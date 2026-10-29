Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चतुर्थ (4th) भाव में संचरण करने से संपत्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मन में असुरक्षा की भावना पनप सकती है तथा घरेलू वातावरण में मानसिक शांति की कमी महसूस होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ)

तिथि: रात्रि 10:11 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी

नक्षत्र: सुबह 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिध योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 तक वृषभ राशि (चतुर्थ भाव) में, इसके बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

अनैतिक रास्तों से बचें, धन हानि की आशंका: व्यापारियों को किसी भी तरह के शार्टकट या अनैतिक सौदों से पूरी दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा बड़ी पूंजी डूब सकती है. निवेश संबंधी कोई भी निर्णय बिना गहन पड़ताल के न लें.

करीबी पर भरोसा करें नए व्यापारी: नए कारोबारियों को मन में व्याप्त डर और शंकाओं को दूर करने के लिए अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति या मेंटर से खुलकर सलाह लेनी चाहिए. व्यवसाय के साथ मानसिक स्थिरता पर भी ध्यान दें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर नकारात्मक विचार और तनाव: कार्यक्षेत्र में अनावश्यक चिंताएं और नकारात्मक सोच आपके मन को विचलित रख सकती हैं. शांत रहकर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करें.

सीनियर-जूनियर तालमेल में कमी: ऑफिस में सहकर्मियों, उच्चाधिकारियों और अधीनस्थों के साथ समन्वय का अभाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य बीच में अटक सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

करवा चौथ पर संतान के स्वास्थ्य की चिंता: करवा चौथ के पावन दिन संतान का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने से आप और आपके जीवनसाथी की चिंता बढ़ सकती है; परस्पर सहयोग से परिस्थिति को संभालें.

विद्यार्थियों का भटकेगा ध्यान: प्रतियोगी परीक्षाओं व सामान्य अध्ययन में लगे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है और एकाग्रता भंग हो सकती है; सोशल मीडिया व व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहें.

स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन: मानसिक भारीपन, बेचैनी और तनाव हावी हो सकता है; मेडिटेशन और सकारात्मक विचारों का सहारा लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ पर सुख-शांति हेतु भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का 21 बार जाप करें. शाम के समय चंद्र देव के दर्शन कर कच्चे दूध और मिश्री से अर्घ्य दें. घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें

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