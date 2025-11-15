Shani Dev Worship: शनिदेव की पूजा से बदलेगा भाग्य, जानिए कैसे मिलेगी कठिनाइयों से मुक्ति!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Saturday Puja Benefits: शनिवार का दिन सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना गया है. इस दिन की गई पूजा शनिदेव को प्रसन्न करती है और उनके अशुभ प्रभाव को शांत करती है.

शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है. वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यदि शनि की कृपा हो जाए तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता अपने आप आने लगती है. लेकिन जब शनि ग्रह क्रोधित हो जाते हैं, तब जीवन में रुकावटें, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं.

ऐसी स्थिति में शनिदेव की शांति पूजा सबसे प्रभावी मानी जाती है. इसी उद्देश्य से गुजरात के श्री हथला शनि मंदिर में एक विशेष शनि दोष शांति महापूजा का आयोजन किया जा रहा है.

कैसे शांत होते हैं शनिदेव के दोष

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में साढ़े साती या शनि महादशा चल रही होती है, तो उसे अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

मेहनत करने के बाद भी परिणाम देर से मिलते हैं. आर्थिक परेशानियां, निर्णय में भ्रम और परिवारिक मतभेद आम हो जाते हैं. ऐसे में केवल सामान्य उपाय काफी नहीं होते.

बल्कि वैदिक विधि से की गई शनि शांति पूजा ही सही समाधान मानी गई है.

तेलाभिषेक और मंत्र-जाप से दूर होंगे कष्ट

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल से अभिषेक करना बेहद फलदायी होता है. कहा गया है कि तेलाभिषेक से शनि का क्रोध शांत होता है और मन की बेचैनी दूर होती है.

इसके साथ ही शनि गायत्री मंत्र या “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है. महापूजा में हवन, दीपदान और शनि स्तोत्र का पाठ शामिल है. यह अनुष्ठान जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है.

पूजन विधि: तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंदों को काले वस्त्र, तिल और सरसों का तेल दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.