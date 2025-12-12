हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य पर बड़ा असर! जानें क्या होगा?

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य पर बड़ा असर! जानें क्या होगा?

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 09:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस सप्ताह तुम्हारे लिए हालात स्थिर नहीं हैं. करियर, रिश्ते और निर्णय तीनों जगह उतार-चढ़ाव आएंगे. तुम्हें हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, वरना छोटी-सी गलती बड़ा नुकसान करवा सकती है.

भावनाओं में बहकर या दूसरों के दबाव में आकर लिया गया फैसला तुम्हें बाद में पछतावा ही देगा. कुल मिलाकर यह हफ्ता तुम्हारी परिपक्वता और धैर्य की परीक्षा है.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में तनाव बढ़ सकता है. रिश्तेदार या भाई-बहनों के साथ अनबन की स्थिति बनती दिख रही है. तुम्हारी जिद और प्रतिक्रिया देने की जल्दी चीज़ें बिगाड़ देगी. स्वजनों का भावनात्मक सहयोग इस हफ्ते उतना नहीं मिलेगा, इसलिए उम्मीदों पर निर्भर मत रहो. घरेलू विवादों को बढ़ाने की बजाय शांत रहकर संभालना होगा, नहीं तो स्थिति उलझ जाएगी.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

रिश्तों में संवेदनशील रहना जरूरी है. पार्टनर की भावनाओं को इग्नोर किया तो सीधे टकराव होगा. पति-पत्नी के बीच छोटी बातों पर तनाव हो सकता है. अगर तुमने बातचीत साफ़ नहीं रखी, तो गलतफहमी लंबी चलेगी. यह हफ्ता रिश्ते को बचाने का है चिड़चिड़ापन और अहंकार दोनों नुकसान करवाएँगे.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में संघर्ष ज्यादा रहेगा और प्रगति धीमी. योजनाएँ बनेंगी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने में बाधाएँ आएँगी. किसी भी सौदे में जल्दबाज़ी पूरी तरह से नुकसानदायक होगी. साझेदारी में मतभेद बढ़ सकते हैं. ग्राहकों या क्लाइंट्स के साथ बातचीत में संयम रखना जरूरी है, वरना डील हाथ से निकल सकती है.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस में परिस्थितियाँ उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेंगी. वरिष्ठों का सहयोग कमजोर रहेगा और तुम्हें अपने काम के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा. गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन परेशान कर सकता है. कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन परिणाम मनचाहे नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा और स्मार्ट तरीके से काम किया, तो नुकसान से बच जाओगे.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता झटका देने वाला हो सकता है. पढ़ाई में फोकस टूटेगा और दिमाग पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा वाले अगर ढीले पड़े तो प्रेपरेशन बिगड़ जाएगी. करियर संबंधी कोई निर्णय लेते समय दूसरों की राय से ज्यादा अपनी परिस्थितियों और क्षमता को महत्व दो.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

खर्चे बढ़ सकते हैं और प्लानिंग कमजोर रहेगी. बिना सोचे-समझे पैसा लगाना भारी नुकसान देगा. इस समय किसी के कहने पर निवेश करना सबसे बड़ी गलती होगी. पुराना कोई भुगतान अटक सकता है. आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, लेकिन गलत फैसलों से तुम खुद इसे बिगाड़ सकते हो.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ेगा और इसका असर शरीर पर भी पड़ेगा. थकान, चिड़चिड़ापन और हल्की-फुल्की बीमारी परेशान कर सकती है. खुद पर अनावश्यक दबाव डालोगे तो हालात बिगड़ेंगे. रूटीन और भोजन का ध्यान रखना जरूरी है.

शुभ अंक 6
शुभ रंग सफेद
उपाय श्रीसूक्त का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 09:50 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Taurus Weekly Horoscope Vrishabh

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों को धन संबंधी क्या सलाह दी गई है?

खर्चे बढ़ सकते हैं और बिना सोचे-समझे निवेश करना नुकसानदायक होगा। किसी के कहने पर निवेश करने से बचें।

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

