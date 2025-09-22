हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShardiya Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन इन बातों का रखें ध्यान वरना माता रानी हो जाएगी नाराज! जानें पूजा के सही नियम!

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन इन बातों का रखें ध्यान वरना माता रानी हो जाएगी नाराज! जानें पूजा के सही नियम!

Shardiya Navratri 2025 Niyam: शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान माता रानी की पूजा-अर्चना से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो पूजा का पुण्य निष्फल हो जाएगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Sep 2025 07:07 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025 Niyam: शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान माता रानी की पूजा-अर्चना से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो पूजा का पुण्य निष्फल हो जाएगा.

शारदीय नवरात्र 2025

1/6
आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं. नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है. नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसे नजरअंदाज करने पर मां नाराज हो सकती है.
आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं. नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है. नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसे नजरअंदाज करने पर मां नाराज हो सकती है.
2/6
इंटरनेट पर किसी भी रील को देखकर आप उससे प्राप्त वैदिक मंत्रों का जप नहीं करें. सत्यता की पुष्टि के बाद ही माता रानी के किसी भी मंत्र का जप करें.
इंटरनेट पर किसी भी रील को देखकर आप उससे प्राप्त वैदिक मंत्रों का जप नहीं करें. सत्यता की पुष्टि के बाद ही माता रानी के किसी भी मंत्र का जप करें.
3/6
नवरात्रि के दौरान उतना ही संकल्प लें जितना आप के बस में हो, बाद में इसे पूरा न कर पाने पर आप दंड के अधिकारी बनेंगे. इस वजह से सामान्य पूजा करें और सरल नियमों को ही अपनाएं.
नवरात्रि के दौरान उतना ही संकल्प लें जितना आप के बस में हो, बाद में इसे पूरा न कर पाने पर आप दंड के अधिकारी बनेंगे. इस वजह से सामान्य पूजा करें और सरल नियमों को ही अपनाएं.
4/6
नवरात्रि के दौरान गुरु मंत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो दुर्गा दुर्गा नाम का भी जप कर सकते हैं. इस दौरान घर के आसपास बने माता रानी के पंडाल में जरूर जाएं और समय पर भगवती का नित्य दर्शन करें.
नवरात्रि के दौरान गुरु मंत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो दुर्गा दुर्गा नाम का भी जप कर सकते हैं. इस दौरान घर के आसपास बने माता रानी के पंडाल में जरूर जाएं और समय पर भगवती का नित्य दर्शन करें.
5/6
नवरात्रि के नौ दिन बाल और नाखून न कटवाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें. नवरात्रि से जुड़े ये ऐसे नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है.
नवरात्रि के नौ दिन बाल और नाखून न कटवाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें. नवरात्रि से जुड़े ये ऐसे नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है.
6/6
नवरात्रि के दौरान जो भी पुरुष माता रानी की पूजा-अर्चना करते हैं, उन्हें धोती जरूर पहननी चाहिए. इसके साथ ही आसान, धूप इत्यादि का भी प्रयोग करें.
नवरात्रि के दौरान जो भी पुरुष माता रानी की पूजा-अर्चना करते हैं, उन्हें धोती जरूर पहननी चाहिए. इसके साथ ही आसान, धूप इत्यादि का भी प्रयोग करें.
Published at : 22 Sep 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Maa Durga Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget