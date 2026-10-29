Aaj Ka Meen Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के तृतीय (3rd) भाव में होने से आप बेहद सहज, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं का आदर करने वाले रहेंगे; आपके पराक्रम और संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिध योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (तृतीय भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

एकाउंट्स और निवेश पर विशेष फोकस: अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए पहले से अधिक सतर्कता और सजगता से काम करेंगे. बहीखाता (Accounts), लेन-देन और निवेश से जुड़े मामलों की गहराई से निगरानी करना भविष्य में भारी लाभ देगा.

कार्यप्रणाली में आधुनिक बदलाव: समय और बाजार की मांग को देखते हुए व्यापारियों को अपनी पुरानी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है; नवाचार से व्यापार में वृद्धि होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

परिध योग से प्रमोशन के आसार: परिध योग का शुभ प्रभाव आपके काम में स्पष्ट दिखाई देगा. कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों पर अपनी श्रेष्ठ कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ेंगे, जिससे पदोन्नति (Promotion) के प्रबल योग बनेंगे.

भाग्य और मेहनत का सटीक तालमेल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अत्यंत भाग्यवर्धक रहेगा, बशर्ते वे फील्ड पर अपना पूरा दमखम और समर्पण दिखाएं; पूरे मनोयोग से किए गए काम का पूरा फल मिलेगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

करवा चौथ पर प्रगाढ़ दांपत्य प्रेम और शुभ सूचना: करवा चौथ के पर्व पर आप अपने हमसफर की हर छोटी-बड़ी खुशी का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे वैवाहिक बंधन और अधिक मजबूत व गहरा होगा. परिवार में किसी मांगलिक या शुभ समाचार के आगमन से उत्सव का माहौल रहेगा.

छात्रों व खिलाड़ियों को हल्का तनाव: स्पोर्ट्स पर्सन और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों को लेकर या हल्की शारीरिक थकान के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है; धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य व फिटनेस: दिनभर मानसिक रूप से आप सकारात्मक रहेंगे, केवल अत्यधिक भागदौड़ से स्वयं को बचाएं.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ की शाम चंद्रोदय के समय चांदी के पात्र में जल, अक्षत और केसर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. वैवाहिक जीवन की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए माता गौरी को सुहाग सामग्री (सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां) अर्पित करें और बृहस्पति देव के मंत्र ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 11 बार जाप करें.

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