Shiva Worship: ओम नमः शिवाय का चमत्कार! जानें भगवान शिव को खुश करने का सही तरीका और मंत्र जाप विधि
Shiva Worship: सोमवार को शिवलिंग अभिषेक, पंचाक्षरी मंत्र “ॐ नमः शिवाय” जाप से मन शांत होता है, बाधाएं दूर होती हैं. जानें बिल्वपत्र, गंगाजल और श्रद्धा से पूजा करने पर शिव कृपा शीघ्र मिलती है.
Mahadev Puja Tips: भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका मंत्र जाप और श्रद्धा के साथ पूजा करना है. सोमवार के दिन पूजा के बाद भक्त कई शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हैं.
इनमें पंचाक्षरी मंत्र "ओम नमः शिवाय" सबसे प्रमुख माना गया है. इस मंत्र का 108 बार जाप मन को स्थिर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. इसके साथ ही शिव गायत्री मंत्र "ओम तत्पुरुषाय विद्महे. महादेवाय धीमहि. तन्नो रुद्र: प्रचोदयात." का जाप भय और मानसिक अशांति को दूर करता है. महामृत्युंजय मंत्र "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे..." के 108 जाप से स्वास्थ्य, आयु और शक्ति में वृद्धि होती है. आरती मंत्र "कर्पूरगौरं करुणावतारं..." भक्त के जीवन में शांति और सौभाग्य लाता है.
इस तरह करें पूजा
- शिव पूजा की विधि भी अत्यंत सरल है. सुबह या शाम पूजा स्थल को साफ कर घी का दीपक जलाएं.
- शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति को शांत स्थान पर स्थापित करें.
- सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना करें, फिर शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल मिश्रित जल से करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और पुनः स्वच्छ जल चढ़ाया जाता है.
- शिवलिंग पर चंदन, सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें. संकल्प लेकर सोमवार व्रत कथा या शिव स्तुति का पाठ करें और पूजा के अंत में घी के दीपक से आरती कर शिवलिंग तथा चंद्रमा को जल अर्पित करें.
तनाव होता है कम, घर में बनी रहती है शांति
शिव भक्तों को यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है. शिव पुराण के अनुसार नियमित सोमवार व्रत और मंत्र जाप से करियर, व्यापार और दांपत्य जीवन में सफलता मिलती है. मानसिक तनाव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है. साथ ही स्वास्थ्य में सुधार आता है और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. भक्त यदि कुछ सरल उपाय करें तो भगवान शिव की कृपा और शीघ्र प्राप्त होती है. सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, शिवलिंग पर गंगाजल या चंदन जल चढ़ाना, बिल्वपत्र पर “ॐ” लिखकर अर्पित करना, रुद्राक्ष धारण करना और घर में “ओम नमः शिवाय” का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
