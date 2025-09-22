Shardiya Navratri 2025: देशभर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है. इस साल यह पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा. जहां हर जगह नवरात्र प्रारंभ होने के साथ श्रद्धालु की भीड़ लग चुकी है. वहीं अंबाला के मां दुखभंजनी मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे और घट स्थापना कर मां की आरती की.

मंदिर के पुजारी पंकज शर्मा ने बताया कि, मंदिर में श्रद्धा भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यहां नवरात्रि के अलग-अलग दिनों पर भक्तों के लिए कई कार्यक्रम रखे गए हैं.

जैसे तीसरे नवरात्रे के दिन माता जी को दूध से स्नान करवाया जाएगा और उस दूध से खीर का प्रसाद बनाकर वितरित किया जाएगा. अष्टमी के दिन बच्चों के लिए ड्राइंग कंपीटिशन करवाया जाएगा.

अंबाला दुख भंजनी माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु

शरद नवरात्रों का आज पहल दिन है और हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व है. पुरानी परंपरा के अनुसार माता के भक्त इन नवरात्रों में व्रत रखकर उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते है.

अंबाला के दुख भंजनी माता मंदिर में पहले नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मंदिर के पंडित ने नवरात्रों का महत्व बताते हुए कहा कि, 'नवरात्रि के 9 दिन मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और मंदिर की ज्योत का मिलन बड़ी सिद्ध पीठ से करवाया जाता है.'

पालकी में बिठाकर माता की शोभायात्रा निकाली जाएगी

इस बार भी माता बाला सुंदरी सिद्ध पीठ से ज्योत का मिलान कराया गया है. यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और तीसरे नवरात्रि पर दूध पंचामृत में माता को स्नान कराया जाता है.

इसके बाद माता को पालकी में बिठाकर शोभायात्रा निकाली जाती है और सप्तमी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा अखंड ज्योति जला कर व अष्टमी के दिन बच्चों का यहां ड्राइंग, मेहंदी और डांस का कंपटीशन होता है.

नवमी के दिन आखिरी नवरात्रि पर यज्ञ किया जाता है, आज नवरात्रि के पहले दिन में भक्तों ने मां शैलपुत्रि का पूजन कर अपने घरों में कलश स्थापित कर मां को विराजमान किया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.