषित) होने से आपकी मानसिक टेंशन और बेचैनी काफी बढ़ सकती है; घबराने या पैनिक होने के बजाय तुरंत एक नया, अनुशासित और व्यावहारिक टाइम-टेबल बनाकर अपनी रिवीजन में जुट जाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के चंद्रमा और शूल योग के प्रभाव से आज सीने में हल्का भारीपन, घबराहट, अनिद्रा या मानसिक तनाव की समस्या परेशान कर सकती है. ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां अपराजिता व प्रभु श्री राम के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और बूंदी अर्पित करें तथा 'हनुमान अष्टक' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. साथ ही आज के दिन अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और घर के पूजा स्थल पर कपूर का दीपक जलाएं. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से घरेलू सुख-सुविधाओं में आ रही कमी दूर होगी, मालव्य योग से व्यापारिक घाटा नियंत्रण में रहेगा, सरकारी सेवा के षड्यंत्र विफल होंगे, ऑफिस के कंफ्यूजन समाप्त होंगे और जीवन में सुख-शांति व विजय का संचार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Dussehra 2026 Puja Muhurat: 20 अक्टूबर को दशहरे की पूजा कब करें?
Dussehra 2026: कल दशहरे की सुबह भी रहेगी नवमी, दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी दशमी… घर में पूजा कब करें?
धर्म
Navami Havan: पूर्णाहुति में नारियल क्यों चढ़ाते हैं, न हो तो क्या अधूरी रह जाती है पूजा?
नवमी के हवन में नारियल की पूर्णाहुति क्यों देते हैं? इसके बिना अधूरी रहती है नवरात्रि की पूजा?
धर्म
Aaj Ka Panchang 19 October 2026: अष्टमी-नवमी आज, सुबह 10:51 बजे बदलेगी तिथि, कब करें कन्या पूजन?
Aaj Ka Panchang 19 October 2026: अष्टमी-नवमी आज, सुबह 10:51 बजे बदलेगी तिथि, कब करें कन्या पूजन?
धर्म
पापांकुशा एकादशी 2026: पूजा में तुलसी दल चढ़ाने का क्या है नियम? जानें व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय
पापांकुशा एकादशी 2026: पूजा में तुलसी दल चढ़ाने का क्या है नियम? जानें व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रधानमंत्री ने दिया कर्फ्यू का आदेश
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, PM ने दिया कर्फ्यू का आदेश, इमरजेंसी की आहट
महाराष्ट्र
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'
इंडिया
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
ओटीटी
OTT Releases This Week: 'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
इंडिया
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
विश्व
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
जम्मू और कश्मीर
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget