हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी को क्यों कहते भद्रकाली एकादशी, क्या है महत्व, किसकी होती है पूजा

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी को क्यों कहते भद्रकाली एकादशी, क्या है महत्व, किसकी होती है पूजा

Apara Ekadashi 2026: अपार धन, सुख देने वाली अपरा एकादशी 13 मई 2026 को मनाई जाएगी. ये व्रत सोई किस्मत को जगाने में सहायक माना गया है. अपरा एकादशी पर क्या है मुहूर्त, पूजा विधि और कथा जान लें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 08 May 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Apara Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है. इस साल अपरा एकादशी 13 मई  को है. इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है. ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि-विधान से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है.

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई दोपहर 2: 52 मिनट पर प्रारंभ होगी और 13 मई को दोपहर 1:29 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. सनातन धर्म में उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अतः अपरा एकादशी व्रत 13 मई को रखा जाएगा. मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है.

किस्मत जगाने वाली एकादशी

भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए समर्पित अपरा एकादशी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं. माना जाता है कि जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है.

हिंदी में 'अपार' शब्द का अर्थ 'असीमित' है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की भी प्राप्ति होती है. इस कारण से ही इस एकादशी को 'अपरा एकादशी' कहा जाता है. इस एकादशी का एक और अर्थ यह है कि यह अपने उपासक को असीमित लाभ देती है.

भद्रकाली और जलक्रीड़ा एकादशी 

अपरा एकादशी का महत्व 'ब्रह्म पुराण' में बताया गया है. अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है. इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में, अपरा एकादशी को 'भद्रकाली एकादशी' के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रा काली की पूजा करना शुभ माना जाता है. उड़ीसा में इसे 'जलक्रीड़ा एकादशी' के रूप में जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है.

अपरा एकादशी तिथि

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ:  12 मई, दोपहर 2: 52 मिनट पर

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त: 13 मई,दोपहर 1:29 मिनट पर

उदयातिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा.

न करें ये गलतियां

तामसिक आहार और बुरे विचार से दूर रहें.  बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें. मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर भक्ति में लगाए रखें.  एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए. एकादशी के दिन  बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए. इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए.

महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है. भगवान विष्णु की आराधने से जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें. ऐसा करने से आप आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं. एकादशी का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त भी रहता है.

कथा

भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है. पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था.

वहीं उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था, जो अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष करता था. राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया.

राजा महीध्वज, अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे और फिर बड़ा ही उत्पात मचाने लगे. एक बार धौम्य ऋषि ने प्रेत को देख लिया और माया से उसके बारे में सबकुछ पता कर लिया. ॠषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया.

उनकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा और श्रीहरि विष्णु से राजा के लिए कामना की. इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई. राजा बहुत खुश हुआ और वह ॠषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्ग लोग में चला गया.

पूजा विधि

  • इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर, स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  • फिर श्रीहरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ऊं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.
  • श्रीहरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वंय भी टीका करें. फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें.
  • यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं.
  • साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें.

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में परिक्रमा, 7 बार सूत लपेटना सहित जरुरी है ये 4 काम, इसके बिना अधूरी है पूजा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 08 May 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Apara Ekadashi 2026 May Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है?

स्नान आदि से निवृत होकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. भगवान विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी को क्यों कहते भद्रकाली एकादशी, क्या है महत्व, किसकी होती है पूजा
अपरा एकादशी को क्यों कहते भद्रकाली एकादशी, क्या है महत्व, किसकी होती है पूजा
धर्म
Garuda Puran: मृतक की कौन सी चीजें घर में रखना चाहिए, कौन सी नहीं, गरुड़ पुराण में बताया असली सच!
मृतक की कौन सी चीजें घर में रखना चाहिए, कौन सी नहीं, गरुड़ पुराण में बताया असली सच!
धर्म
Aaj Ka Panchang 8 May 2026: आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त
आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त
धर्म
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में परिक्रमा, 7 बार सूत लपेटना सहित जरुरी है ये 4 काम, इसके बिना अधूरी है पूजा
वट सावित्री व्रत में परिक्रमा, 7 बार सूत लपेटना सहित जरुरी है ये 4 काम, इसके बिना अधूरी है पूजा
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...
'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...
बॉलीवुड
सेलिना जेटली का तलाक क्यों हुआ? ससुराल में मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
सेलिना जेटली को तलाक ने बर्बाद किया, मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
आईपीएल 2026
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
एग्रीकल्चर
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
शिक्षा
MSBSHSE Maharashtra SSC Result 2026 : महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget