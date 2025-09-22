आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं. नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है. नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसे नजरअंदाज करने पर मां नाराज हो सकती है.