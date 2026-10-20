Tula Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शूल योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव माता, सुख-साधन, घरेलू सुविधाएं, मानसिक शांति, प्राइस निगोशिएशन, षड्यंत्र से सतर्कता व भावनात्मक उतार-चढ़ाव स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज घर में किसी उपकरण की खराबी या अचानक आई अड़चन से अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है; मन थोड़ा अशांत रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कड़े कॉम्पिटिशन के चलते प्राइस निगोशिएशन करने और व्यापारिक मतभेदों को पारिवारिक रिश्तों पर हावी न होने देने का रहेगा.

प्राइस निगोशिएट करना पड़ेगा, पर घाटा रहेगा सीमित: बाजार में प्रतिद्वंद्वियों की तरफ से मिल रहे कड़े कॉम्पिटिशन के चलते ग्राहकों और क्लाइंट्स को बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रॉडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस को लेकर निगोशिएट (दाम कम या लचीला) करना पड़ेगा; इससे आपको कुछ मामूली घाटा तो जरूर महसूस होगा, लेकिन यह नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा और ग्राहक आपके साथ जुड़े रहेंगे.

व्यापारिक मतभेद का रिश्तों पर असर न पड़ने दें: साझेदारों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर किए जा रहे व्यापार में व्यावसायिक मतभेद का सीधा असर आपके व्यक्तिगत व पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता दिखाई दे रहा है; आज इस बात की सख्त आवश्यकता है कि आप अत्यधिक सूझबूझ, परिपक्वता और समझदारी के साथ व्यापार और आत्मीय रिश्तों दोनों को अलग-अलग रखकर संभालें.

फाइनेंशियल बैकअप रखें मजबूत: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने नकदी प्रवाह और बजट पर नियंत्रण रखें.

नौकरीपेशा जातकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन आंतरिक षड्यंत्रों से सावधान रहने, अनिर्णय की स्थिति से निकलकर काम में तेजी लाने और व्यर्थ की बहस से दूर रहने का रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो सकता है षड्यंत्र: सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को विभागीय राजनीति और षड्यंत्र आदि से विशेष रूप से बचकर रहना होगा; ग्रहों की चाल इस समय ऐसी है कि आपके अपने करीबी सहयोगी या परिचित भी आपके खिलाफ खड़े होकर उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, इसलिए हर कार्य नियमानुसार और लिखित में करें.

कंफ्यूजन से बचें, निर्णय लेने में न करें देरी: ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर मन में असमंजस या कंफ्यूजन की वजह से सही फैसला लेने में अनावश्यक देरी हो सकती है; ज्यादा सोचने-विचारने में अपना कीमती समय न गंवाएं, तुरंत निर्णय लें और अपने काम में तेजी लाएं.

बहसबाजी से रहें दूर, सिर्फ काम पर रखें ध्यान: कार्यस्थल पर इधर-उधर की फालतू बहसबाजी, गपशप और दूसरों के विवादों से स्वयं को पूरी तरह दूर रखें; आज आप सिर्फ और सिर्फ अपने आधिकारिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा किसी बड़े प्रशासनिक या वित्तीय नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा बातचीत में वाणी पर संयम रखने और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने का संकेत दे रहा है.

वार्तालाप में रखें शब्दों पर नियंत्रण: घर-परिवार में माता-पिता या परिजनों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों और टोन पर पूरा कंट्रोल रखें; बिना सोचे-समझे बोले गए कड़वे शब्द परिजनों के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं.

पार्टनर संग बातचीत में हो सकते हैं भावुक: लव पार्टनर और जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी पुरानी याद, पारिवारिक मुद्दे या भविष्य की बात को लेकर आप काफी इमोशनल और भावुक हो सकते हैं; अपने दिल की बात खुलकर साझा करें, आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी.

विजयादशमी पर घर में लाएं सकारात्मक ऊर्जा: दशहरे के पावन महापर्व पर भगवान श्री राम और मां अपराजिता का विधि-विधान से पूजन करें; इससे घरेलू तनाव दूर होगा और घर में सुख-शांति का वातावरण बनेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव को संभालने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं या अकादमिक सत्र की एग्जाम डेट (Exam Date) अचानक डिक्लेयर (घोषित) होने से आपकी मानसिक टेंशन और बेचैनी काफी बढ़ सकती है; घबराने या पैनिक होने के बजाय तुरंत एक नया, अनुशासित और व्यावहारिक टाइम-टेबल बनाकर अपनी रिवीजन में जुट जाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के चंद्रमा और शूल योग के प्रभाव से आज सीने में हल्का भारीपन, घबराहट, अनिद्रा या मानसिक तनाव की समस्या परेशान कर सकती है. ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां अपराजिता व प्रभु श्री राम के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और बूंदी अर्पित करें तथा 'हनुमान अष्टक' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. साथ ही आज के दिन अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और घर के पूजा स्थल पर कपूर का दीपक जलाएं. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से घरेलू सुख-सुविधाओं में आ रही कमी दूर होगी, मालव्य योग से व्यापारिक घाटा नियंत्रण में रहेगा, सरकारी सेवा के षड्यंत्र विफल होंगे, ऑफिस के कंफ्यूजन समाप्त होंगे और जीवन में सुख-शांति व विजय का संचार होगा.

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