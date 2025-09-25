हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: नवरात्रि में माता रानी प्रसन्न होने पर देती हैं ये 5 संकेत! जानिए इसके बारे में

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में माता रानी प्रसन्न होने पर देती हैं ये 5 संकेत! जानिए इसके बारे में

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में इस पावन पर्व के दौरान मां दुर्गा जब अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, तो ये 5 संकेत देती हैं. जानिए वो 5 संकेत कौन-कौन से हैं?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Sep 2025 02:20 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है.

ये नौ रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, और सिद्धिदात्री. हर दिन एक विशेष देवी के रूप की पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से भक्तों को विभिन्न प्रकार के फल और वरदान मिलते हैं, जैसे सुख-समृद्धि, ज्ञान और शक्ति.

मां दुर्गा के प्रसन्न होने के ये पांच संकेत हैं!

घर में खुशियों का माहौल बने रहना, परिवार में एकता बनी रहना, शुभ समाचार मिलना, घर के मंदिर में छिपकली का दिखना और शंख या घंटियों की आवाज सुनाई देना. अगर आपको ये संकेत दिखें तो यह समझना चाहिए कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आप पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है.

मां दुर्गा के प्रसन्न होने के 5 संकेत

घर में खुशियों का माहौल
अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में हंसी-खुशी का माहौल बना हो, सदस्यों के बीच मेलजोल हो और कोई वाद-विवाद न हो रहा हो, तो यह मां दुर्गा के आशीर्वाद का संकेत माना जाता है.

शुभ समाचार मिलना
नवरात्रि के दौरान कोई अच्छा या शुभ समाचार मिलना भी देवी दुर्गा के प्रसन्न होने का संकेत हो सकता है.

परिवार में एकता
घर परिवार में एकता, भाईचारे और खुशी का वातावरण होना मां जगदंबा के आशीर्वाद का प्रतीक है.

घर में छिपकली का दिखना
नवरात्रि के दौरान अगर घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए, तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन और देवी दुर्गा की कृपा का शुभ संकेत माना जाता है. 

शंख या घंटियों की आवाज
नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में या किसी भी समय शंख या घंटियों की आवाज सुनाई देना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 25 Sep 2025 02:20 PM (IST)
Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
क्रिकेट
