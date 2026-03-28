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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममहाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?

महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?

Mahakaleshwar Temple: उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है. अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो इस लेख में यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 28 Mar 2026 11:34 AM (IST)
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Mahakaleshwar Temple: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने की इच्छा प्रत्येक सनातन धर्म से जुड़े लोगों के मन में रहती है. मध्य प्रदेश राज्य के बीच में स्थित महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. पूरे भारत से तीर्थयात्री प्रतिष्ठित भस्म आरती में शामिल होने और आशीर्वाद प्राप्त करने मके लिए महाकालेश्वर धाम आते हैं.

उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है. महाकालेश्वर के आसपास का वातावरण एक ही समय में शांति और ऊर्जा दोनों का अनुभव कराता है. थोड़ी सही योजना बनाने के साथ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो जाती है. जो भी लोग पहली बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें संपूर्ण यात्रा का विवरण जनाना चाहिए. 

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महाकालेश्वर मंदिर का महत्व?

महाकालेश्वर मंदिर मात्र एक पवित्र तीर्थस्थल ही नहीं है, बल्कि कई भक्त के लिए आध्यात्मिक स्थल भी है. यहां का ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है, जिसका मतलब है कि, यह दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, और कई लोगों का मानना है कि, यह दिशा शक्तिशाली और दुर्लभ है. भक्तों का मानना है कि, महाकाल के दर्शन से डर दूर होता है और मन को शांति की प्राप्ति होती है. 

सदियों पुरानी वास्तुकला, पूजनीय लिंगम और सुबह के समय होने वाली भस्म आरती को देखने का सुख अलग ही होता है. शिप्रा नदी के किनारे इसकी स्थिति और कई प्राचीन ग्रंथों में इसकी उपस्थिति इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है. इस पृष्ठभूमि को समझने से शहर तक आराम से पहुंचने की योजना बनाना आसान हो जाता है. 

महाकालेश्वर उज्जैन कैसे पहुंचे?

भारत में कहीं से भी उज्जैन पहुंचना सुविधाजनक है, क्योंकि यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. यात्री अपनी पसंद और समय के मुताबिक हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं. 

हवाई जहाज से

उज्जैन शहर से करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबसे निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा है. हवाई अड्डे से टैक्सी और बसें बड़ी आसानी से उपलब्ध है, जिससे आगे की यात्रा और भी ज्यादा सुगम हो जाती है.

ट्रेन से

उज्जैन जंक्शन मध्यप्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जहां से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर और कई अन्य शहरों से सीधी ट्रेंने आती हैं.

सड़क से

उज्जैन राजमार्गों से भी जुड़ा है और इंदौर, भोपाल और आसपास के अधिकतर क्षेत्रों से कार या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है. 

शहर पहुंचने के बाद ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा स्थानीय यात्रा में आपकी मदद करेंगे. शहर तक पहुंचने का तरीका जानने से आपको आपी यात्रा के लिए सही समय तय करने में मदद मिलेगी. 

महाकालेश्वर मंदिर घूमने का सबसे बेहतर समय

महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और मंदिर दर्शन के साथ अन्य दर्शनीय स्थलों की सैर भी आसानी से कर सकते हैं. 

जुलाई से सिंतबर के बीच चलने वाला मानसून का मौसम भी वातावरण में एक शांतिपूर्ण आकर्षण को जोड़ता है, हालांकि भारी बारिश यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है. 

ऐसे श्रद्धालु जिन्हें उत्साहपूर्ण माहौल पसंद आता है, उन्हें महाशिवरात्रि या कुंभ मेले के दौरान अपनी यात्रा करने की योजना बनानी चाहिए. लेकिन इस दौरान उन्हें भीड़ का सामना करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा. 

गर्मी के दौरान दिन का समय काफी गर्म होते हैं, जिससे लंबी-लंबी लाइनें लगना और बाहर घूमना थका देने वाला होता है, इसलिए आमतौर पर मंदिर के दर्शन के लिए गर्मी में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिलती है. 

महाकालेश्वर आरती का सही समय

महाकालेश्वर मंदिर में आरती का समय नियमित रूप से निर्धारित है. इन अनुष्ठानों के मुताबिक, अपनी यात्रा की योजना बनाने से आपकी यात्रा की लय तय करने में सहायता मिलती है. खासकर यदि आप भस्म आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं.

त्योहारों या श्रावण के सोमवार या खास आयोजनों के दौरान इन समयों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए यात्रा की तारीख से पहले एक बार जांच जरूर करना चाहिए. 

आरती समय नोट्स
भस्म आरती सुबह 4:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक भोर से पहले की रस्म, अग्रिम बुकिंग आवश्यक, सख्त ड्रेस कोड।
सुबह की आरती लगभग सुबह 7:00 बजे नियमित सुबह की दिनचर्या
दोपहर के अनुष्ठान सुबह से दोपहर तक इसमें पूजा और चढ़ावा शामिल है
संध्या आरती शाम 7:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक पर्यटकों के बीच लोकप्रिय
शायना आरती रात 10:30 बजे से रात 11:00 बजे तक मंदिर बंद होने से पहले अंतिम अनुष्ठान

भस्म आरती में कैसे शामिल हों?

महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती मंदिर के दैनिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, और इसमें शामिल होने के लिए कुछ योजना बनानी पड़ती है. यह अनुष्ठान सूर्योदय से पहले होता है और इसे देखने के लिए देशभर से श्रद्धालु आते हैं. 

भस्म आरती में शामिल होने के चरण

मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना पास से ही ऑनलाइन बुक कर लें. सीटें सीमित होने की वजह से जल्दी भर जाती हैं.
भस्म आरती ऑनलाइन बुक करने के लिए यहां पर क्लिक करें.
मंदिर में आरती शुरू होने से पहले पहुंचे, क्योंकि आंगतुक आमतौर पर निर्धारित समय से काफी पहले प्रवेश कर जाते हैं. 
पोशाक से जुड़े नियमों का पालन जरूर करें. आरती के दौरान आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए पुरुषों को पारंपरिक धोती पहनना जरूरी है. 
महिलाओं को शालीन पारंपरिक पोशाक पहननी चाहिए. 
प्रवेश से पहले सत्यापन कराना जरूरी है, इसलिए पहचान पत्र साथ रखें. 
आरती के दौरान सबसे पहले मोबाइल फोन और बैग प्रतिबंधित है, इसलिए इन्हें लॉकर में रखें. 
अपने सुबह के नाश्ते और पानी पीने की व्यवस्था पहले से ही कर लें क्योंकि इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है. 

महाकालेश्वर यात्रा करने के लिए कितने दिन चाहिए?

महाकालेश्वर धाम की सुनियोजित ढंग से यात्रा करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है और अनुष्ठानों, मंदिर दर्शन और स्थानीय अनुभवों के लिए आपके पास अच्छा समय होगा. 

दिन 1
सुबह की भस्म आरती में शामिल हों, मंदिर परिसर को देखने के लिए समय निकालें और पास के घाटों पर समय बिताएं.

दिन 2
महाकालेश्वर के आसपास के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों, जैसे काल भैरव, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और चिंतामन गणेश मंदिर के दर्शन जरूर करें. 

दिन 3
स्थानीय दर्शनीय स्थलों की सैर, खरीदारी या शिप्रा नदी के किनारे शांत सैर का आनंद लेने में समय बिताएं. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 28 Mar 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Hinduism UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
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