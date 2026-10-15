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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 15 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से आमदनी में वृद्धि, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा, सौभाग्य योग से आर्थिक स्थिति में सुधार

आज का तुला राशिफल 15 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से आमदनी में वृद्धि, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा, सौभाग्य योग से आर्थिक स्थिति में सुधार

आज का तुला राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 2nd चंद्रमा से आमदनी में वृद्धि, लाइफ पार्टनर संग बिजनेस में बंपर लाभ, सौभाग्य योग से आर्थिक सुधार, लव लाइफ में रोमांस! पढ़ें मां स्कंदमाता का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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Tula Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, संचित पूंजी, आमदनी में वृद्धि, पारिवारिक सौहार्द, लाइफ पार्टनर संग व्यापार व आर्थिक मजबूती स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी दैनिक आमदनी (Income) और वित्तीय प्रवाह में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी; संचित धन में इजाफा होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए स्टाफ के पूरे सहयोग से अच्छी ग्रोथ, जीवनसाथी संग पार्टनरशिप में भारी मुनाफे और लेन-देन में सावधानी बरतने का रहेगा.

स्टाफ के फुल सपोर्ट से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ: बिजनेसमैन के वर्कप्लेस पर आज अधीनस्थ कर्मचारियों और एम्प्लॉयड स्टाफ का भरपूर सहयोग (Full Support) प्राप्त होगा; पूरी टीम के मिलकर काम करने से बिजनेस में उल्लेखनीय और सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिलेगी.

लाइफ पार्टनर संग बिजनेस में बंपर लाभ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए यदि आपका जीवनसाथी (Life Partner) ही आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो आज आप संयुक्त सूझबूझ से व्यापार में असाधारण और बड़ा वित्तीय लाभ कमाएंगे.

रुपए-पैसे के लेन-देन में रखें विशेष सावधानी: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे नकद रुपए-पैसे के बड़े लेन-देन संबंधी मामलों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखें; इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी या हिसाब-किताब की चूक हो सकती है. यदि लेन-देन करना बेहद अनिवार्य हो, तो किसी तीसरे भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखकर या लिखित प्रमाण के साथ ही करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन सौभाग्य योग से आर्थिक स्थिति सुधरने, मानसिक भटकाव पर नियंत्रण और मार्केटिंग में उत्साह का रहेगा.

सौभाग्य योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से नौकरी में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा और सकारात्मक सुधार होने की पूरी संभावना बनेगी; पदोन्नति या वित्तीय प्रोत्साहन के संकेत मिल सकते हैं.

नकारात्मक विचारों को छोड़ काम पर करें फोकस: वर्कस्पेस पर मन में कभी-कभार उल्टे-सीधे या नकारात्मक विचार आकर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं; ऐसे भटकाव को तुरंत मन से निकालें और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करने में लगाएं.

मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन रहेंगे प्रसन्नचित्त: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज बेहद प्रसन्न और प्रफुल्लित मन से अपने काम में जुटे रहेंगे; उनका सकारात्मक रवैया ग्राहकों को आकर्षित करेगा और बेहतर परिणाम दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घर में प्रेम-सौहार्द और लव लाइफ में भरपूर रोमांस का संचार कर रहा है.

घर में प्रेम, सौहार्द और सुखद वातावरण: परिवार में सभी सदस्यों के बीच प्रेम, आत्मीयता और सौहार्द का माहौल बना रहेगा; घर की सभी चीजें और परिस्थितियां बेहद सुखद और हंसमुख रहेंगी. यह समय पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित करने और अपनों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने का है.

लव लाइफ में रहेगा रोमांस: प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा; लवर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और लव लाइफ में भरपूर रोमांस व ताजगी बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मन को स्थिर रखकर अध्ययन करने का है. यदि आप मन के अनावश्यक विचारों को दरकिनार कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और उत्तम बना रहेगा. यद्यपि, मन में चलने वाले अनावश्यक विचारों के कारण हल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से धन और आमदनी में तीव्र वृद्धि होगी, व्यापारिक पार्टनरशिप सफल रहेगी, जॉब में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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