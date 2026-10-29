Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय

Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय

Aaj Ka Panchang 29 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है. करवा चौथ की पूजा दिल्ली में शाम 5:38 से. जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय और आज का राहुकाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: करवा चौथ पर आज सबसे लंबा इंतजार चांद का होगा. गुरुवार, 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 8:17 बजे होगा, जबकि मुंबई में रात 9 बजे. दिल्ली में शाम की पूजा का मुहूर्त 5:38 से 6:56 बजे तक है. पूजा के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत खोला जाएगा.

आज वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी और रोहिणी व्रत भी हैं. सुबह रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा, लेकिन करवा चौथ की पूजा शाम को ही होगी. रात में चंद्र राशि और तिथि भी बदलेंगी. व्रत रखने वालों के लिए इन बदलावों से ज्यादा जरूरी है अपने शहर का चंद्रोदय और पूजा का सही समय जानना.

करवा चौथ की पूजा कब करें, व्रत कब खोलें?

नई दिल्ली में करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 बजे तक है. इस दौरान अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजन और कथा कर सकते हैं. चंद्रोदय रात 8:17 बजे होगा.

शाम की पूजा और व्रत खोलने का समय अलग है. पूजा पूरी होने के बाद चंद्र दर्शन की प्रतीक्षा की जाती है. फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है. इसलिए शाम 6:56 बजे पूजा का मुहूर्त समाप्त होने को पारण का समय न समझें.

आज चतुर्थी रात 10:09 बजे तक रहेगी. दिल्ली में गणना के अनुसार चंद्रोदय इसके पहले होगा. चतुर्थी समाप्त होने तक व्रत खींचने की जरूरत नहीं है; पारण का संबंध चंद्र दर्शन और पूजन से है.

आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद?

कोलकाता और पटना में चांद दिल्ली से पहले निकलेगा. अहमदाबाद और मुंबई में इंतजार कुछ लंबा होगा. दिल्ली और मुंबई के चंद्रोदय में 43 मिनट का अंतर है. अन्य प्रमुख शहरों का भी जान लें-

नई दिल्ली- रात 8:17 बजे
नोएडा रात- 8:16 बजे
चंडीगढ़ रात- 8:12 बजे
लखनऊ रात- 8:06 बजे
पटना रात- 7:52 बजे
कोलकाता रात- 7:47 बजे
जयपुर रात- 8:28 बजे
अहमदाबाद रात- 8:52 बजे
मुंबई रात- 9:00 बजे

ये समय संबंधित शहरों की पंचांग गणना के अनुसार हैं. दिल्ली का समय पूरे NCR या दूसरे शहरों पर लागू न करें.

चंद्रोदय का समय होने पर भी हर छत या बालकनी से उसी मिनट चांद दिखना जरूरी नहीं है. इमारतों, बादलों या धुंध के कारण दर्शन में देर हो सकती है. तालिका चंद्रमा के उदय का समय बताती है, दिखाई देने की गारंटी नहीं.

रोहिणी सुबह खत्म होगी, फिर पूजा शाम को क्यों?

रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:11 बजे तक रहेगा. इसके बाद मृगशिरा लगेगा. शाम की करवा चौथ पूजा और चंद्रोदय, दोनों मृगशिरा नक्षत्र में होंगे.

रोहिणी समाप्त होने को करवा चौथ की पूजा की अंतिम सीमा न समझें. इस व्रत के लिए चतुर्थी और चंद्र दर्शन का महत्व है. आज चतुर्थी सूर्योदय, शाम की पूजा और चंद्रोदय, तीनों समय रहेगी.

29 अक्टूबर का पंचांग एक नजर में

  • वार और पक्ष- गुरुवार, कृष्ण पक्ष
  • पूर्णिमांत मास- कार्तिक
  • अमांत मास- आश्विन
  • तिथि चतुर्थी- रात 10:09 तक, फिर पंचमी
  • नक्षत्र रोहिणी- सुबह 11:11 तक, फिर मृगशिरा
  • योग- परिघ, 30 अक्टूबर रात 12:06 तक; फिर शिव
  • करण- बव सुबह 11:37 तक, बालव रात 10:09 तक; फिर कौलव
  • सूर्य राशि- तुला
  • चंद्र राशि- वृषभ रात 10:06 तक, फिर मिथुन
  • सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:31- शाम 5:38
  • चंद्रास्त: सुबह 9:52

रात 10:06 बजे चंद्रमा मिथुन में जाएंगे और 10:09 बजे पंचमी लगेगी. दोनों बदलावों में तीन मिनट का अंतर है. सुबह का नक्षत्र परिवर्तन इनसे अलग है.

क्या आज भद्रा रहेगी?

पिछले दिन शुरू हुई भद्रा 29 अक्टूबर की शुरुआत में रात 1:06 बजे समाप्त हो चुकी होगी. सूर्योदय से शाम की पूजा और चंद्रोदय तक भद्रा नहीं रहेगी.

आज के दैनिक पंचांग में पंचक और गंडमूल भी दर्ज नहीं हैं. पिछले दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग आज के पंचांग में न जोड़ें.

आज का राहुकाल और शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:48-5:39
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:42-दोपहर 12:27
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:56-2:40
गोधूलि- शाम 5:38-6:04
निशिता- रात 11:39-30 अक्टूबर रात 12:31
राहुकाल- दोपहर 1:28-2:52
यमगण्ड- सुबह 6:31-7:54
गुलिक- सुबह 9:18-10:41
दुष्टमुहूर्तत- सुबह 10:13-10:58 और दोपहर 2:40-3:25
वर्ज्य- शाम 4:17-5:45

अमृत काल सुबह 8:17 से 9:44 बजे और 30 अक्टूबर रात 1:03 से 2:30 बजे तक है. ये सामान्य पंचांग की अवधियां हैं. करवा चौथ का विशेष पूजा मुहूर्त ऊपर अलग दिया गया है.

संकष्टी का व्रत रखने वालों के लिए भी आज चंद्र दर्शन जरूरी

आज वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी है. इसमें भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है. दिल्ली में इसके लिए भी चंद्रोदय रात 8:17 बजे है. करवा चौथ और संकष्टी एक दिन हैं, लेकिन दोनों की पूजा और कथा अलग हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

1. दिल्ली में करवा चौथ की पूजा शाम 5:38 से 6:56 बजे तक है. व्रत चंद्र दर्शन के बाद खुलेगा.
2. अपने शहर का चंद्रोदय देखें. दिल्ली में 8:17 और मुंबई में रात 9 बजे चांद निकलेगा.
3. रोहिणी सुबह समाप्त होगी, लेकिन चतुर्थी रात 10:09 बजे तक रहेगी. शाम की पूजा के समय भद्रा नहीं है.

यह पंचांग नई दिल्ली के समय और पंचांग की गणना के आधार पर तैयार किया गया है. शहरवार चंद्रोदय संबंधित स्थान की गणना से लिया गया है. स्थान बदलने पर पूजा मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल में भी अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 06:09 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Karwa Chauth 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं और शायरी
Karwa Chauth 2026 Wishes: चांद के दीदार से पहले अपनों को भेजें करवा चौथ की ये खास शुभकामनाएं
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 29 October 2026: 3rd हाउस में चंद्रमा और परिध योग, करवा चौथ पर जीवनसाथी पर लुटाएंगे प्यार
3rd हाउस में चंद्रमा और परिध योग, करवा चौथ पर जीवनसाथी पर लुटाएंगे प्यार
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 October 2026: 4वें भाव में चंद्रमा का गोचर, प्रॉपर्टी मामलों में असुरक्षा और कार्यस्थल पर तनाव
4वें भाव में चंद्रमा का गोचर, प्रॉपर्टी मामलों में असुरक्षा और कार्यस्थल पर तनाव
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2026: 5वें भाव में चंद्रमा और मालव्य योग, करवा चौथ पर दांपत्य में बढ़ेगा प्यार
5वें भाव में चंद्रमा और मालव्य योग, करवा चौथ पर दांपत्य में बढ़ेगा प्यार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
जनरल नॉलेज
गुजरात में ही क्यों बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्या है वहां से कनेक्शन?
गुजरात में ही क्यों बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्या है वहां से कनेक्शन?
शिक्षा
NEET PG Counselling: NEET PG 2026 के टॉप उम्मीदवारों की पहली पसंद क्या रही,  कौन सा कोर्स चुन रहे छात्र?
NEET PG 2026 के टॉप उम्मीदवारों की पहली पसंद क्या रही,  कौन सा कोर्स चुन रहे छात्र?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget