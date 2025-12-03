हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: मन को अपने वश में कैसे रखें? जानें सद्गुरु का जीवन बदलने वाला संदेश

Motivational Quotes: मन को अपने वश में कैसे रखें? जानें सद्गुरु का जीवन बदलने वाला संदेश

Motivational Quotes: सद्गुरु बताते हैं कि मन पर नियंत्रण के लिए रोज कुछ समय शांति से बैठें, अपनी सोच को समझें, नकारात्मक भावों पर तुरंत कदम न उठाएं और हर पल ध्यान देकर मन को अपना साथी बनाएं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Sadhguru: सद्गुरु बताते हैं कि मन एक अद्भुत शक्ति है. यही मन आनंद भी देता है और यही मन दुख, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी भी पैदा कर सकता है. समस्या यह नहीं कि मन नकारात्मक भाव क्यों पैदा कर रहा है, समस्या यह है कि हम अपने ही मन को संभाल नहीं पाते हैं.

वे कहते हैं कि दिन भर में जो डर, गुस्सा या जलन हम महसूस करते हैं, वे हमारे बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर ही पैदा होते हैं. सद्गुरु के अनुसार आपको इन भावों से भागने की आवश्यकता नहीं है.

इन्हें मिटाने की भी जरूरत नहीं है. बस यह समझना होगा कि मन आपके वश में है कि नहीं है. जब व्यक्ति अपने ही मन के बटन गलत दबाता रहता है, तो जीवन एक उथल-पुथल बन जाता है. इसलिए जीवन को जानने का पहला कदम अपने मन की प्रकृति को समझना और उसे दिशा देना है.

मन को बदलना नहीं, उसे समझें

सद्गुरु बताते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर में सही बटन दबाने पर सही परिणाम आता है. उसी प्रकार मन भी सही दिशा में चले तो आनंद, शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता पैदा कर सकता है.

पर हम मन को ही नहीं समझते और लगातार गलत बटन दबाते रहते हैं. गुस्सा, भय, तनाव ये सब मन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इन्हें हटाने की कोशिश करने के बजाय हमें सीखना होगा कि कैसे इन्हें मन के अंदर पैदा ही नहीं होन दिया जाए.

सद्गुरु कहते हैं कि आपको अपने भीतर यह क्षमता जगानी होगी कि कब किस भाव को जन्म देता है. यदि आप चाहें, तो यही मन परमानंद पैदा कर सकता है. यदि आप चाहें, तो यही मन शांति का स्रोत बन सकता है. इसके लिए साधना, ध्यान और अपने भीतर जागरूकता की आवश्यकता है.

खुद पर नियंत्रण ही आनंद और सद्गुणों का मार्ग

सद्गुरु समझाते हैं कि जीवन में सही अनुभव उसी समय आते हैं, जब हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा की कमान स्वयं संभाल लेते हैं.  यदि हम मन को अज्ञानता में छोड़ दें, तो वह पीड़ा बढ़ाता जाएगा लेकिन यदि हम समझें कि कौन-सा बटन कब दबाना है, तो वही मन आनंद और शांति का महासागर बन सकता है.

सद्गुरु कहते हैं कि जब तक आप भीतर सही कदम नहीं उठाते, जीवन में सही परिणाम नहीं आएँगे. आपके भीतर ही सब कुछ है बस उसे जानने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Motivational Quotes SADHGURU Mind Control
और पढ़ें
