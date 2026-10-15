Tula Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, संचित पूंजी, आमदनी में वृद्धि, पारिवारिक सौहार्द, लाइफ पार्टनर संग व्यापार व आर्थिक मजबूती स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी दैनिक आमदनी (Income) और वित्तीय प्रवाह में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी; संचित धन में इजाफा होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए स्टाफ के पूरे सहयोग से अच्छी ग्रोथ, जीवनसाथी संग पार्टनरशिप में भारी मुनाफे और लेन-देन में सावधानी बरतने का रहेगा.

स्टाफ के फुल सपोर्ट से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ: बिजनेसमैन के वर्कप्लेस पर आज अधीनस्थ कर्मचारियों और एम्प्लॉयड स्टाफ का भरपूर सहयोग (Full Support) प्राप्त होगा; पूरी टीम के मिलकर काम करने से बिजनेस में उल्लेखनीय और सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिलेगी.

लाइफ पार्टनर संग बिजनेस में बंपर लाभ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए यदि आपका जीवनसाथी (Life Partner) ही आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो आज आप संयुक्त सूझबूझ से व्यापार में असाधारण और बड़ा वित्तीय लाभ कमाएंगे.

रुपए-पैसे के लेन-देन में रखें विशेष सावधानी: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे नकद रुपए-पैसे के बड़े लेन-देन संबंधी मामलों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखें; इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी या हिसाब-किताब की चूक हो सकती है. यदि लेन-देन करना बेहद अनिवार्य हो, तो किसी तीसरे भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखकर या लिखित प्रमाण के साथ ही करें.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन सौभाग्य योग से आर्थिक स्थिति सुधरने, मानसिक भटकाव पर नियंत्रण और मार्केटिंग में उत्साह का रहेगा.

सौभाग्य योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से नौकरी में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा और सकारात्मक सुधार होने की पूरी संभावना बनेगी; पदोन्नति या वित्तीय प्रोत्साहन के संकेत मिल सकते हैं.

नकारात्मक विचारों को छोड़ काम पर करें फोकस: वर्कस्पेस पर मन में कभी-कभार उल्टे-सीधे या नकारात्मक विचार आकर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं; ऐसे भटकाव को तुरंत मन से निकालें और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करने में लगाएं.

मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन रहेंगे प्रसन्नचित्त: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज बेहद प्रसन्न और प्रफुल्लित मन से अपने काम में जुटे रहेंगे; उनका सकारात्मक रवैया ग्राहकों को आकर्षित करेगा और बेहतर परिणाम दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घर में प्रेम-सौहार्द और लव लाइफ में भरपूर रोमांस का संचार कर रहा है.

घर में प्रेम, सौहार्द और सुखद वातावरण: परिवार में सभी सदस्यों के बीच प्रेम, आत्मीयता और सौहार्द का माहौल बना रहेगा; घर की सभी चीजें और परिस्थितियां बेहद सुखद और हंसमुख रहेंगी. यह समय पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित करने और अपनों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने का है.

लव लाइफ में रहेगा रोमांस: प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा; लवर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और लव लाइफ में भरपूर रोमांस व ताजगी बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मन को स्थिर रखकर अध्ययन करने का है. यदि आप मन के अनावश्यक विचारों को दरकिनार कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और उत्तम बना रहेगा. यद्यपि, मन में चलने वाले अनावश्यक विचारों के कारण हल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से धन और आमदनी में तीव्र वृद्धि होगी, व्यापारिक पार्टनरशिप सफल रहेगी, जॉब में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

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