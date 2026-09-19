Aaj Ka Tula Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, छोटी यात्राएं व मेहनत का प्रतिफल स्थान) में संचार करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने से छोटे भाई-बहनों या अधीनस्थों की संगति पर विशेष नजर रखने की जरूरत रहेगी ताकि वे किसी गलत दिशा में न भटकें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अनथक मेहनत का मीठा फल पाने, शुभ समय में विस्तार करने और उधार लेन-देन से बचने का रहेगा. कारोबारियों को आज किसी को भी हाथ से पैसा उधार देने से पूरी तरह बचना चाहिए; दूसरों को उनकी जरूरत के समय दिया गया धन लंबे समय के लिए अटक या फंस सकता है. यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य इस पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं; यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. बिजनेसमैन की पिछली कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और बाजार में आपकी निष्ठा का उचित प्रतिफल व मुनाफा आपको अवश्य मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से सम्मान, शानदार कम्युनिकेशन स्किल और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन के किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के शत-प्रतिशत सफल होने से सीनियर्स और बॉस के द्वारा आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिससे संस्थान में आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाएगी. आपकी अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल (संवाद कला) सीनियर्स और विदेशी/घरेलू क्लाइंट्स को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट का मिलना पूरी तरह पक्का हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब से संबंधित मामलों में वर्तमान में जो भी अवसर हाथ आए, उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए; उसके बाद ही आगे और बेहतर अवसरों का प्रयास करना समझदारी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण घर में मंगल कार्यों की गूंज और प्रेम में मधुरता लेकर आया है. इस वीकेंड (Weekend) पर प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी संबंध अत्यंत मधुर, समझदारी भरे और सुखद रहेंगे. परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई बहुत अच्छा विवाह संबंधी रिश्ता आ सकता है, जिसकी सकारात्मक चर्चा से पूरे घर में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. अपनों का साथ आपको आंतरिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों के अमूल्य सहयोग का रहेगा. छात्रों और आर्टिस्ट्स की सफलता में उनके परिवार के सदस्यों और टीचर्स (शिक्षकों) की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी; बड़ों का सही मार्गदर्शन आपको अपनी कला और पढ़ाई में शीर्ष स्तर पर पहुंचाएगा.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक ऊर्जा, पराक्रम और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. सम्मान मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और मां महालक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 3रे चंद्रमा की अनुकूलता और मालव्य योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या दिव्यांग व्यक्ति को फल, सफेद मिष्ठान या वस्त्र का दान करें; इससे उधार का धन डूबने से बचेगा, कम्युनिकेशन स्किल से नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, बॉस से सम्मान प्राप्त होगा और परिवार में विवाह के योग बनेंगे.

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