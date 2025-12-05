Taurus December 2025 Horoscope Hindi: वृषभ राशि के लिए साल का आखिरी महीना रहेगा खास, व्यापार में उछाल, नौकरी में सफलता के योग
Vrishabh Masik Rashifal December 2025: वृष राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से वृष राशि का मासिक राशिफल.
Vrishabh Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस, करियर और रिश्तों के लिहाज से काफी सक्रिय महीना रहने वाला है. महीने की शुरुआत से 06 दिसम्बर तक सप्तम भाव में मंगल स्वगृही होकर रूचक योग बनाएंगे, जिससे व्यापारी वर्ग अपने पुराने ग्राहकों के लिए छूट, उपहार और कैश रिवॉर्ड जैसी स्कीम शुरू कर सकता है. इससे कस्टमर बढ़ेंगे और मुनाफा भी मिलेगा.
06 से 27 दिसम्बर तक बुध सप्तम भाव में रहकर शेयर बाजार में उछाल के संकेत देंगे. हालांकि निवेश सोच-समझकर और एक्सपर्ट सलाह से करें. 09 से 19 दिसम्बर तक नेटवर्क मजबूत करने से भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा. वहीं, 06 से 19 दिसम्बर के बीच बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग नए बिजनेस के लिए वाहन खरीदने के योग बना रहा है. लेकिन 2,3,10,11,20,21,29 और 30 तारीख को आर्थिक नुकसान और बिजनेस टेंशन बढ़ सकती है.
नौकरी और करियर: मंगल की दृष्टि से पूरा महीना काफी व्यस्तता भरा रहेगा. 05 दिसम्बर के बाद गुरु वक्री होने से शॉर्टकट और गलत तरीकों से बचें, अन्यथा नुकसान संभव है. 14 दिसम्बर तक विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं. 15 दिसम्बर के बाद जल्दबाजी से किए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब का ऑफर भी मिल सकता है.
प्रेम, परिवार और रिश्ते: 04 दिसम्बर तक प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे. हालांकि कुछ तारीखों पर तकरार और गलतफहमी हो सकती है. 06 से 19 दिसम्बर के बीच विवाहित जीवन में मधुरता रहेगी. कई तारीखों पर पारिवारिक आयोजन और मिलन का योग है.
स्टूडेंट्स, हेल्थ और यात्रा: कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को सफलता, विदेश पढ़ाई के योग, और नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, खान-पान पर कंट्रोल जरूरी होगा.
उपाय
15 दिसम्बर से तुलसी में जल अर्पित करें.
19 दिसम्बर को हनुमान चालीसा का पाठ और अनाज दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
