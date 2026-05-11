Spiritual Motivation: आज की GenZ पीढ़ी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी मानी जाती है. हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है, और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है. सारे लोग सिर्फ जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते है. लेकिन इसी इच्छा के साथ एक और चीज तेजी से बढ़ रही है वो है करियर को लेकर चिंता और ओवरथिंकिंग.

किसी की बड़ी नौकरी देखकर तनाव होना, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को पीछे महसूस करना, या फिर हर समय भविष्य को लेकर डर में रहना, आजकल ये सब अब आम बात बन चुकी है.

बाहर से खुद को आत्मविश्वासी दिखने वाले GenZ के अंदर कई तरह के सवाल चलाते रहते है. “अगर मैं सफल नहीं हुआ तो?”, “अगर करियर में सही फैसला नहीं लिया तो?”, “अगर बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए तो?” इस तरह के डर और तुलना भरे सवाल को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से परेशान रहते हैं.

मानसिक शांति और करियर के दबाव का हल केवल आधुनिक मोटिवेशनल बातों में नहीं, बल्कि श्रीरामचरितमानस जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है. तुलसीदास जी ने सदियों पहले ऐसी बातें लिखीं, जो आज की Genz पीढ़ी की मानसिक स्थिति पर भी पूरी तरह लागू होती हैं.

1. हर चीज पर न नियंत्रण रख पाना

“होइहि सोइ जो राम रचि राखा।

को करि तर्क बढ़ावै साखा॥”

हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, यही समझ सबसे बड़ा तनाव कम कर सकती है. श्रीरामचरितमानस की यह चौपाई सिखाती है कि, हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती. कुछ परिस्थितियां सही समय आने पर ही बदलती हैं. इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, बल्कि इसकी जगह बेवजह का डर छोड़ना ज्यादा जरूरी है.

2. क्यों बढ़ती है मानसिक बेचैनी?

“मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु।

सहज सुंदर सांवरो॥”

जैसा मन सोचता है, वैसा ही जीवन बनने लगता है. श्रीरामचरितमानस की यह चौपाई बताती है कि, मन जिस दिशा में लगा रहता है, जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है. अगर सोच हर समय डर और नकारात्मकता से भरी होगी, तो आत्मविश्वास कभी स्थिर नहीं रहेगा. लेकिन अगर मन में धैर्य, सीखने की इच्छा और खुद पर विश्वास हो, तो कठिन समय में भी व्यक्ति टूटता नहीं है.

3. क्यों बढ़ रहा है तनाव?

“कर्म प्रधान विश्व करि राखा।

जो जस करहि सो तस फल चाखा॥”

यह चौपाई आज के करियर के दबाव पर सबसे ज्यादा सही बैठती है. परिणाम पर नहीं, बल्कि कर्म पर ध्यान देना सबसे जरूरी है. आज लोग मेहनत शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं. श्रीरामचरितमानस का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि, व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है. अगर लगातार सही दिशा में मेहनत की जाए, तो सफलता देर से सही, लेकिन जरूर मिलती है.

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