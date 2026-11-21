Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, वाहन और अचल संपत्ति के भाव में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाले विष दोष के कारण आज संपत्ति से जुड़े मामलों या घरेलू मोर्चे पर कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

लेकिन, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे शुभ योग आपको सही मार्गदर्शन और अनुभवी लोगों का साथ दिलाकर बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे. आज धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Debt Management & Trade Secrecy)

व्यापारियों के लिए आज सतर्कता और अनुशासन बेहद जरूरी है. यदि आपने व्यापार विस्तार या जरूरत के समय किसी से उधार लिया था, तो उसे समय पर चुकाने की व्यवस्था करें, अन्यथा बाजार में आपकी साख और छवि प्रभावित हो सकती है.

कारोबार में कोई भी जटिल समस्या आने पर अपने मन से निर्णय लेने के बजाय किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. इसके साथ ही, अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और कार्यप्रणाली को किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने उजागर न करें. जमीन-जायदाद या अचल संपत्ति से जुड़े कार्यों में आज रुकावट आ सकती है, इसलिए बड़े सौदे फिलहाल टाल दें.

करियर और नौकरी (Focus & Workplace Restraint)

नौकरीपेशा लोगों, विशेषकर मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को आज अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा. कार्यस्थल पर आपको अपने किसी काम के लिए आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में क्रोध या आवेश में आने के बजाय वाणी पर संयम रखें और ऑफिस के किसी भी विवाद से खुद को दूर रखें. आज अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों और फाइलों को पूरी तरह दुरुस्त व कंप्लीट रखें, ताकि किसी जांच या समीक्षा में परेशानी न हो.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Harmony & Study Focus)

वैवाहिक जीवन में आज आपसी तालमेल बैठाने में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है. अपनी बातों या जिद को प्राथमिकता देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके जीवनसाथी की भावनाओं या हितों को कोई नुकसान न पहुंचे.

चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से घर के भीतर चल रहे किसी तनाव या विवाद के कारण प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. शांत वातावरण में बैठकर एकाग्रता बनाने का प्रयास करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आज शनिदेव का प्रभाव प्रबल है, इसलिए दोनों ग्रहों का संतुलन बनाने के लिए विशेष उपाय करें. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या गुड़-चने का दान करें; इससे विष दोष का अशुभ प्रभाव कम होगा और पारिवारिक व आर्थिक अड़चनें दूर होंगी.

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