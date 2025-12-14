Sadhguru Wisdom: अक्सर लोग मान लेते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज से मिलती है. इस खोज में लोग किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं लेकिन असल में खुशी तो हमारे अंदर ही छीपी रहती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं. उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है.

हम सोचते हैं कि अगर हालात हमारे अनुसार हों, तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे. लेकिन उस हालात को हमें खुद को उसके अनुकूल बनाना होता है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं सद्गुरु-

क्या कहते हैं सद्गुरु

सद्गुरु कहते हैं कि खुशी कोई उपलब्धि नहीं है. यह जीवन की स्वाभाविक अवस्था है. जब मन उलझनों से मुक्त होता है और शरीर सहज रहता है, तो खुशी अपने आप उभर आती है. इसका मतलब है कि खुशी बाहर ढूँढने से नहीं मिलेगी. वह तभी मिलेगी जब भीतर की परिस्थिति संतुलन होगा.

इनर केमिस्ट्री’ सबसे महत्वपूर्ण

सद्गुरु समझाते हैं कि मनुष्य जो भी महसूस करता है, उसकी एक रासायनिक जड़ होती है. शांति की एक केमिस्ट्री है. खुशी की दूसरी केमेस्ट्री है. आनंद तीसरी है. दुख अलग है. और परमानंद उससे भी गहरी केमिस्ट्री है.

मतलब आपकी अनुभूति आपके भीतर के रसायन पर चलती है. अगर आपकी आंतरिक केमिस्ट्री असंतुलित है, तो चाहे आपके पास कितना भी आराम हो, मन बेचैन रहेगा. लेकिन जब भीतर संतुलन होता है, तो कठिन परिस्थितियों में भी मन शांत और स्थिर रहता है. लोग आपकी इस अवस्था को पहचानते हैं और कहते हैं कि आप खुश हैं, या आनंदित हैं.

इनर इंजीनियरिंग को जानें

सद्गुरु कहते हैं कि खुशी को बाहर खोजने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है. बाहर ढूंढते-ढूंढते इंसान थक जाता है, लेकिन उसे स्थायी खुशी कभी नहीं मिलती. खुशी कोई लक्ष्य नहीं है. वास्तविक लक्ष्य है अपने भीतर ऐसी अवस्था बनाना, जहां आनंद सहज रूप से जन्म ले.

इसी को सद्गुरु इनर इंजीनियरिंग कहते हैं. इसका अर्थ है अपने भीतर की व्यवस्था को ऐसा रूप देना कि आपकी ही केमिस्ट्री खुशी और शांति का स्रोत बन जाए.

सदगुरु के अनुसार जब आप अपने अंदर के इस तंत्र को समझ लेते हैं, तो आपको खुशी पाने के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. तब आनंद किसी वजह से नहीं आता. वह आपका स्वभाव बन जाता है. वह आपके भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं आता. यही असली आध्यात्मिकता है.