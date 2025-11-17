हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShiva Worship: ओम नमः शिवाय का चमत्कार! जानें भगवान शिव को खुश करने का सही तरीका और मंत्र जाप विधि

Shiva Worship: ओम नमः शिवाय का चमत्कार! जानें भगवान शिव को खुश करने का सही तरीका और मंत्र जाप विधि

Shiva Worship: सोमवार को शिवलिंग अभिषेक, पंचाक्षरी मंत्र “ॐ नमः शिवाय” जाप से मन शांत होता है, बाधाएं दूर होती हैं. जानें बिल्वपत्र, गंगाजल और श्रद्धा से पूजा करने पर शिव कृपा शीघ्र मिलती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 17 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mahadev Puja Tips: भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका मंत्र जाप और श्रद्धा के साथ पूजा करना है. सोमवार के दिन पूजा के बाद भक्त कई शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हैं.

इनमें पंचाक्षरी मंत्र "ओम नमः शिवाय" सबसे प्रमुख माना गया है. इस मंत्र का 108 बार जाप मन को स्थिर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. इसके साथ ही शिव गायत्री मंत्र "ओम तत्पुरुषाय विद्महे. महादेवाय धीमहि. तन्नो रुद्र: प्रचोदयात." का जाप भय और मानसिक अशांति को दूर करता है. महामृत्युंजय मंत्र "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे..." के 108 जाप से स्वास्थ्य, आयु और शक्ति में वृद्धि होती है. आरती मंत्र "कर्पूरगौरं करुणावतारं..." भक्त के जीवन में शांति और सौभाग्य लाता है.

इस तरह करें पूजा

  • शिव पूजा की विधि भी अत्यंत सरल है. सुबह या शाम पूजा स्थल को साफ कर घी का दीपक जलाएं.
  • शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति को शांत स्थान पर स्थापित करें.
  • सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना करें, फिर शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल मिश्रित जल से करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और पुनः स्वच्छ जल चढ़ाया जाता है.
  • शिवलिंग पर चंदन, सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें. संकल्प लेकर सोमवार व्रत कथा या शिव स्तुति का पाठ करें और पूजा के अंत में घी के दीपक से आरती कर शिवलिंग तथा चंद्रमा को जल अर्पित करें.

तनाव होता है कम, घर में बनी रहती है शांति

शिव भक्तों को यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है. शिव पुराण के अनुसार नियमित सोमवार व्रत और मंत्र जाप से करियर, व्यापार और दांपत्य जीवन में सफलता मिलती है. मानसिक तनाव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है. साथ ही स्वास्थ्य में सुधार आता है और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. भक्त यदि कुछ सरल उपाय करें तो भगवान शिव की कृपा और शीघ्र प्राप्त होती है. सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, शिवलिंग पर गंगाजल या चंदन जल चढ़ाना, बिल्वपत्र पर “ॐ” लिखकर अर्पित करना, रुद्राक्ष धारण करना और घर में “ओम नमः शिवाय” का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Tags :
Shiva Worship Shiv Mantra Chanting Somvar Vrat Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget