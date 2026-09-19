गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 19 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मेहनत का मिलेगा फल, प्रोजेक्ट की सफलता से बॉस करेंगे सम्मानित

आज का तुला राशिफल 19 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मेहनत का मिलेगा फल, प्रोजेक्ट की सफलता से बॉस करेंगे सम्मानित

आज का तुला राशिफल 19 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से प्रोजेक्ट की सफलता पर बॉस करेंगे सम्मानित, बिजनेस विस्तार का शुभ समय, घर में विवाह का रिश्ता! पढ़ें राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, छोटी यात्राएं व मेहनत का प्रतिफल स्थान) में संचार करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने से छोटे भाई-बहनों या अधीनस्थों की संगति पर विशेष नजर रखने की जरूरत रहेगी ताकि वे किसी गलत दिशा में न भटकें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें
अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें
धर्म
Radha Ashtami 2026: आज राधा अष्टमी की पूजा में इन 7 चीजों को जरुर करें शामिल, भूल न जाएं ये सामग्री
आज राधा अष्टमी की पूजा में इन 7 चीजों को जरुर करें शामिल, भूल न जाएं ये सामग्री
धर्म
Radha Ashtami 2026: आज दोपहर 1 बजे से अष्टमी शुरू, क्या आज ही रखना है राधा अष्टमी व्रत?
Radha Ashtami 2026: अष्टमी की तिथि शुरु, क्या इसी समय छोड़ना होगा अन्न?

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अनथक मेहनत का मीठा फल पाने, शुभ समय में विस्तार करने और उधार लेन-देन से बचने का रहेगा. कारोबारियों को आज किसी को भी हाथ से पैसा उधार देने से पूरी तरह बचना चाहिए; दूसरों को उनकी जरूरत के समय दिया गया धन लंबे समय के लिए अटक या फंस सकता है. यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य इस पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं; यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. बिजनेसमैन की पिछली कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और बाजार में आपकी निष्ठा का उचित प्रतिफल व मुनाफा आपको अवश्य मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से सम्मान, शानदार कम्युनिकेशन स्किल और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन के किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के शत-प्रतिशत सफल होने से सीनियर्स और बॉस के द्वारा आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिससे संस्थान में आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाएगी. आपकी अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल (संवाद कला) सीनियर्स और विदेशी/घरेलू क्लाइंट्स को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट का मिलना पूरी तरह पक्का हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब से संबंधित मामलों में वर्तमान में जो भी अवसर हाथ आए, उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए; उसके बाद ही आगे और बेहतर अवसरों का प्रयास करना समझदारी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण घर में मंगल कार्यों की गूंज और प्रेम में मधुरता लेकर आया है. इस वीकेंड (Weekend) पर प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी संबंध अत्यंत मधुर, समझदारी भरे और सुखद रहेंगे. परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई बहुत अच्छा विवाह संबंधी रिश्ता आ सकता है, जिसकी सकारात्मक चर्चा से पूरे घर में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. अपनों का साथ आपको आंतरिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों के अमूल्य सहयोग का रहेगा. छात्रों और आर्टिस्ट्स की सफलता में उनके परिवार के सदस्यों और टीचर्स (शिक्षकों) की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी; बड़ों का सही मार्गदर्शन आपको अपनी कला और पढ़ाई में शीर्ष स्तर पर पहुंचाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक ऊर्जा, पराक्रम और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. सम्मान मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और मां महालक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 3रे चंद्रमा की अनुकूलता और मालव्य योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या दिव्यांग व्यक्ति को फल, सफेद मिष्ठान या वस्त्र का दान करें; इससे उधार का धन डूबने से बचेगा, कम्युनिकेशन स्किल से नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, बॉस से सम्मान प्राप्त होगा और परिवार में विवाह के योग बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें
अहोई अष्टमी 2026 में कब ? तारीख, तारों की पूजा का समय, चंद्र अर्घ्य मुहूर्त देखें
धर्म
Radha Ashtami 2026: आज राधा अष्टमी की पूजा में इन 7 चीजों को जरुर करें शामिल, भूल न जाएं ये सामग्री
आज राधा अष्टमी की पूजा में इन 7 चीजों को जरुर करें शामिल, भूल न जाएं ये सामग्री
धर्म
Radha Ashtami 2026: आज दोपहर 1 बजे से अष्टमी शुरू, क्या आज ही रखना है राधा अष्टमी व्रत?
Radha Ashtami 2026: अष्टमी की तिथि शुरु, क्या इसी समय छोड़ना होगा अन्न?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला
‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
बॉलीवुड
Box Office: फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नौकरी
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
हेल्थ
दिन में कितनी कॉफी पी सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर?
दिन में कितनी कॉफी पी सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget